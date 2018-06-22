 НАПК утвердило результаты проверки е-декларации Порошенко за 2017 год

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 13 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности президента Украины Петра Порошенко за 2017 год, вице-премьер-министра Украины - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко за 2017 год.

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Также приняты решения о проведении полных проверок деклараций за 2015 - 2017 годы еще 8 человек, в частности нардепов Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") и Евгения Мураева (внефракционный), а также судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца.