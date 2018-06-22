 Если Меркель поедет на ЧМ в Россию, то должна встретиться с Сенцовим, - Хармс

Канцлер Германии Ангела Меркель должна встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим, если решит поддержать немецкую сборную на Чемпионате мира по футболу в России. Об этом заявила немецкий депутат Европейского парламента от "Зеленых" Ребекка Хармс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕвроПравда.

"Отношения между Европой и Россией далеки от нормальных по многим причинам. Думаю, что канцлер Меркель должна смотреть матчи вместе с немецкими болельщиками перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Она не должна ехать в Россию и давать Путину это удовольствие", - сказала Хармс.

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"Но если она решит поехать в Россию, Меркель также должна посетить тюрьму строгого режима "Белый медведь" и встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим", - добавила она.

Меркель официально еще не подтвердила, будет ли она посещать игры сборной Германии, которая является действующим чемпионом мира и считается одним из фаворитов ЧМ-2018.