 Парубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда: "Верю, что еще до конца этого года он заработает"

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Только что подписал закон "О создании Высшего антикоррупционного суда", - написал Парубий.

Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис Президенту @poroshenko pic.twitter.com/9foBY1Sxg9 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 июня 2018 г.

Также он сообщил, что закон передан на подпись Президенту Петру Порошенко.

Напомним, 21 июня Рада создала Высший антикоррупционный суд. 14 июня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде".