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 Политика Украины
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Все про:ВР (22097) Порошенко (15007) членство в НАТО (202) членство в ЕС (115)

 Надеюсь, Рада поддержит мои предложения и закрепит в Конституции курс на интеграцию в ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я надеюсь, что как Верховная Рада поддержала этот закон (закон о национальной безопасности, – ИФ), так же она поддержит и мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в Основном законе нашей страны – Конституции", - сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Запорожскую область в пятницу.

Глава государства отметил, что после принятия парламентом закона о национальной безопасности Украина приблизилась к членству в НАТО, и это будет продемонстрировано на саммите Альянса 11-12 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я мечтаю о том, чтобы Украина до 2030 года стала членом ЕС и НАТО, - Порошенко

"Этот закон укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль над армией, делает более прозрачными финансовые расходы, прозрачность военного бюджета. Закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества с нашими странами-партнерами, в том числе США, Канадой, Великобританией, Францией, странами Балтии, Польши, Скандинавии и многих других", - подчеркнул Порошенко.

По его убеждению, в результате имплементации этого закона страна станет сильнее, а безопасность граждан будет надежнее.

"Усиливаются оборонные возможности нашего государства. После имплементации этого закона, Вооруженные силы и весь сектор безопасности полной мерой будут отвечать критериям членства Украины в НАТО", - сказал президент.

Смотрите: Россия будет делать все, чтобы не допустить продвижения Украины в направлении евроатлантической интеграции, - Турчинов. ВИДЕО

Порошенко также напомнил, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3073017
 
 
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Та куди вони дінуться!)))
Україна має бути в НАТО і подалі від рашки!
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Кудрявый свинопотам не понимает, что эти игры с Конституцией - палка о двух концах? Как закрепили, так потом могут и открепить. Эффект - нулевой.
Лучше в Конституции закрепить то, что регулярно менять её нельзя. А то каждый препиздент стремится там свой автограф оставить.
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И напоминаем еще раз, для тех, кому не дошло с первого:

«Порошенко также напомнил, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины. »
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завтра бойко станет президентом и все поменяет..
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завтра 23 июля суббота, ...а до понедельника он проспится...

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ну вот..а ты боялся..бйко и рабинович это честные оппозиционеры..
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Рабінович може бути президентом країни Сруль.
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Україна буде в НАТО, але вже після петі.. А петі вгамуватись треба, не струшавати повітря , та навчитись виконувати вимоги діючої Конституції..
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Був колись "крємльовскій мєчтатєль".. Тепер маємо "мрійника з Печерська"..
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Петя....., для тебя плохие новости.....

Ты ни при каких раскладах больше не будешь президентом..., и наверное сядешь в тюрьму ... надолго...

Поэтому не трать силы на пустые заявления - просто живи, пока живется.....

Пей молдавское вино к которому ты привык, закусывай мацой ... и не отсвечивай без крайней нужды нервируя лишний раз народ...
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Главное, то что Украина будет в НАТО.
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Нам уже давно пора переходить к прямому президентскому правлению Порошенко. Без оглядки на эту помойную яму, которая называется Рада.
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Обменять Раду на Думу.
Подхуйловников на хуйловников...


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Свинорыл надеется на подобных обицянках гонку в 2019 выиграть? Наивный.
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Не по 8, а вот по 10 таки да, обещал.
Поросенко ж не врьот. Точно так же как и не пьйот.
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А вы свинорусы, надеетесь на то как в 2010 ?
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А ты, неполноценный мужчина кацалошара, так и бегаешь по 10 аккаунтам, изображая бурный "одобрямс" Свинорылу?
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Интересно он звезду нато (розу ветров) на плечо (или ещё куда) себе набил?
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А мне бы хотелось бы посмотреть эти изменения!
Не то порох и Ко любят к красивым пунктам закона прибавить что то очень говняное.
Так под красивыми лозунгами и "автономию" лугандона проголосовать можно.
Лично у меня нет доверия ни к презику ни к ВР ни АП.
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Особенно рассмешило про "мои " предложения )) Тебе ханыге ни НАТО,ни Евросоюз и нахер не обосрались. Зачем кривишь душой ? Ахмета посади. Докажи,что хочешь порвать с коррупцией. Я конечно шучу. Такое невозможно. Ибо ты сам коррпционер.
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А Петя и так в НАТО... Испания, где у него особнячок это член НАТО.
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Без всеукраїнського референдума, ці "курси" і "яйця виїденого не варті".......................... Надеюсь, Рада поддержит мои предложения и закрепит в Конституции курс на интеграцию в ЕС и НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7440
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Дайте вгадаю.
Андруша Смітницький проголосує проти.
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Вгамуйся , андруша - благословенна земля сумщини з радістю розмістить базу НАТО на своїх теренах..
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"Я сам знаю.. сам!, Я такой... У меня чтобы ни-ни... Меня сам Государственный совет боится!..."
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Дядьо Петя, а можна в європу без маршів збоченців? Чи це обов'язковий атрибут влади пітерасів?
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охренел уже полностью, уже и достижение Майдана решил своровать, надо же "мои предложения европейской и евроатлантической интеграции" и это после того, как Небесная сотня за этот курс полегла и на востоке ребята каждый день за это же погибают. Нет, но каков паршивец.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, Рада поддержит мои предложения и закрепит в Конституции курс на интеграцию в ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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