 Уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха и томос будет, - Филарет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос України".
"Томос получит Украинская Церковь Киевского Патриархата и УАПЦ, это будет означать объединение этих церквей. Московскому Патриархату придется решать, присоединяться к канонической, признанной Вселенским Патриархатом и другими церквями Украинской Церкви или нет. Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их принуждать никто не станет. Однако те, кто не присоединится, не будут иметь права называться Украинской Православной Церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской
Православной церкви в Украине. Если они хотят молиться с Московским Патриархатом, пусть молятся. Но если вести антиукраинскую деятельность — понесут наказание. Государство, если оно государство должно наказывать зло, иначе покоя не будет", - отметил Филарет.
"Если же, предположим, случится так, что Томоса не будет, это будет означать, что Московская церковь является реально самой влиятельной в православии. Мы видели поведение Московского Патриархата во время подготовки к Всеправославному Собору. Тогда договорились о созыве Собора в 2016 году, согласовали документы, но Москва убедила своих сателлитов — Антиохийскую, Грузинскую и Болгарскую церкви — не принимать участия в Соборе. А потом заявила, мол, поскольку на Соборе будут не все, то и они не приедут. Собор состоялся, но принятые на нем документы Москва не признает. Впрочем, несмотря на это, они действуют. Я лично уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского Патриарха и Томос будет", - подчеркнул Филарет.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.
Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.
В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
а еще важно для таких, как ты, иметь хорошие психлечебницы
И не подкопаешься. И так каждая собака - мне то можно, я то раскаялся.
Короче все ещё под большим вопросом.
3. 21 июня около 18:00 по улице Блюхера в Керчи прошла очередная колонна военной техники российских оккупантов. Прочтите комментарии местных жителей в адрес ублюдков из-за поребрика: "Пятая колонна, скорее фотайте и сливайте на зачонгарье", "БТР - это не техника, это позорище. Сами видели, как они на Майдане горели от 2-х бутылок с зажигательной смесью. Только пробки из-за них. Катают халявную соляру дармоеды. А пенсионерам возраст поднимают. Уроды", "А одна тетя за такие фото срок получила", "А кому там еще ездить? Веселым и богатым туристам? Или счастливым керчанам? Тока вертухаям с автоматами и пушками", "Вот козлы, ломают нам дороги!", "Поехали на встречу с Javelin", "Это они наступают или отступают? Или туда-сюда маневры?", "Они уже 4 года под видом туристов туда-сюда катаются, а зачем, никто не знает", "Хватит кудахтать. Пусть ездят лучше наши, чем америкосы и им подобные", "Американцы Крым захватили? Или, может, хотели захватить?", "А чем америкосы хуже, чем ваши?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010081300898869248 (фото и скрин).
4. Оккупанты ввели режим ЧС из-за засухи ещё в двух районах Крыма - Джанкойском и Перекопском (Красноперекопском). Месяц назад аналогичный режим был введён в Курманском (Красногвардейском), Нижнегорском, Первомайском и Ичкинском (Советском) районах https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010095143830028288
5. Хроники острова-404 без Северо-Крымского канала. Практически вся Феодосия сидела без воды. Счастливчики, у которых вода была, жаловались на слабый напор и отвратительное качество живительной влаги, которая была больше похожа на воду из грязной лужи. Кроме того, продолжаются отключения света https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009842997918420994.6. В Евпатории продолжаются блэкауты. Из-за поребрика спрашивают, часто ли нет света? Запоребрику ответили: "Постоянно отключают, народ уже привык. Новые электростанции скоро не пригодятся". Устроили перекличку в поисках света и жители Керчи: "Это кошмар какой-то! Ощущение, будто кто-то балуется. То выключат весь район, то за окном фонари загорелись, а дома света нет. Потом включают свет на 10 минут и выключают. Что за бред??", "Света нет, темень по всему району", "Писали, что отключат. Правда, писали с 23:00 до 5 утра" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010072344054915073 .7. Сегодня частично были обесточены Симферополь, Саки, Евпатория и Керчь. Оккупанты традиционно все спихивают на "аварию" http://fresh.org.ua/novosti/146588/povreshdeniya-obestochili-4-krymskikh-goroda_2018-06-22
8. Оккупанты с оружием и в балаклавах нагрянули в "мэрию" Ялты и начали изъятие документов. Шмон связан с арестом в Москве бывшего "мэра" Ялты Андрея Ростенко - родственника Гоблина http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/v-administraciyu-yalty-nagryanuli-specsluzhby/.9. Понаехи прут в Феодосию. Местные пытаются остановить саранчу: "Приезжаю в июле и до конца августа отдохнуть. На следующий год перееду навсегда. Мне 17 и я ищу друзей своего возраста, чтобы не было скучно одной. Пишите, кто не против пообщаться". Ответы: "Отсюда убегать надо, а не переезжать сюда", "Жиза. Когда хочешь переехать в город, в котором нет воды", "Детка, не гони", "Девочка, не исполняй! Кто же в 17 лет добровольно едет в деревню с нулевыми перспективами, ещё и навсегда!?", "Ну, на материке (в россии) есть места и «повеселей» Фео, так что человек, может, наоборот, в цивилизацию выберется", "У нас сейчас весь город как карантин", "Бедненькая((" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010074147517550593 (скрин).
10. Прочтите, как на пятом году оккупации запели предатели в Севастополе: "Воровать, наваривать, дерибанить, отжимать - это как-то привычнее и понятнее для приехавших чиновников", "Когда полуостров отжимали, мало кто возражал. Сейчас просто то же самое, уровнем ниже", "Да уж, кто тогда мог предположить, что такая мысль даже появится (про отжим), а не то что будет высказана. Ну никто не мог предположить, что такой бардак начнётся! А вообще, обидно, конечно, что нам осложняют жизнь в последнее время, не оставляют в покое людей, подаривших россии лакомый кусочек с военной базой. Хотя, так уж мы повлияли на ситуацию 23.02.14, как привыкли думать? Может, все за нас тогда решили? А нами воспользовались?", "Это точно. Думали, что в россии какой-никакой порядок существует. А по сути одно государство, где победил дикий капитализм, сменили на другое. Шило на мыло, если, конечно, не считать возвращения в родную культурно-языковую среду и восстановление исторической справедливости. Открою вам военную тайну - теперь уже это можно - всё это (отжим) готовилось уже давно, просто ждали подходящего момента" https://twitter.com/Kosstik8/status/1009761872470528000 .11. А когда-то здесь был праздник детства: "Ночь, половина четвертого. Поселок Краснокаменка. Просыпаюсь от сирены. Не утихает, то сильнее, то слабее. Но точно понимаю, не в Краснокаменке. Наверное, в Артеке. Мозг пытается разобраться, построить логическую цепочку. Связь работает, свет, интернет в порядке. На всякий случай позвонила в МЧС и в полицию дежурному. Всё в порядке, можно спать. Ложусь, засыпаю и тут музыка «Вставай страна огромная…». Вскакиваю. Так у нас слышно только Артек. Смотрю на часы - 4 утра, 22 июня. Понятно. Спасибо, что на полную не включили звуки летящей самолетной армады. И хорошо, что это была тревога из прошлого, а не настоящего". Комментарии: "А если у стариков от такой напоминалки инфаркт случится?", "П…Ц", "Некоторые дети только в 2 ночи приехали, потом это мероприятие до 5, а в 7 на зарядку. Надолго запомнят отдых", "Жесть", "Отрабатывают инстинкт собаки Павлова", "А не рассказать ли властям всю ПРАВДУ о начале 2 Мировой войны? О том, как Польшу с фашистами делили. О совместных парадах с ними. А то прям так неожиданно 22 июня война началась. А убрав Польшу, не подпустили Гитлера к границе СССР? Вот такое детям в «Артеке» не желают рассказать, а не пугать всю округу воем?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1010086676725673985 (скрин).
P.S. Алиса в три года потеряла свою маму, которой медики не хотели оказывать медицинскую помощь. А когда состояние здоровья мамы девочки стало критическим, было уже поздно. Теперь Алиса говорит, что её мама на небе. Маму "на небо" отправили оккупанты только потому, что она отказалась от нацистского аусвайса, что и стало причиной отказа в оказании экстренной помощи умирающей женщине. И это только одна из тысяч историй о трагических судьбах людей, которые продолжают жить в оккупированном Крыму без российских документов и с проукраинской позицией. Прошу вас посмотреть сюжет журналистов, в котором рассказано несколько историй о крымчанах-невидимках с украинскими паспортами, которые согласились говорить на камеру, несмотря на угрозу репрессий со стороны оккупантов и преследований со стороны предателей… Не забывайте, что Крым - это не только территория Украины, Крым - это и наши люди в оккупации!КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Вот реально - хоть все православные мира будут молиться чтобы допустим, у Путина был сегодня плохой сон, не говоря о том чтобы сам деятель стал добреньким как Яхве, - он отлично выспится. Даже если все христоеды мира, а не только восточного мракобесия помолятся и расшибут себе лбы в своих притонах - ничто не омрачит сон Путина. Путенбох? Нет, просто Яхве такой же бог как Шойгу Дед Мороз.