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 Политика Украины, Экономика
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Все про:контрабанда (1497) таможня (1259) ГФС (2628) таможенный контроль (20) Продан Мирослав (19)

 Со следующей недели Нацполиция начнет работать на пунктах пропуска таможни, - и.о. главы ГФС Продан

Сотрудники Национальной полиции Украины начнут работать на пунктах пропусках таможни со следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.

"Со следующей недели Нацполиция будет уже работать на пунктах пропуска и параллельно с таможенниками будет выполнять аналитическую работу в отношении рисковых групп товаров", – написал он, уточнив при этом, что в пятницу Министерство финансов и Министерство внутренних дел намерены подписать общий указ о механизме сотрудничества таможенников и полицейских.

Как уточнили в пресс-службе ГФС, ведомство не ожидает изменений в отношении оформления товаров, а также сроков их прохождения через госграницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция будет работать на таможне в рамках закона и это не будет давлением на бизнес, - замглавы Нацполиции Купранец. ВИДЕО

"Хочу успокоить: все меры будут касаться только нарушителей и не помешают внешнеэкономической деятельности бизнеса, который работает в рамках законодательства", – написал и.о. главы ведомства.

"Таможенники работают только в пунктах пропуска. В то же время Нацполиция имеет полномочия проводить меры по борьбе с контрабандой не только в пунктах пропуска, но и на всей таможенной территории Украины", – добавил Продан.

Со следующей недели Нацполиция начнет работать на пунктах пропуска таможни, - и.о. главы ГФС Продан 01
Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в вопросах борьбы с контрабандой, правоохранители рассчитывают на поддержку украинских бизнесменов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073015
 
   
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останется только посадить туда же прокурора и судью... ну, или всех посадить... просто...
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Треба "підгодувати" поліцаїв, охляли...😜
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Конробандистам потрібно буде ше на поліцію виділяти кошти, привабливість бізнесу падає.
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Обнищал народ. Не с кого уже бедным пилицаям и мзду собрать. Приходится у бедных таможенников отжимать. Усыхает корыто, усыхает...
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тобто розширюється база для корупції...
а може краще як пропонує Балашов?!
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Ранее там постоянно сидели СБУ-шники. И что?
Причём всё было по-закону, заточенному под них родимых, не под товарооборот.
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борьба с коррупцией .а коррупция завтра затребует в два раза больше
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Наша служба и опасна и трудна,

И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой. Честно жить не хочет
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Ну наконец то, "заробітчани" останутся в Украине
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСо следующей недели Нацполиция начнет работать на пунктах пропуска таможни, - и.о. главы ГФС Продан
 
 
 
 
 
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