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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:ветераны (394) героизм (129) награда (1063) Залужный (7)

 Порошенко вручил орден "За мужество" 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО. ФОТОрепортаж

В Запорожье Президент Петр Порошенко встретился с участником Второй мировой войны 1939-1945 годов Иваном Залужным, поздравил его со 100-летним юбилеем и вручил орден "За мужество" III степени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Отмечается, что во время посещения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, Глава государства вручил герою орден "За мужество" III степени, отметив его героизм и самоотверженность, проявленные в период Второй мировой войны 1939-1945 годов, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.

Порошенко вручил орден За мужество 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО 01
Порошенко вручил орден За мужество 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО 02

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"Дорогой Иван Аникейович - низкий поклон вам и почет за ваш жизненный путь. Благодарность от всего украинского народа и за ваши боевые подвиги, и за внука-героя. Я искренне поздравляю вас с вашим столетним юбилеем и специально для этого сегодня прилетел в Запорожье. Чтобы вся страна видела, как мы чтим героев", - обратился Порошенко к ветерану.

Президент напомнил, что три года назад имел честь приветствовать Ивана Аникейовича в зале Верховной Рады на торжественном собрании по случаю 70-летия победы во Второй мировой войне.

"Ваша семейная история, уважаемый Иван Аникейович, прозвучала на всю Украину. Более того - прозвучала на весь мир как Ваше личное обращение к Путину, который лично развязал эту войну. И ваше обращение услышал украинский народ и, без всякого сомнения, услышали все народы мира, включая русских", - отметил он.

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Залужный обратился к Верховному Главнокомандующему и подчеркнул, что как ветеран Второй мировой, капитан 1-го ранга верит в мужественных воинов, которые сегодня защищают Украину от врага и в их силы. "Не волнуйтесь - то, что мы завоевали в 1945-м, никому мы не отдадим. Мы верим в современную молодежь. Они говорят "мы будем бороться до последнего патрона, но на нашу землю никто не зайдет. Слава, слава, нашей героической молодежи и слава Украине!", - сказал он.

Президент еще раз поблагодарил ветеранов за службу и заверил, что власть и современное войско оправдают его ожидания. "Служу народу Украины. Служу нашей славной молодежи. Будем учить и помогать. Верим в них и никому не позволим топтать нашу родную украинскую землю", - добавил Залужный.

Петр Порошенко и Иван Залужный также почтили память воинов, погибших в АТО и возложили цветы к памятному знаку на территории части.

Порошенко вручил орден За мужество 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО 03

Иван Аникеевич Залужный родился в 1918 году в селе Кисличуватое Томаковского района Днепропетровской области.

В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый Кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. Во время Второй мировой войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград, где был ранен в ногу. 14 августа 1945 в составе десанта участвовал в боях за город Сейсин (Северная Корея). Прошел всю войну (а также японскую кампанию), дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом "За мужество" III степени, медалями "Защитнику Отечества" и юбилейной медалью "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков", двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", Почетным знаком комитета ветеранов за активное патриотическое воспитание молодежи и другими наградами.

Читайте на Цензор.НЕТ "99-летний ветеран Второй мировой войны Иван Залужный о гибели внука: "Один россиянин мне написал, что мы, ветераны, тоже виноваты, допустив, что на нашей земле вырос такой ядовитый гриб, как президент Путин""

Директор Департамента МВД Артем Шевченко на странице в Facebook напомнил, что 10 августа 2014 года во время обстрела террористами блокпоста в районе Амвросиевки Донецкой области был смертельно ранен внук ветерана - 23-летний младший лейтенант Иван Гутник-Залужный. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей. Иван посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Порошенко вручил орден За мужество 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО 04

Порошенко вручил орден За мужество 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО 05
Порошенко вручил орден За мужество 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО 06

Источник: https://censor.net.ua/n3073031
 
   
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Да Боже цьому дідусю здоров'я і почути про перемогу України над хУЙЛОМ!
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Президент Порошенко отличается повышенной чуткостью к простым гражданам. В этом залог его будущей победы на выборах.
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Залог его будущей победы на выборах - это "Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру" , который обязателен как подтверждение места проживания к ID - карточки, и который кто угодно может штамповать пачками (так как от на простой бумаге) и этот "кто угодно", соответственно сможет и проголосовать ГДЕ УГОДНО и СКОЛЬКО УГОДНО раз, на разных избирательных участках. А если этих "кто угодно" хотя бы 1-н автобус, то за день голосования они могут дать от 500 голосов, за нужного дядечку. Так что выборы уже выиграны.
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Президента Порошенко поддерживают граждане Украины, а не какие то там карточки.
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Бажаю ветерану дожити до перемоги над кацапськими окупантами.
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Надіюсь що цей дідусь ще побачить ті часи коли ублюдків буде подолано..............................
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аякже..ті ублюдки, що вбили його онука будуть вічно тліти в пеклі.
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Многая лета и крепкого здоровья Настоящему Герою-Ветерану! Искренние поздравления с днем рождения и полученной наградой. Вечная память его внуку - Герою Украины!
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И еще немного зрады , так поприкалываться Порошенко вручил орден "За мужество" 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО - Цензор.НЕТ 1677
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Недавно на РАБссии 96 летнему ветерану дали однокомнатную квартиру через 73 года после паБЕДЫ Порошенко вручил орден "За мужество" 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО - Цензор.НЕТ 3648
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То ли дело ветераны Украины, в хоромах все живут.
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лучше бы барыгин сын погиб и барыге вручии 100 орденов
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Вилупок бариги "проходив службу" в теплому місці при штабі сектору поза межами досяжності арти сєпарів, під охороною роти спецназу. М'котіле селебріті не те що не чуло звуку обстрілів "Градами", воно в холених ручках нічого важчого за ложку не тримало.
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Гоффноедов РАБссии Раздражает курс Украины в НАТО*? Это понятно,..............Молотов-Риббетроп вам Три договора= в Одно МЕСТО КРЫСЫ Позорные.. Порошенко вручил орден "За мужество" 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО - Цензор.НЕТ 8981
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чего только не сделаешь, чтобы пропиариться, прикрывая свое нежелание признать народ Украины и гарантируя ему выполнение ст. 5 Конституции, где заявлено, что власть в Украине принадлежит народу, а не тем, что за гибель его детей дедушкам этих детей ордена раздает.
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Виховувати молодь потрібно на таких як Іван Залужний- справжній воїн, ветеран війни і Людина. Хоч би ще прожив до того часу, поки вбивці його внука будуть знищені.
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На РАБссии 2 884 ветерана Второй Мировой войны ждут Очереди на получение жилья,это позор заявила Депутат ДурьДумы РАБссии по делам ВЕТЕРАНОВ..... Порошенко вручив орден "За мужність" 100-річному ветерану Другої світової війни Івану Залужному, онук якого героїчно загинув в АТО - Цензор.НЕТ 7616
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нужно поспрашивать этого дедушку - ветерана...., может он на параде в Бресте участвовал....
Таких людей уже не много осталось....

Порошенко вручив орден "За мужність" 100-річному ветерану Другої світової війни Івану Залужному, онук якого героїчно загинув в АТО - Цензор.НЕТ 4202 История скреп‏ @Skrepo_history 16 ч.16 часов назад
Разделив Польшу, вместе триумфально промаршировали по Бресту, чавкая на всю Европу по очереди пожирали соседние страны и строили совместные планы на будущее - всё у друзей было отлично.
Но вдруг что-то пошло не так. И 22 июня 1941 года коричневый людоед решил напасть на красного

Порошенко вручив орден "За мужність" 100-річному ветерану Другої світової війни Івану Залужному, онук якого героїчно загинув в АТО - Цензор.НЕТ 7284
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А других оставшихся в живых ветеранов ВМВ тоже наградят орденом "За мужество" третьей степени? Или награждают только за погибшего внука?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вручил орден "За мужество" 100-летнему ветерану Второй мировой войны Ивану Залужному, чей внук героически погиб в АТО. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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