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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Пенсионный фонд (322) пенсия (1734) Козловский (4)

 ПФУ возобновил выплату пенсии ученому Козловскому

Пенсионный фонд сегодня, 22 июня, возобновил выплату пенсии религиоведу Игорю Козловскому, освобожденному из плена боевиков.

Об этом "Громадському радио" сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда, информирует Цензор.НЕТ.

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На счет Игоря Козловского сегодня перевели пенсию за май и июнь. Кроме того, Пенсионный фонд провел перерасчет и насчитал доплату, утверждают в пресс-службе.

Игорь Козловский в комментарии "Громадському радио" рассказал, что в течение двух месяцев ему не выплачивали пенсию, после чего он обратился в Пенсионный фонд.

"Мне сказали, что действительно прекратили выплаты на том основании, что я пересекал границу Украины. Сказали: "Нам пришла информация от Службы безопасности Украины, что вы пересекали границу. Согласно постановлению Кабмина, всем внутренним переселенцам, которые пересекают наши границы, прекращается пенсия". Я ответил, что действительно пересекал границу Украины - ездил в Брюссель, где выступал в Европарламенте, ездил в Лондон с Ириной Геращенко, там выступал в британском парламенте", - отметил Козловский.

Ученому посоветовали написать заявление, собрать документы и пройти проверку, чтобы восстановить выплаты. Игорь Козловский говорит, что прошел необходимые процедуры, однако проблема может снова повториться в ближайшее время.

"У меня сейчас планируется несколько выездов за границу - на научные конференции и на выступления в разных организациях для того, чтобы говорить об агрессии против Украины, наших политзаключенных, пленных. Мне сказали, что каждый раз придется проходить тот же круг, восстанавливая пенсию. Я считаю, что это дискриминация внутренних переселенцев и конституционных прав граждан Украины относительно свободного передвижения", - отметил Козловский.

Ранее стало известно, что освобожденный из плена наемников РФ ученый Игорь Козловский лишился пенсии как переселенец из-за поездок за границу

Источник: https://censor.net.ua/n3073023
 
 
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Религия должна быть отделена от государства...
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Выход ведь есть:надо сообщать ПФУ о заграничной поездке и никаких проблем!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПФУ возобновил выплату пенсии ученому Козловскому
 
 
 
 
 
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