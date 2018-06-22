EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  3111  24
Все про:дети (3158) ДТП (4874) Нацполиция (7657) Харьков (3893) кома (9)

 Skoda наехала на ребенка на пешеходном переходе в Харькове: мальчик в коме, - Нацполиция

В пятницу, 22 июня, в Харькове водитель автомобиля Skoda сбил 4-летнего мальчика, который находился на пешеходном переходе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Семья попала в ДТП в Киевской области: отец погиб на месте, двое детей трех и семи лет попали в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Авария случилась на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.

Мальчика госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмой головы. Ребенок сейчас находится в коме.

По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Смотрите также: Водитель автомобиля на дипномерах совершил ДТП в Киеве и пытался сбежать. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3073007
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чи було таке маленьке саме ..чи дорослі були із ним?
 показать весь комментарий
 
 
В то же время в Швеции планируют уменьшить разрешенную в городах скорость с 40 до 30 кмч.
По мнению специалистов, это сохранит жизни 13 человек в год, которые гибнут на дорогах.

У нас кто-то ездит меньше 80 ?
 показать весь комментарий
 
 
Я уже мнго раз писал на этом форуме, что полиция вообще не следит за соблюдением ПДД. Если ГАИ водители хоть боялись, то полицейские машины просто игнорируют - сам видел.
 показать весь комментарий
 
 
на всех не хватит полиции, но надо установить регистраторы на все авта принудительно Skoda наїхала на дитину на пішохідному переході в Харкові: хлопчик у комі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8315
 показать весь комментарий
 
А що чотирирічна дитина робила на проїзжій частині ?
Де були батьки ?
 показать весь комментарий
 
 
Та що б вона не робила, може просто вибігла на дорогу, але ж на переході дитина була! Краще б спитали, де були очі у водія шкоди і чого він не скинув швидкість перед зеброю?
 показать весь комментарий
 
Дитина може вибігти, а водій вчасно не зреагувати і трагедія.
 показать весь комментарий
 
Коли я відвідувала автошколу тут, в Італії, інструкто мене вчив: навіть якщо для тебе горить зелене світло, мусиш бути дуже уважною - у будь яку мить може хтось вискочити на проїжджу частину. І винна будеш завжди ти. Ти маєш бути готова до будь-якої ситуації і їхати зі швидкістю, яка дозволить тобі вчасно загальмувати за будь-яких обставин. Отак.
 показать весь комментарий
 
Але реакція в кожного своя. І в подібних випадках шкода і водія і жертву дтп.
 показать весь комментарий
 
Це називається готовність рефлексів. І якщо їдеш на низькій швидкості (а перед пішохідним переходом ЗАВЖДИ слід гальмувати) і не ловиш гав, то зреагувати встигаєш за будь-яких обставин. Я особисто страшенно боюся мотоциклістів та велосипедистів - оце справді навіжені. Вони здатні вигулькнути невідомо звідки і таке утнути, що аж серце стає.
 показать весь комментарий
 
 
І ще мене вчили: якщо, не дай боже, все-таки потрапить хтось під колеса, в жодному разі не кажи, що ти людини не побачила, бо це кінець. Кажи що завгодно, але тільки не це, бо дістанеш по максимуму.
 показать весь комментарий
 
 
Во все имортируемые в Украину автомобили, надо встраивать взрычатое устройство, срабатывающее при превышении скорости 50 км/ч в условиях города.
 показать весь комментарий
 
 
Мало? Ну вы и кровожадный.
Ну, тогда можно еще добавить датчик подрыва, срабатывающий, при движении на красный знак светофора.

 показать весь комментарий
 
вообще, дтп на нерегулируемых пешеходных должна быть априори 100% вина водилы. у нас почему то считается наоборот... и в порядке вещей обгоны, увеличение скорости и т.п.
 показать весь комментарий
 
В Италии так и есть. Хоть на пешеходных, хоть не на пешеходных.
 показать весь комментарий
 
Кто не знает, в Харькове считается, что светофор это так, для красоты, типа елки на новый год.
 показать весь комментарий
 
«Зелёный - ИДИ, Красный - БЕГИ !»
Харків. А як же.

 показать весь комментарий
 
Збив на зебрі - автоматично довічне. Іншого зайцеви ніколи не зрозуміють.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияSkoda наехала на ребенка на пешеходном переходе в Харькове: мальчик в коме, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх