 Skoda наехала на ребенка на пешеходном переходе в Харькове: мальчик в коме, - Нацполиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

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Авария случилась на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.

Мальчика госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмой головы. Ребенок сейчас находится в коме.

По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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