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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (585) охрана (571) судебная реформа (1000) Данишевская (14)

 Служба судебной охраны в ближайшее время создана не будет, - глава ВС Данишевская

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская заявляет, что Служба судебной охраны в ближайшее время создана не будет.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Служба судебной охраны не создана, и в ближайшее время создана не будет. Потому что Служба судебной охраны - это не сторож на входе, это большая серьезная вооруженная служба со своей структурой. Те средства, которые предусмотрены в бюджете всей судебной системы на создание этой службы, очень незначительны", - заявила она.

Данишевская уверена, что целесообразность создания Службы еще будет обсуждаться на госуровне.

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Она считает, что охрану судов должно продолжать осуществлять Министерство внутренних дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3073012
 
 
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Пррросто видати судєйским кольчуги...😁
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С такими зарплатами и взятками пусть со своего кармана охранные фирмы нанимают! Может им еще и грузчиков за счет государства, кэш носить?
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Правильно, а то как активистам правосудие вершить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлужба судебной охраны в ближайшее время создана не будет, - глава ВС Данишевская
 
 
 
 
 
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