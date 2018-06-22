 В Польше работает миллион украинцев, однако пенсию из них сможет получать лишь каждый третий, - Рева

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Официально в Польше на сегодняшний день работает миллион украинцев. Но застрахованы в ООС (общеобязательное государственное социальное страхование), т.е. в пенсионной системе, только 300 тысяч, - заявил он в ходе видеоконференции.
Он также уточнил, что в процесс миграции заложена большая проблема.
"Людей отправляют из Украины в Польшу, как бы в командировку. Но как только там он получает разрешение на работу, здесь (его -, ред) увольняют, и там он не страхуется. Но поскольку он там страховые взносы не платит, то страховой стаж ему не идет. Если возвращается в Украину - он ни там не имеет права на пенсию, ни тут", - резюмировал министр.
Рева также добавил, что в Украине есть проблема недостатка специалистов.
"У нас сегодня уже чувствуется дефицит, в первую очередь, квалифицированных кадров. А если эта тенденция будет продолжаться, то у нас вообще будет нехватка кадров, даже неквалифицированных", - заявил он.
По словам министра, в процесс сезонной трудовой миграции втянуты до семи миллионов украинцев, при этом постоянно за рубежом работают 3,2 млн человек. В то же время он уверен, что мигранты вспомнят о том, что они украинцы, когда увидят в этом денежную выгоду.
"Потому сегодня зарплата растет. За прошлый год номинальная зарплата выросла на 37%, реальная - на 19%. За первые пять месяцев (этого года, - ред) номинальная зарплата выросла на 31%, а реальная - на 11%", - заключил министр.
Можно дізнатись коли був Майдан за відміну цієї конченої солідарної системи і перехід на накопичувальну?
видимо ето сегодня лучше, чем на своей земле работать....
есть правительству Украины о чем подумать.
Ответ на фото ниже.
Смешно слушать речи убогого, который не в состоянии управлять даже своим телом и не жрать за троих!
так до нее и доживут не только лишь все. Мало кому это вообще удасться - как раз примерно каждому третьему...
Или не доживут до пенсии те, ко в Польше трудится, или Реве и компашке головы окрутят и пенсии будут у всех украинцев...
Однозначно что-то будет!
В Польше заработают и если грамотно распорядятся, то украинскую пенсию будут видеть только в страшном сне.