 Skoda наехала на ребенка на пешеходном переходе в Харькове: мальчик в коме, - Нацполиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
Авария случилась на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.
Мальчика госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмой головы. Ребенок сейчас находится в коме.
По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Одужання..
По мнению специалистов, это сохранит жизни 13 человек в год, которые гибнут на дорогах.
У нас кто-то ездит меньше 80 ?
Де були батьки ?
Ну, тогда можно еще добавить датчик подрыва, срабатывающий, при движении на красный знак светофора.
Харків. А як же.