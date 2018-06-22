 ООО "Торгсервис" опровергает обвинения в невыполнении поставок серной кислоты

Об этом говорит руководитель ООО "Торгсервис" Борис Гринько, сообщили в пресс-службе компании.

"По состоянию на 19 июня, в адрес Авдеевского коксохима суммарно отгружено 578 т серной кислоты, а не 60 тонн, как сообщил директор предприятия Муса Магомедов. Это соответствует более чем половине запланированных объемов на текущий месяц, а не 5%, как уверяет господин Магомедов", - говорит Гринько. Его компания намерена до конца текущего месяца поставить Авдеевскому коксохиму 1080 тонн серной кислоты.

Ранее производители серной кислоты - ГП "Восточный ГОК", ПАО "Сумыхимпром", ООО "НПП "Зоря" и ООО "Первое химическое объединение" обращались в Минэкономразвития с заявлением, что у них достаточно мощностей и спецтранспорта для полного обеспечения внутреннего рынка серной кислотой. Они утверждали, что имеют в наличии 235 спеццистерн под перевозку более 300 тыс. т продукта. Также они уверяли, что могут ежегодно производить свыше 1,2 млн т серной кислоты при потребности рынка на уровне около 150 тыс. т.