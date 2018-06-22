 Служба судебной охраны в ближайшее время создана не будет, - глава ВС Данишевская

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Служба судебной охраны не создана, и в ближайшее время создана не будет. Потому что Служба судебной охраны - это не сторож на входе, это большая серьезная вооруженная служба со своей структурой. Те средства, которые предусмотрены в бюджете всей судебной системы на создание этой службы, очень незначительны", - заявила она.
Данишевская уверена, что целесообразность создания Службы еще будет обсуждаться на госуровне.
Она считает, что охрану судов должно продолжать осуществлять Министерство внутренних дел.