 Генпрокуратура закрыла уголовное дело против "Новой почты"

Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

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"Уголовное производство, которое было инициировано Генеральной прокуратурой относительно деятельности ООО "Новая Почта", было закрыто 14 июня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дело закрыто из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

"Мы с самого начала были уверены, что дело против "Новой Почты" будет закрыто. Спасибо всем, кто был в этой ситуации на нашей стороне, без сомнения поддержал нашу компанию, кто верил в нас и в честность наших способов ведения бизнеса", - говорится в заявлении со ссылкой на слова совладельца Вячеслава Климова.

Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила факт закрытия уголовного производства, сообщают "Українські новини".

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Генеральная прокуратура Украины 16 марта провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.