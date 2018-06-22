 В районе Новоташковского на Луганщине наемники РФ применили 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганском направлении по позициям в районе населенного пункта Новотошковское враг 1 раз применил артиллерию калибром 122-мм и гранатометы, а по защитникам Троицкого стредяди из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Адекватный ответ наших военных заставила противника прекратить провокацию.

В Донецкой области против защитников населенного пунктов Зайцево наемники РФ использовали гранатометы и стрелковое оружие.

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На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия велся огонь по позициям ВСУ вблизи Каменки, Лебединского и Гнутово.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет. Потери противника уточняются.

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