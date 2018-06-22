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Все про:вымогательство (240) СБУ (12621)

 Задержаны участники организованной группировки, при попытке вымогательства $ 70 тысяч долларов США, - СБУ

Правоохранители установили, что организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовавших на территории Киевской и Черкасской областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена тридцать пять тысяч долларов США за якобы охрану его отеля.

Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую ​​же сумму в коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана.

Сотрудники СБ Украины задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного "транша" в размере восьми тысяч долларов США от одного из бизнесменов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3073048
 
 
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та да - количество воров угнетает...
каждый долбаный день - задержали воров или взяточников, шо одно и то же..
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Пригнічувало б, якби їх не ловили- а їх таки ловлять і надалі ловитимуть!
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ловить ето правильно.
еще правильнее уменьшать бесовское поголовье...
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Какой респект? Это все до "лампочки2! Намедни тоже задержали ОПГ вооруженную готорая на предпринимателей "наезжала" и что толку?????? Несмотря на то что им никриминировалась тяжелая статья "РАЗБОЙ" наш Святошинский суд ТУПО ИХ ТПУСТИЛ! С этой ОПГ БУДЕТ ТО ЖЕ САМОЕ! У НАС СУДЫ ОТПУСКАЮТ ПОГОЛОВНО ОПГ ТО ШО СУДЬИ БОЯТСА ЧТО ОПГ ИХ "ДОСТАНЕТ"!!!
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аппер кейс выключи и повтори..
не ломай глаза...
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Ти десь прочитав в мене респект СУДУ? Та невже...)))
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Могу поспорить что и это опг суд отпустит. Потому что такие решения судов могут быть только в недостранах а Украина-НЕДОСТРАНА! Или как говорят "Краина яка нэ видбулася"
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А выселение на с. Кавказ - слабо!!!? И меньше будет головной боли.
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И путин прав в одном как он говорит "такой страны как Украина не существует" ! И он прав. Потому что если б такая страна как Украина была б то суды не выпускали б ОПГ! А раз выпускают это приговор государству!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны участники организованной группировки, при попытке вымогательства $ 70 тысяч долларов США, - СБУ
 
 
 
 
 
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