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 Политика Украины
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Все про:пенсионный взнос (41) пенсия (1734) Польша (4386) заробитчане (212) Рева Андрей (374)

 В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева

Сегодня в Польше работает один миллион украинцев, однако в пенсионной системе из них зарегистрированы только 300 тысяч человек.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Читайте: Общие масштабы трудовой миграции украинцев оцениваются в 2-3 млн человек

"Официально в Польше на сегодняшний день работает миллион украинцев. Но застрахованы в ООС (общеобязательное государственное социальное страхование), т.е. в пенсионной системе, только 300 тысяч, - заявил он в ходе видеоконференции.

Он также уточнил, что в процесс миграции заложена большая проблема.

"Людей отправляют из Украины в Польшу, как бы в командировку. Но как только там он получает разрешение на работу, здесь (его -, ред) увольняют, и там он не страхуется. Но поскольку он там страховые взносы не платит, то страховой стаж ему не идет. Если возвращается в Украину - он ни там не имеет права на пенсию, ни тут", - резюмировал министр.

Рева также добавил, что в Украине есть проблема недостатка специалистов.

"У нас сегодня уже чувствуется дефицит, в первую очередь, квалифицированных кадров. А если эта тенденция будет продолжаться, то у нас вообще будет нехватка кадров, даже неквалифицированных", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине появился сайт, считающий в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан

По словам министра, в процесс сезонной трудовой миграции втянуты до семи миллионов украинцев, при этом постоянно за рубежом работают 3,2 млн человек. В то же время он уверен, что мигранты вспомнят о том, что они украинцы, когда увидят в этом денежную выгоду.

"Потому сегодня зарплата растет. За прошлый год номинальная зарплата выросла на 37%, реальная - на 19%. За первые пять месяцев (этого года, - ред) номинальная зарплата выросла на 31%, а реальная - на 11%", - заключил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3073036
 
 
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он врет. положена пенсия всем. но незареганым- минималка. хотя. я лучше себе по 100 бакинских откладывать буду, чем кормить Рев жирных
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Судьба у него такая. Проблема не в нем, а в нас. Это нас все устраивает в Украине.
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Вертайтеся украинцы из Польши батрачить на Реву. А то жрете там сильно много, а на Родине сможете на 1500 гривен пенсии в месяц ни в чем себе не отказывать!
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1500... що заробили, те й маєте.
Можно дізнатись коли був Майдан за відміну цієї конченої солідарної системи і перехід на накопичувальну?
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Зачем майдан? Люди ногами голосуют против ваших "зароблених" пенсий.
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Отток самой ценной раб. силы - это проблема не только Украины. Страны Балтии тоже вымирают.
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кому врались твои вонючие 60 баксов? а в Польше за 10 ( !!! ) лет стажа положена пенсия
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у нас 15 лет, с момента развала Совка, вообще за 5 лет стажа она была положена, и что? Теперь имеем миллионы иждивенцев.
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Дурачок ты Рева,вам гнидам осталось всего-ничего а потом весь тот бред шо вы напринимали будет отменён ...
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представляю какой бред приймут те, кто отменит его...
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справжний хлопец... В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева - Цензор.НЕТ 5285 на пенсию такую будку уж точно не наешь...
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Свои корнишоны эти славные ребята только в зеркало видят, но как головку держат.
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Кроме блювательного рефлекса эти хари не вызывают никаких эмоций.
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на сезонку в Польшу ездит моя родственница с Волыни,
видимо ето сегодня лучше, чем на своей земле работать....
есть правительству Украины о чем подумать.
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Кто-то еще не знает, почему учителя истории КПСС из г.Винница А.Реву почти никогда не фотографируют в полный рост?
Ответ на фото ниже.
Смешно слушать речи убогого, который не в состоянии управлять даже своим телом и не жрать за троих!
В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева - Цензор.НЕТ 2395
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А що ви,козли,зробили для того,щоб люди не їхали батрачити в Польщу?
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Как что? Тарифы и цены подняли, реформа цен и тарифов идет полным ходом! В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева - Цензор.НЕТ 915
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Да, да. Такая нехватка специалистов что мне на заводе предложили целых 6500грн в месяц В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева - Цензор.НЕТ 9081
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Ого! Теперь заживете на широкую ногу! А что за должность, если не секрет?
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В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева

так до нее и доживут не только лишь все. В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева - Цензор.НЕТ 8188 Мало кому это вообще удасться - как раз примерно каждому третьему...
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Все верно - или ишак помрет или падишах.(с)
Или не доживут до пенсии те, ко в Польше трудится, или Реве и компашке головы окрутят и пенсии будут у всех украинцев...
Однозначно что-то будет! В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева - Цензор.НЕТ 7144
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Та всрались им ваши 1300 грн.
В Польше заработают и если грамотно распорядятся, то украинскую пенсию будут видеть только в страшном сне.
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а скока их работает в штатах та и по миру....
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Наглый, бесстыжий брехун рева, что ты понимаешь в этом???
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Нє, ти поняв? Раби не хочуть вертатись на плантацію! )))
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Так не только же в Польше, люди на заработки и в другие страны ездят и в кацапию даже много кто.
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Тут хтось закидав розрахунок ..скільки з 5 тис .за 35 років відрахувань до пенс.фонду буде.. та скільки ти отримаєш опісля виходу на пенсію . В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева - Цензор.НЕТ 4965
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зарплата у него растет на 37 %. да тебе бы мурлипету толстомордому этой зарплаты хватит на 1 день что бы небо покоптить . Рева пшн
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева
 
 
 
 
 
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