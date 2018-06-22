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 Политика Украины
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Все про:Богуслаев (25) декларация (993) Порошенко (15007) проверка (545) Зубко (348) электронное декларирование (617) НАПК (599) Мураев (48)

 НАПК утвердило результаты проверки е-декларации Порошенко за 2017 год

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 13-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в том числе декларации президента Украины Петра Порошенко за 2017 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 13 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности президента Украины Петра Порошенко за 2017 год, вице-премьер-министра Украины - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко за 2017 год.

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Также приняты решения о проведении полных проверок деклараций за 2015 - 2017 годы еще 8 человек, в частности нардепов Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") и Евгения Мураева (внефракционный), а также судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца.

Источник: https://censor.net.ua/n3073006
 
 
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Потужно! Сенсації не сталося, та й не розраховував на неї ніхто..
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Так никаких результатов не показали!
Так себе бла бла - кто то что то утвердил!
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Президент Порошенко открыт для всего мира. В лице Порошенко перед нами предстает гражданин, чище снега альпийских вершин. Что там вообще можно проверять?
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Результат обычный: "развел как котят".
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Как какие, все приняли к сведению - в лучших традициях партсобраний при совке.
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Ну да, офшор за 100$ (и то неуплаченных) декларировать не нужно. А на нем всё числится и виллы и яхты, и банки в Лихтеншьейне
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Угу, если верить бухгалтерской отчетности - фабрики Рошен работают или с убытком или с копеечной прибылью, вот только непонятно, откуда деньги на Мальдивы берутся?
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И неудивительно!
Но мы -то все знаем, что он поражён тяжелым недугом- БАРЫЖНИЧЕСТВА!
И от него есть только одно лекарство -больной за свой счёт должен вооружить *Оплотами* танковую дивизию *На Москву*
Тогда будем считать , что он уже не жлоб и барыга, а нормальный президент!
Давай, Петька! Выздоравливай и не жмоться!
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Если посмотреть на декларации чинуш, депутатов, судей, прокуроров, армейских и ментовских начальников, то можно увидеть как многие из них набивали свои бездонные карманы в то время когда в стране шла война, гибли и калечились люди

А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть. И все им сходит с рук потому как Поршенко по сути гарант коррупции. КРЫСЫ.
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если бы проверили американцы .результат был бы совсем другой .туфта все это
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Я не сумніваюсь, Що Петро сама чесна людина. Уміло чеше і стриже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК утвердило результаты проверки е-декларации Порошенко за 2017 год
 
 
 
 
 
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