 Задержаны участники организованной группировки, при попытке вымогательства $ 70 тысяч долларов США, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена тридцать пять тысяч долларов США за якобы охрану его отеля.
Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" такую же сумму в коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана.
Сотрудники СБ Украины задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного "транша" в размере восьми тысяч долларов США от одного из бизнесменов.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.
каждый долбаный день - задержали воров или взяточников, шо одно и то же..
еще правильнее уменьшать бесовское поголовье...
не ломай глаза...