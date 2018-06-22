 Балух усиливает свою голодовку и переходит на воду (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На фотографиях, сделанных на заседании подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма 22 июня видно, что Владимир Балух потерял в весе.
"У нас был короткий двухминутный разговор до заседания. Он рассказал, что на него оказывается безумное психологическое давление со стороны администрации СИЗО. Ему не дают встреч с родными, постоянные обыски. Вот сейчас перед доставкой из Симферополя в Раздольное из его двухместной камеры вынесли все вещи и упаковали в автомобиль, поскольку в Раздольном его отправят в новую камеру на 18 человек. В связи с этим он сказал мне, что будет усиливать голодовку", – сказал архиепископ Климент.
Адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что поскольку администрация СИЗО устраивает провокации в отношении Балуха,"он в знак протеста переходит на воду".
Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).
Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.
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