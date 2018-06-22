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 Политика Украины
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Все про:закон (2474) Парубий (1670) Антикоррупционный суд (293)

 Парубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда: "Верю, что еще до конца этого года он заработает"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Только что подписал закон "О создании Высшего антикоррупционного суда", - написал Парубий.

Также он сообщил, что закон передан на подпись Президенту Петру Порошенко.

Напомним, 21 июня Рада создала Высший антикоррупционный суд. 14 июня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Источник: https://censor.net.ua/n3073001
 
 
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Ну если люди выйдут на улицы и начнут вас вешать то заработает ...
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Если он начнут вешать,то суд уже как бы и не нужен ))
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В том-то и дело,что это будет самый лучший для этих тварей антикоррупционный суд !!!
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вы уже четыре года собираетесь вешать да только у вас че то бульбы из носа висят да в штанах висит на пошестого
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Читать стенограммы Парубия намного приятнее, чем слушать вживую...
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В Украине при Порошенко стремительно растет уровень коррупции - исследование международной компании.

Причина столь плачевной ситуации очевидна - возглавляет коррупцию в стране лично Петр Алексеевич…
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Широкие народные массы волнуются насчет здоровья Парубия. Он уже прошел медкомиссию?
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Топор устранит все изъяны и непонимание .
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В результате иска Медведчука к Парубия получилась классическая «вилка». Если эксперты подтвердят, что Парубий действовал сознательно, ему придется отвечать за то, что он воспользовался служебным положением, чтобы озвучить заведомо неправдивую информацию. Если же эксперты придут к заключению, что Парубий в силу особенностей своего здоровья не в силах осознавать, что он говорит и делает, встанет вопрос, почему психически невменяемый человек сидит в кресле председателя Верховной Рады Украины.

Хочется перефразировать булгаковские строки «Но, позвольте, как же он служил в очистке?» из «Собачьего сердца». Перефразировать и воскликнуть: «Как же Парубий мог занять пост спикера парламента?» А подавляющее большинство граждан Украины (75%), считающих, что нынешняя власть ведет страну в неправильном направлении, смогут ответить четко по классике: «Мы его туда не назначали!»

Красноречивая деталь - судя по тексту решения суда, психолого-лингвистическую экспертизу предложил провести… юрист Верховной Рады. Похоже, Парубий так основательно «достал» всех работников парламента, что вскоре они сами обратятся к судмедэкспертам с просьбой провести полноценную психиатрическую экспертизу спикера ВР.

Что интересно, украинская Фемида не в первый раз ловит спикера парламента за руку, точнее, за язык. Еще 7 ноября 2016 года Печерский суд Киева признал недостоверной информацию, распространенную тогдашним секретарем СНБОУ на брифинге 4 июля 2014 года, когда А. Парубий заявил, что лидер движения «Украинский выбор» якобы причастен к событиям на Востоке Украины.
http://ua24ua.net/pozvolte-kak-ge-on-slugil-v-ochistke/
😜
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Фанаты кремляди Мертветчука подтягиваются...Переживаешь за его иск?
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прямо как замок из дерьма строит, увлеченно
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Я верю... что-то будет...
Я верю будет цвесть...
Когда такие спикеры в Украине есть!...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда: "Верю, что еще до конца этого года он заработает"
 
 
 
 
 
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