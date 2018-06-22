 Задержаны участники организованной группировки, при попытке вымогательства $ 70 тысяч долларов США, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена тридцать пять тысяч долларов США за якобы охрану его отеля.

Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую ​​же сумму в коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана.

Сотрудники СБ Украины задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного "транша" в размере восьми тысяч долларов США от одного из бизнесменов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Банда рэкетиров, выдававшая себя за сотрудников СБУ, задержана в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж