 Надеюсь, Рада поддержит мои предложения и закрепит в Конституции курс на интеграцию в ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я надеюсь, что как Верховная Рада поддержала этот закон (закон о национальной безопасности, – ИФ), так же она поддержит и мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в Основном законе нашей страны – Конституции", - сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Запорожскую область в пятницу.
Глава государства отметил, что после принятия парламентом закона о национальной безопасности Украина приблизилась к членству в НАТО, и это будет продемонстрировано на саммите Альянса 11-12 июля.
"Этот закон укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, делает более прозрачными финансовые расходы, прозрачность военного бюджета. Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими странами-партнерами, в том числе США, Канадой, Великобританией, Францией, странами Балтии, Польши, Скандинавии и многих других", - подчеркнул Порошенко.
По его убеждению, в результате имплементации этого закона страна станет сильнее, а безопасность граждан будет надежнее.
"Усиливаются оборонные возможности нашего государства. После имплементации этого закона, Вооруженные силы и весь сектор безопасности полной мерой будут отвечать критериям членства Украины в НАТО", - сказал президент.
Порошенко также напомнил, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины.
Україна має бути в НАТО і подалі від рашки!
Лучше в Конституции закрепить то, что регулярно менять её нельзя. А то каждый препиздент стремится там свой автограф оставить.
«Порошенко также напомнил, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины. »
Ты ни при каких раскладах больше не будешь президентом..., и наверное сядешь в тюрьму ... надолго...
Поэтому не трать силы на пустые заявления - просто живи, пока живется.....
Пей молдавское вино к которому ты привык, закусывай мацой ... и не отсвечивай без крайней нужды нервируя лишний раз народ...
Подхуйловников на хуйловников...
Поросенко ж не врьот. Точно так же как и не пьйот.
Не то порох и Ко любят к красивым пунктам закона прибавить что то очень говняное.
Так под красивыми лозунгами и "автономию" лугандона проголосовать можно.
Лично у меня нет доверия ни к презику ни к ВР ни АП.
..А ти ?
.....
Андруша Смітницький проголосує проти.