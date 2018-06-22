EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  416  6
Материалы по теме:
Все про:голодовка (624) Крым (20214) Балух Владимир (143)

 Балух объявил сухую голодовку, - архиепископ Климент

Украинский активист Владимир Балух перешел на сухую голодовку, заявил общественный защитник Балуха, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите: Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО

На фотографиях, сделанных на заседании подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма 22 июня видно, что Владимир Балух потерял в весе.

После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сейчас двадцаточку тебе навалят - на зоне научат родину любить": Балух рассказал об оскорблениях оккупантов в крымском ИВС

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3073047
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а Надійку все рівно не зламати...
голодувала, голодує і буде голодувати

 показать весь комментарий
 
 
Ні, не так. Сиділа, сидить і буде сидіти. Бо розумово обмежена і недолуга кончидла.
 показать весь комментарий
 
Ось це Людина з великої літери. В межах своїх можливостей захищав Україну в свому домі, на своїй землі. Анітрохи не меньший патріот ніж Сенцов. Тільки про нього всі забули окрім активіств - і влада і світ і провідні лідери. Тримайся, друже! Героям Слава!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБалух объявил сухую голодовку, - архиепископ Климент
 
 
 
 
 
 вверх