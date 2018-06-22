 Со следующей недели Нацполиция начнет работать на пунктах пропуска таможни, - и.о. главы ГФС Продан

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.

"Со следующей недели Нацполиция будет уже работать на пунктах пропуска и параллельно с таможенниками будет выполнять аналитическую работу в отношении рисковых групп товаров", – написал он, уточнив при этом, что в пятницу Министерство финансов и Министерство внутренних дел намерены подписать общий указ о механизме сотрудничества таможенников и полицейских.

Как уточнили в пресс-службе ГФС, ведомство не ожидает изменений в отношении оформления товаров, а также сроков их прохождения через госграницу.

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"Хочу успокоить: все меры будут касаться только нарушителей и не помешают внешнеэкономической деятельности бизнеса, который работает в рамках законодательства", – написал и.о. главы ведомства.

"Таможенники работают только в пунктах пропуска. В то же время Нацполиция имеет полномочия проводить меры по борьбе с контрабандой не только в пунктах пропуска, но и на всей таможенной территории Украины", – добавил Продан.



Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в вопросах борьбы с контрабандой, правоохранители рассчитывают на поддержку украинских бизнесменов.

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