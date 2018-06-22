 Уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского патриарха и томос будет, - Филарет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос України".

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"Томос получит Украинская Церковь Киевского Патриархата и УАПЦ, это будет означать объединение этих церквей. Московскому Патриархату придется решать, присоединяться к канонической, признанной Вселенским Патриархатом и другими церквями Украинской Церкви или нет. Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их принуждать никто не станет. Однако те, кто не присоединится, не будут иметь права называться Украинской Православной Церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской

Православной церкви в Украине. Если они хотят молиться с Московским Патриархатом, пусть молятся. Но если вести антиукраинскую деятельность — понесут наказание. Государство, если оно государство должно наказывать зло, иначе покоя не будет", - отметил Филарет.

"Если же, предположим, случится так, что Томоса не будет, это будет означать, что Московская церковь является реально самой влиятельной в православии. Мы видели поведение Московского Патриархата во время подготовки к Всеправославному Собору. Тогда договорились о созыве Собора в 2016 году, согласовали документы, но Москва убедила своих сателлитов — Антиохийскую, Грузинскую и Болгарскую церкви — не принимать участия в Соборе. А потом заявила, мол, поскольку на Соборе будут не все, то и они не приедут. Собор состоялся, но принятые на нем документы Москва не признает. Впрочем, несмотря на это, они действуют. Я лично уверен, что шантаж Москвы не повлияет на решение Вселенского Патриарха и Томос будет", - подчеркнул Филарет.

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.