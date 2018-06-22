 Служба судебной охраны в ближайшее время создана не будет, - глава ВС Данишевская

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Служба судебной охраны не создана, и в ближайшее время создана не будет. Потому что Служба судебной охраны - это не сторож на входе, это большая серьезная вооруженная служба со своей структурой. Те средства, которые предусмотрены в бюджете всей судебной системы на создание этой службы, очень незначительны", - заявила она.

Данишевская уверена, что целесообразность создания Службы еще будет обсуждаться на госуровне.

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Она считает, что охрану судов должно продолжать осуществлять Министерство внутренних дел.