EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Происшествия
  448  10
Все про:ГПУ (8721) прокуратура (3178) Новая почта (8)

 Генпрокуратура закрыла уголовное дело против "Новой почты"

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении компании экспресс-доставки "Новая почта".

Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Луценко подтвердил, что в ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта"

"Уголовное производство, которое было инициировано Генеральной прокуратурой относительно деятельности ООО "Новая Почта", было закрыто 14 июня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дело закрыто из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

"Мы с самого начала были уверены, что дело против "Новой Почты" будет закрыто. Спасибо всем, кто был в этой ситуации на нашей стороне, без сомнения поддержал нашу компанию, кто верил в нас и в честность наших способов ведения бизнеса", - говорится в заявлении со ссылкой на слова совладельца Вячеслава Климова.

Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила факт закрытия уголовного производства, сообщают "Українські новини".

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Генеральная прокуратура Украины 16 марта провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.

Источник: https://censor.net.ua/n3073016
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Обвинувачений, Ваше останнє слово.
- Сто мільйонів, Ваша честь.
- Безвинний. Суд закрито, пішли рахувати гроші.....
 показать весь комментарий
 
 
А теперь пусть НП подает на прокуратуру в суд на компенсацию. Пусть следователя посадят по закону маски-стоп!
 показать весь комментарий
 
 
А хто буде відшкодовувати збитки нанесені підприємству? І матеріальні і репутаційні..
 показать весь комментарий
 
 
Сложно сказать, но, зная местные обычаи, думаю, шо Пушкин.
 показать весь комментарий
 
 
Зато вони сколько было!
А теперь - "отсутствие состава преступления".
Макнули алкаша очкастого мордой в д-мо, так ему и надо.

 показать весь комментарий
 
 
Открыли дело. Провели обыски, навели шухер, пустили нефиговую волну. Закрыли дело. И, как в анекдоте: всем спасибо, все свободны. Генпрокуратура закрыла уголовное дело против "Новой почты" - Цензор.НЕТ 5280
 показать весь комментарий
 
Мусорва та прокурори роблять свій бізнес так, як при януковичу і навіть крутіше. Я от думаю, в зв'язкук з цим, Небесна сотня це романтики - дурники, чи все ж таки Герої ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенпрокуратура закрыла уголовное дело против "Новой почты"
 
 
 
 
 
 вверх