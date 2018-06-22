 Порошенко вручил орден "За мужество" 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Отмечается, что во время посещения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, Глава государства вручил герою орден "За мужество" III степени, отметив его героизм и самоотверженность, проявленные в период Второй мировой войны 1939-1945 годов, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.





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"Дорогой Иван Аникейович - низкий поклон вам и почет за ваш жизненный путь. Благодарность от всего украинского народа и за ваши боевые подвиги, и за внука-героя. Я искренне поздравляю вас с вашим столетним юбилеем и специально для этого сегодня прилетел в Запорожье. Чтобы вся страна видела, как мы чтим героев", - обратился Порошенко к ветерану.

Президент напомнил, что три года назад имел честь приветствовать Ивана Аникейовича в зале Верховной Рады на торжественном собрании по случаю 70-летия победы во Второй мировой войне.

"Ваша семейная история, уважаемый Иван Аникейович, прозвучала на всю Украину. Более того - прозвучала на весь мир как Ваше личное обращение к Путину, который лично развязал эту войну. И ваше обращение услышал украинский народ и, без всякого сомнения, услышали все народы мира, включая русских", - отметил он.

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Залужный обратился к Верховному Главнокомандующему и подчеркнул, что как ветеран Второй мировой, капитан 1-го ранга верит в мужественных воинов, которые сегодня защищают Украину от врага и в их силы. "Не волнуйтесь - то, что мы завоевали в 1945-м, никому мы не отдадим. Мы верим в современную молодежь. Они говорят "мы будем бороться до последнего патрона, но на нашу землю никто не зайдет. Слава, слава, нашей героической молодежи и слава Украине!", - сказал он.

Президент еще раз поблагодарил ветеранов за службу и заверил, что власть и современное войско оправдают его ожидания. "Служу народу Украины. Служу нашей славной молодежи. Будем учить и помогать. Верим в них и никому не позволим топтать нашу родную украинскую землю", - добавил Залужный.

Петр Порошенко и Иван Залужный также почтили память воинов, погибших в АТО и возложили цветы к памятному знаку на территории части.

Иван Аникеевич Залужный родился в 1918 году в селе Кисличуватое Томаковского района Днепропетровской области.

В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый Кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. Во время Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград, где был ранен в ногу. 14 августа 1945 в составе десанта участвовал в боях за город Сейсин (Северная Корея). Прошел всю войну (а также японскую кампанию), дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, медалями "Защитнику Отечества" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", Почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.

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Директор Департамента МВД Артем Шевченко на странице в Facebook напомнил, что 10 августа 2014 года во время обстрела террористами блокпоста в районе Амвросиевки Донецкой области был смертельно ранен внук ветерана - 23-летний младший лейтенант Иван Гутник-Залужный. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей. Иван посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.



