 ПФУ возобновил выплату пенсии ученому Козловскому

Об этом "Громадському радио" сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда, информирует Цензор.НЕТ.

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На счет Игоря Козловского сегодня перевели пенсию за май и июнь. Кроме того, Пенсионный фонд провел перерасчет и насчитал доплату, утверждают в пресс-службе.

Игорь Козловский в комментарии "Громадському радио" рассказал, что в течение двух месяцев ему не выплачивали пенсию, после чего он обратился в Пенсионный фонд.

"Мне сказали, что действительно прекратили выплаты на том основании, что я пересекал границу Украины. Сказали: "Нам пришла информация от Службы безопасности Украины, что вы пересекали границу. Согласно постановлению Кабмина, всем внутренним переселенцам, которые пересекают наши границы, прекращается пенсия". Я ответил, что действительно пересекал границу Украины - ездил в Брюссель, где выступал в Европарламенте, ездил в Лондон с Ириной Геращенко, там выступал в британском парламенте", - отметил Козловский.

Ученому посоветовали написать заявление, собрать документы и пройти проверку, чтобы восстановить выплаты. Игорь Козловский говорит, что прошел необходимые процедуры, однако проблема может снова повториться в ближайшее время.

"У меня сейчас планируется несколько выездов за границу - на научные конференции и на выступления в разных организациях для того, чтобы говорить об агрессии против Украины, наших политзаключенных, пленных. Мне сказали, что каждый раз придется проходить тот же круг, восстанавливая пенсию. Я считаю, что это дискриминация внутренних переселенцев и конституционных прав граждан Украины относительно свободного передвижения", - отметил Козловский.

Ранее стало известно, что освобожденный из плена наемников РФ ученый Игорь Козловский лишился пенсии как переселенец из-за поездок за границу