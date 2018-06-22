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 Политика Украины
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Все про:Варфоломей (61) Россия (69725) УПЦ (650) Филарет (289) автокефалия (62)

 Уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха и томос будет, - Филарет

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет уверен, что УПЦ получит томос об автокефалии несмотря на сопротивление России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос України".

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"Томос получит Украинская Церковь Киевского Патриархата и УАПЦ, это будет означать объединение этих церквей. Московскому Патриархату придется решать, присоединяться к канонической, признанной Вселенским Патриархатом и другими церквями Украинской Церкви или нет. Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их принуждать никто не станет. Однако те, кто не присоединится, не будут иметь права называться Украинской Православной Церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской
Православной церкви в Украине. Если они хотят молиться с Московским Патриархатом, пусть молятся. Но если вести антиукраинскую деятельность — понесут наказание. Государство, если оно государство должно наказывать зло, иначе покоя не будет", - отметил Филарет.

"Если же, предположим, случится так, что Томоса не будет, это будет означать, что Московская церковь является реально самой влиятельной в православии. Мы видели поведение Московского Патриархата во время подготовки к Всеправославному Собору. Тогда договорились о созыве Собора в 2016 году, согласовали документы, но Москва убедила своих сателлитов — Антиохийскую, Грузинскую и Болгарскую церкви — не принимать участия в Соборе. А потом заявила, мол, поскольку на Соборе будут не все, то и они не приедут. Собор состоялся, но принятые на нем документы Москва не признает. Впрочем, несмотря на это, они действуют. Я лично уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского Патриарха и Томос будет", - подчеркнул Филарет.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3073028
 
   
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Тобто "знамибох" не діє? Якщо праві на всі 100, то до чого ці гадання і моління? Дали заяву, забули на 2 місяці, потім забрали свій Тутмас і випили крові бога, тобто трошки вина. Все. Нє - моляться, просять, як до стіни звертаються. Хоча... результат такий же - або дадуть, або візьмуть бабло в Кірілла і пошлють Філю нафіг. Враховуючи користолюбство праводраних попів - прощавай Тутмас, ти був добрим фараоном.
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Будуть ще спроби. Справедливість має відбутись.
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В том что нам полагается и что обманом и подкупом у нас украли.
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ну наш сосед, как это ни странно, действительно виноват и виноват сильно, без вариантов...но вот это попытка все что угодно списывать на соседа и куйла лично, не суть здравая политика, как по мне
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Может быть, но только не по этому вопросу. Уж слишком он важен для соседа, который привык хозяйничать в чужом доме. И просто так, сложа руки, он не сидит и не ждет результата, а действует всеми возможными способами.
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ну белорусам должно быть все известно на этом счет, и не понаслышке
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Еще бы, не имея своей беларуской церкви...И не предвидится, к сожалению. А за вас хотела бы порадоваться, если все получится. Очень надеюсь на это.
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Какой именно? Вас обижают русские, поляки и венгры.
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ну порошенко же пообещал к 2030 году Уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха и томос будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 1822 а тот, что не пообещает, то все выполнит Уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха и томос будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 1822
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Верующие в любом случае принадлежат к Вселенской Православной церкви. Разделение ее на национальные автокефальные церкви по принципу нахождения верующих в гражданской юрисдикции разных государств имеет по преимуществу административное и финансовое значение, а не вероучительное.
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думаю, тут 100 процентов политика--все ж таки упц мп может влиять на верующих в "московском" ключе, а это неприемлимо, по крайней мере сейчас
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возможно, после автокефалии, упц мп каким то образо будут выдавливать из Украины с возможной альтернативой--присоединиться к кп
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Справедливість?! А яка вам потрібна справедливість? Наприклад я, як тільки з'явилась перша Українська православна церква Київського патріархату, став з першого дня звертатись тільки до неї... ось і вся справедливість ... А є той томас, чийого нема, мені якось байдуже!
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Настоящий парашный поп из гундяевского сатаната в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=Vg3adJ-Qnr8
Уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха и томос будет, - Филарет - Цензор.НЕТ 8636
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Шантаж может и нет, а "зелень" может. Зальют все "зеленью".
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а ты думаешь, что гундяевские просто ждут решения?...посмотри количество православных в параше и в Украине и прикинь, как сдуется гундяй, если у него забрать украинские приходы, что от этого "третьего рима" останется...придется привыкать называть себя "пятым или шестым, ну в крайнем случае седьмым римом)))))))
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все россияне уже давно мусульмане. И я не пойму каким они вообше боком к православию и славянам
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whisper
а еще важно для таких, как ты, иметь хорошие психлечебницы
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Папа Римский - глава Вселенской Римско-Католической Церкви, а не итальянской. В римском католицизме вообще принцип вселенскости и наднациональности проведен более последовательно и принципиально, чем в греко-православии.
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поразительно просто, как все эти люди любят шару при том, что обещали превыше всего Бога и ближнего своего любить.
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Да что там обещания? В христоедстве есть замечательный лайфхак - поел кусочек божка, выпил ложечку его крови и опять можно шо хошь делать. Главное "искренность". А это например: уморил Путин за год с миллион рабов, спокойно пошел к Гундяю, скушал "плоти и крови", искренне раскаялся(а он хотел как лучше, вяличие, скрепы и т.д.) и выйдя, позвонил Шойгу: да, да, причастился, да, бомби их. Что значит нет химии? Ну так привези ближайшим рейсом и все вали на "провокацию".
И не подкопаешься. И так каждая собака - мне то можно, я то раскаялся.
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"Мы надеемся на то, что Украинская церковь получит томос. Я лично уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха, и томос будет... Если же, допустим, случится так, что томоса не будет, это будет означать, что Московская церковь является реально самой влиятельной в православии", - отметил Филарет.
Короче все ещё под большим вопросом.
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Это только у Пэтра все быстро делается, да слепым родится...
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на крысме :1. Оккупанты продолжили судилище над Владимиром Балухом, которого обвиняют ещё и в "избиении" начальника изолятора Валерия Ткаченко. Вот что рассказал на допросе политзаключенный: "С первого дня моего пребывания в ИВС, когда Ткаченко зашел ко мне утром на пересчет, первым делом сказал: «О, правосека наконец-то привезли. Сейчас двадцаточку тебе навалят - на зоне научат родину любить. Он (Ткаченко) обращался ко мне сплошными матерными словами. Каждый раз, когда находился в ИВС, он приходил ко мне в камеру и пытался оскорбить, унизить по национальному признаку и, по его понимаю, моей принадлежности к «Правому сектору». Говорил, что и вырезать нас, хохлов, надо как вид, и разное другое. Приходил с перегаром, по гражданке, в выходные дни. Эти попытки меня ударить, оскорбить, все провокации - есть на видеосъемке. Он говорил, что, попав на зону, я там обязательно пожалею о том, что так независимо и свободно себя чувствую. Говорил, что с меня там сделают послушное быдло. Залетят маски и быстро эту дурь из головы у меня выбьют. Он назвал мою маму падшей женщиной". Крымчанин сегодня вновь объявил сухую голодовку. Посмотрите, как он выглядит https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010165530798575616 (фото и ссылки) и https://twitter.com/crimeahrg1/status/1010171089220141057 (фото).2. СБУ задержала в Киевской области бывшего т.н. "заместителя председателя Оленевского сельского поселения Черноморского района Крыма". В ходе обыска у предателя изъяли расписки о получении денег для организации и проведения т.н. "референдума", партбилет "Русского единства", а также документы, подтверждающие сотрудничество задержанного с оккупантами. Оперативники спецслужбы установили, что предатель Украины после неудачной политической и бизнес-карьеры в Крыму решил переехать на материковую Украину, чтобы начать бизнес https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009836502086553600 (фото).
3. 21 июня около 18:00 по улице Блюхера в Керчи прошла очередная колонна военной техники российских оккупантов. Прочтите комментарии местных жителей в адрес ублюдков из-за поребрика: "Пятая колонна, скорее фотайте и сливайте на зачонгарье", "БТР - это не техника, это позорище. Сами видели, как они на Майдане горели от 2-х бутылок с зажигательной смесью. Только пробки из-за них. Катают халявную соляру дармоеды. А пенсионерам возраст поднимают. Уроды", "А одна тетя за такие фото срок получила", "А кому там еще ездить? Веселым и богатым туристам? Или счастливым керчанам? Тока вертухаям с автоматами и пушками", "Вот козлы, ломают нам дороги!", "Поехали на встречу с Javelin", "Это они наступают или отступают? Или туда-сюда маневры?", "Они уже 4 года под видом туристов туда-сюда катаются, а зачем, никто не знает", "Хватит кудахтать. Пусть ездят лучше наши, чем америкосы и им подобные", "Американцы Крым захватили? Или, может, хотели захватить?", "А чем америкосы хуже, чем ваши?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010081300898869248 (фото и скрин).
4. Оккупанты ввели режим ЧС из-за засухи ещё в двух районах Крыма - Джанкойском и Перекопском (Красноперекопском). Месяц назад аналогичный режим был введён в Курманском (Красногвардейском), Нижнегорском, Первомайском и Ичкинском (Советском) районах https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010095143830028288

5. Хроники острова-404 без Северо-Крымского канала. Практически вся Феодосия сидела без воды. Счастливчики, у которых вода была, жаловались на слабый напор и отвратительное качество живительной влаги, которая была больше похожа на воду из грязной лужи. Кроме того, продолжаются отключения света https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009842997918420994.6. В Евпатории продолжаются блэкауты. Из-за поребрика спрашивают, часто ли нет света? Запоребрику ответили: "Постоянно отключают, народ уже привык. Новые электростанции скоро не пригодятся". Устроили перекличку в поисках света и жители Керчи: "Это кошмар какой-то! Ощущение, будто кто-то балуется. То выключат весь район, то за окном фонари загорелись, а дома света нет. Потом включают свет на 10 минут и выключают. Что за бред??", "Света нет, темень по всему району", "Писали, что отключат. Правда, писали с 23:00 до 5 утра" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010072344054915073 .7. Сегодня частично были обесточены Симферополь, Саки, Евпатория и Керчь. Оккупанты традиционно все спихивают на "аварию" http://fresh.org.ua/novosti/146588/povreshdeniya-obestochili-4-krymskikh-goroda_2018-06-22
8. Оккупанты с оружием и в балаклавах нагрянули в "мэрию" Ялты и начали изъятие документов. Шмон связан с арестом в Москве бывшего "мэра" Ялты Андрея Ростенко - родственника Гоблина http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/v-administraciyu-yalty-nagryanuli-specsluzhby/.9. Понаехи прут в Феодосию. Местные пытаются остановить саранчу: "Приезжаю в июле и до конца августа отдохнуть. На следующий год перееду навсегда. Мне 17 и я ищу друзей своего возраста, чтобы не было скучно одной. Пишите, кто не против пообщаться". Ответы: "Отсюда убегать надо, а не переезжать сюда", "Жиза. Когда хочешь переехать в город, в котором нет воды", "Детка, не гони", "Девочка, не исполняй! Кто же в 17 лет добровольно едет в деревню с нулевыми перспективами, ещё и навсегда!?", "Ну, на материке (в россии) есть места и «повеселей» Фео, так что человек, может, наоборот, в цивилизацию выберется", "У нас сейчас весь город как карантин", "Бедненькая((" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010074147517550593 (скрин).
10. Прочтите, как на пятом году оккупации запели предатели в Севастополе: "Воровать, наваривать, дерибанить, отжимать - это как-то привычнее и понятнее для приехавших чиновников", "Когда полуостров отжимали, мало кто возражал. Сейчас просто то же самое, уровнем ниже", "Да уж, кто тогда мог предположить, что такая мысль даже появится (про отжим), а не то что будет высказана. Ну никто не мог предположить, что такой бардак начнётся! А вообще, обидно, конечно, что нам осложняют жизнь в последнее время, не оставляют в покое людей, подаривших россии лакомый кусочек с военной базой. Хотя, так уж мы повлияли на ситуацию 23.02.14, как привыкли думать? Может, все за нас тогда решили? А нами воспользовались?", "Это точно. Думали, что в россии какой-никакой порядок существует. А по сути одно государство, где победил дикий капитализм, сменили на другое. Шило на мыло, если, конечно, не считать возвращения в родную культурно-языковую среду и восстановление исторической справедливости. Открою вам военную тайну - теперь уже это можно - всё это (отжим) готовилось уже давно, просто ждали подходящего момента" https://twitter.com/Kosstik8/status/1009761872470528000 .11. А когда-то здесь был праздник детства: "Ночь, половина четвертого. Поселок Краснокаменка. Просыпаюсь от сирены. Не утихает, то сильнее, то слабее. Но точно понимаю, не в Краснокаменке. Наверное, в Артеке. Мозг пытается разобраться, построить логическую цепочку. Связь работает, свет, интернет в порядке. На всякий случай позвонила в МЧС и в полицию дежурному. Всё в порядке, можно спать. Ложусь, засыпаю и тут музыка «Вставай страна огромная…». Вскакиваю. Так у нас слышно только Артек. Смотрю на часы - 4 утра, 22 июня. Понятно. Спасибо, что на полную не включили звуки летящей самолетной армады. И хорошо, что это была тревога из прошлого, а не настоящего". Комментарии: "А если у стариков от такой напоминалки инфаркт случится?", "П…Ц", "Некоторые дети только в 2 ночи приехали, потом это мероприятие до 5, а в 7 на зарядку. Надолго запомнят отдых", "Жесть", "Отрабатывают инстинкт собаки Павлова", "А не рассказать ли властям всю ПРАВДУ о начале 2 Мировой войны? О том, как Польшу с фашистами делили. О совместных парадах с ними. А то прям так неожиданно 22 июня война началась. А убрав Польшу, не подпустили Гитлера к границе СССР? Вот такое детям в «Артеке» не желают рассказать, а не пугать всю округу воем?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010086676725673985 (скрин).
P.S. Алиса в три года потеряла свою маму, которой медики не хотели оказывать медицинскую помощь. А когда состояние здоровья мамы девочки стало критическим, было уже поздно. Теперь Алиса говорит, что её мама на небе. Маму "на небо" отправили оккупанты только потому, что она отказалась от нацистского аусвайса, что и стало причиной отказа в оказании экстренной помощи умирающей женщине. И это только одна из тысяч историй о трагических судьбах людей, которые продолжают жить в оккупированном Крыму без российских документов и с проукраинской позицией. Прошу вас посмотреть сюжет журналистов, в котором рассказано несколько историй о крымчанах-невидимках с украинскими паспортами, которые согласились говорить на камеру, несмотря на угрозу репрессий со стороны оккупантов и преследований со стороны предателей… Не забывайте, что Крым - это не только территория Украины, Крым - это и наши люди в оккупации!КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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ничего не выйдет процентов на 99%. Кроме внутренних причин Константинополя туда еще и московское бабло потекло, наверняка. Увы и ах.
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Молитесь тихо в своих кельях и не дрочите патриарха, бога и народ...Ибо когда начинают дергать бога и перечисленных выше за хуй он может разгневаться и сказать НЕТ
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Заслуживает уважение сей Человек. С таким серьезным видом водить за нос стадо рабов это многого достойно. В КГБ неплохо обучали, отличник. Ведь это абсурд - какая-то сущность, три в одном, настолько хочет помочь Украине, что каждая собака до последней секунды должна трястись и бормотать этой сущности мантры чтобы дали Тутмас ибо "снамебох". А для чего ж тогда все эти церемонии и нелепые обряды, если все просто: там враги, а тут мы. Тутмас дадут - мы рады, а не дадут - враги рады. В чем проблема, я не понимаю?

Вот реально - хоть все православные мира будут молиться чтобы допустим, у Путина был сегодня плохой сон, не говоря о том чтобы сам деятель стал добреньким как Яхве, - он отлично выспится. Даже если все христоеды мира, а не только восточного мракобесия помолятся и расшибут себе лбы в своих притонах - ничто не омрачит сон Путина. Путенбох? Нет, просто Яхве такой же бог как Шойгу Дед Мороз.
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Интересные всё-таки у судьбы повороты! Выбрали бы в 1991 году Филарета вместо Кирилла, и сидел бы он сейчас в Москве, благословляя армию РФ на подвиги. И не было бы в Украине раскольнической церкви. И томоса бы не потребовалось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха и томос будет, - Филарет
 
 
 
 
 
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