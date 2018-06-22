 "Сейчас двадцаточку тебе навалят - на зоне научат родину любить": Балух рассказал об оскорблениях оккупантов в крымском ИВС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Потерпевший (начальник Валерий Ткаченко. - Ред.) заявил (на суде. - Ред.), что у него неприязненного отношения ко мне нет. Но с первого дня моего пребывания в ИВС, когда Ткаченко зашел ко мне утром на пересчет, первым делом сказал: "О, правосека наконец-то привезли. Сейчас двадцаточку тебе навалят – на зоне научат родину любить", – отметил на допросе Балух.

По словам украинского активиста, он не раз заявлял о желании давать показания под полиграф, в чем ему отказывали.

"Он (Ткаченко. – Ред.) обращался ко мне сплошными матерными словами. Каждый раз, когда находился в ИВС, он приходил ко мне в камеру и пытался оскорбить, унизить по национальному признаку и, по его понимаю, моей принадлежности к "Правому сектору". Говорил, что и вырезать нас, хохлов, надо как вид, и разное другое. Приходил с перегаром, по гражданке, в выходные дни. Эти попытки меня ударить, оскорбить, все провокации – есть на видеосъемке", – заявил Балух.

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По словам активиста, Ткаченко неоднократно ему угрожал. "Он говорил, что, попав на зону, я там обязательно пожалею о том, что так независимо и свободно себя чувствую. Говорил, что с меня там сделают послушное быдло. Залетят маски и быстро эту дурь из головы у меня выбьют", – подчеркнул Балух.

Он также рассказал обстоятельства конфликта с Ткаченко, в котором Балух якобы применил силу к начальнику ИВС.

"В этот день он пришел ко мне и сказал представиться. Я спросил, кому я должен представиться. Он ответил матерными словами и нецензурно послал меня. Тогда я сказал, что не буду представляться тоже. Он грубыми словами сказал мне выйти в коридор. Когда меня начали обыскивать, я стоял спиной. Тогда почувствовал – я настаиваю на этом – акцентированный удар кулаком в область лопатки. Отсюда мое непроизвольное движение кулаком. Я настаивал почистить видеозапись от лишних шумов и увидеть этот момент", – заявил допрашиваемый.

Адвокат активиста Ольга Динзе спросила, говорил ли Ткаченко что-нибудь о матери Балуха. "Он назвал мою маму падшей женщиной", – отметил Владимир.

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Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.