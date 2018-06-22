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Все про:голодовка (624) Крым (20214) Балух Владимир (147)

 Балух усиливает свою голодовку и переходит на воду (обновлено)

Украинский активист Владимир Балух усилил свою голодовку, заявил общественный защитник Балуха, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите: Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО

На фотографиях, сделанных на заседании подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма 22 июня видно, что Владимир Балух потерял в весе.

"У нас был короткий двухминутный разговор до заседания. Он рассказал, что на него оказывается безумное психологическое давление со стороны администрации СИЗО. Ему не дают встреч с родными, постоянные обыски. Вот сейчас перед доставкой из Симферополя в Раздольное из его двухместной камеры вынесли все вещи и упаковали в автомобиль, поскольку в Раздольном его отправят в новую камеру на 18 человек. В связи с этим он сказал мне, что будет усиливать голодовку", – сказал архиепископ Климент.

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что поскольку администрация СИЗО устраивает провокации в отношении Балуха,"он в знак протеста переходит на воду".

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

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ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3073047
 
 
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а Надійку все рівно не зламати...
голодувала, голодує і буде голодувати

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Ні, не так. Сиділа, сидить і буде сидіти. Бо розумово обмежена і недолуга кончидла.
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а особисто Ви в 2016 році теж так про неї думали?
Ви впевнені, що Сенцов не такий?
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Толстую Гадю постоянно показывали по мордор-ТВ, прощали ей всякие выходки и быстро поменяли, а вернее - внедрили. А вот к Сенцову даже обудсмена не пускают, пытаются поломать. Похоже на то, что человек стоящий, со стержнем и менять его нужно хоть на тысячу орков.
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відповіді немає - одне бла-бла-бла.... Балух оголосив сухе голодування, - архієпископ Климент - Цензор.НЕТ 5052
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За Сенцовим нема антимайданівських хвостів, як за Гадею
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Ось це Людина з великої літери. В межах своїх можливостей захищав Україну в свому домі, на своїй землі. Анітрохи не меньший патріот ніж Сенцов. Тільки про нього всі забули окрім активіств - і влада і світ і провідні лідери. Тримайся, друже! Героям Слава!
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Как можно усилить голодовку? Балух посилює своє голодування і переходить на воду - Цензор.НЕТ 9219 Усилить можно питание! ... Дебилы, бля (с) С. Лавров
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Усиливает голодовку и переходит на воду. А до усиления? Бульон кушал?
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Воду, хохольчик, исключительно воду. Санкции проклятые добили до ручки.
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Костя Гризодубо совсем плохой стал, пора помещать в стационар
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Вясной увесь выпили, родимай! Водицу таперича хлыщем да мериканцев клянём.
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На здорофье, пейте, суставы солидолом мажте, будете в сортир быстрее бегать, типа в поле...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБалух усиливает свою голодовку и переходит на воду (обновлено)
 
 
 
 
 
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