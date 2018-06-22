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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Меркель (1527) Россия (69725) ЧМ-2018 (182) Хармс Ребекка (100) Сенцов (582)

 Если Меркель поедет на ЧМ в Россию, то должна встретиться с Сенцовим, - Хармс

Если канцлер решит поехать в Россию, то она также должна посетить тюрьму строгого режима и встретиться с Сенцовым.

Канцлер Германии Ангела Меркель должна встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим, если решит поддержать немецкую сборную на Чемпионате мира по футболу в России. Об этом заявила немецкий депутат Европейского парламента от "Зеленых" Ребекка Хармс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕвроПравда.

"Отношения между Европой и Россией далеки от нормальных по многим причинам. Думаю, что канцлер Меркель должна смотреть матчи вместе с немецкими болельщиками перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Она не должна ехать в Россию и давать Путину это удовольствие", - сказала Хармс.

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"Но если она решит поехать в Россию, Меркель также должна посетить тюрьму строгого режима "Белый медведь" и встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовим", - добавила она.

Меркель официально еще не подтвердила, будет ли она посещать игры сборной Германии, которая является действующим чемпионом мира и считается одним из фаворитов ЧМ-2018.

Источник: https://censor.net.ua/n3073014
 
   
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Сенцова у мацкву или фрау до пінгвинов потянут?
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У Ребекки шиза борется с альцгеймером?
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поїде, газ треба, а кацапи його продають, дешевше, який німець, або фрау) не захоче зробити гешефт?! Если Меркель поедет на ЧМ в Россию, то должна встретиться с Сенцовим, - Хармс - Цензор.НЕТ 3872
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цікаво, а якщо, (чисто гіпотетично), Сєнцов дивиться ЧС з футболу, (а я впевнений що дивиться), то за яку країну вболіває?
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а я Мыкола впевнений, що ти холуй хуйла- 100% Если Меркель поедет на ЧМ в Россию, то должна встретиться с Сенцовим, - Хармс - Цензор.НЕТ 1200
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тібла, геть звідси, СдЄсь водкі нєт!!!
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Как ты можешь такое писать?! Сенцов футбол не смотрит! Вся братва в его бараке зависает у телевизора и лишь один Сенцов сидит на своей наре с закрытыми глазами.
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ес бабка Меркель рванет в мацквабад на футбик к хуйлу, гаплык будет и бабке и Германии , как субьекту политики. Рыжий Трамп и так приложился.
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Меркель уже политический труп. Тучи над ней сгущаются всё сильнее.
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Якщо глобальніше, то вся Німеччина -- труп. Якщо там канцлери на підспівках у кацапні, то ця країна мало чим відрізняється (в нематеріальному плані) від кацапії. Утім, "шредерів" вистачає в кожній країні ЄС. Просто Шредер виявився цинічнішим, а решта -- хитрішими.
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как то смешно читать о том, что германия труп от украинца
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Гитлер был в СССре на Конгрессе Коминтерна в 1921 году в Москве,почему бы его дочери не съездить к Мавзолейному Быдлу?
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да то похоже, какой то старый маразматик, как ляпнет, так ляпнет, и обычно не в тему Якщо Меркель поїде на ЧС у Росію, то має зустрітися із Сенцовим, - Хармс - Цензор.НЕТ 5949
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чтобы придать визиту шарма и не замарать намеками фрау... можно и такое ляпнуть
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Конгресс Коминтерна всегда собирал рабочие партии всего Мира на борьбу с буржуазией,партия НСДАП Гитлера,была РАБОЧЕЙ партией...
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Не повторюйте кацапських "евфемізмів". Партія була НСДРП. Але кацапи, щоб приховати "Р" (робітнича), вдалися до транслітерації німецької абревіатури NSDAP. Совки в "А" мали читати "арійська". Отже: НСДРП.
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Носятся с этим Сенцовым как раньше с Савченко, а что он конкретно сделал а ничего кроме обьявления голодовки.
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Савченко тоже голодала. Кило на 20 со знаком плюс. Сенцов такой же вернётся.
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До дупи, кацапчику. Він нікого ні до чого не закликає. Він сам за себе.
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Вопрос был что он сделал а не к чему призывает.
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Говорят, он пытался взорвать памятник Ленину. Очень интеллектуальный и значимый поступок.
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Меркель забросит все дела и повезёт Сенцову печеньки. Ага.
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У Меркель 2 проблемы,вернее ТРИ,ссора с Австрией из за прослушки немецкой разведкой БНД австрийских должностных чинуш,ссора с министром МВД Германии и третья проблема...возможная отставка всего правительства Германии...
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Какие же европейские политики лицемеры.....На словах против Путлера, а на деле совсем другое, вон уже СП-2 ему в угоду строят. Покупает их Путлер только так.
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Тётка просто поедет болеть за свою команду. Нахрен ей этот Сенцов с Путиным впридачу!
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Ребекка Хармс - це вона в лгбт параді в Києві була?!

а тепер хоче в коаліцію в Німетчині ввійти, на темі поїздки до хуйла,
це обійтися без виборів, але політику дружби з кацапами це не змінить! Якщо Меркель поїде на ЧС у Росію, то має зустрітися із Сенцовим, - Хармс - Цензор.НЕТ 2182
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До речі - скільки днів цей сенцов вже голодує???....... чи він припинив голодування7
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К Гоффноедам РАБссии ездят все кому не лень,Гитлер был 2 раза,Риббентроп 4 раза Договоров братских с Пруссаками целая Туча,особенно мне нравится от 28 сентября 1939 ода...Вечное братство омытое совместной кровью в ПОЛЬШЕ... Якщо Меркель поїде на ЧС у Росію, то має зустрітися із Сенцовим, - Хармс - Цензор.НЕТ 1685
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Меркель поедет на ЧМ в Россию, то должна встретиться с Сенцовим, - Хармс
 
 
 
 
 
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