 НАПК утвердило результаты проверки е-декларации Порошенко за 2017 год

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 13 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности президента Украины Петра Порошенко за 2017 год, вице-премьер-министра Украины - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко за 2017 год.
Также приняты решения о проведении полных проверок деклараций за 2015 - 2017 годы еще 8 человек, в частности нардепов Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") и Евгения Мураева (внефракционный), а также судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца.
Так себе бла бла - кто то что то утвердил!
Но мы -то все знаем, что он поражён тяжелым недугом- БАРЫЖНИЧЕСТВА!
И от него есть только одно лекарство -больной за свой счёт должен вооружить *Оплотами* танковую дивизию *На Москву*
Тогда будем считать , что он уже не жлоб и барыга, а нормальный президент!
Давай, Петька! Выздоравливай и не жмоться!
А ведь декларации это лишь часть нахапаного, то что не получилось скрыть. И все им сходит с рук потому как Поршенко по сути гарант коррупции. КРЫСЫ.