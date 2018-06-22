 Парубий подписал закон о создании Антикоррупционного суда: "Верю, что еще до конца этого года он заработает"

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Только что подписал закон "О создании Высшего антикоррупционного суда", - написал Парубий.
Щойно підписав Закон України #8497 "Про утворення Вищого Антикорупційного суду". Цим законом ми дали старт формування Антикорупційного суду і я вірю, що ще до кінця цього року він запрацює. Передаю закон на підпис Президенту @poroshenko pic.twitter.com/9foBY1Sxg9— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 22 июня 2018 г.
Также он сообщил, что закон передан на подпись Президенту Петру Порошенко.
Напомним, 21 июня Рада создала Высший антикоррупционный суд. 14 июня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде".
)))
)))
Причина столь плачевной ситуации очевидна - возглавляет коррупцию в стране лично Петр Алексеевич…
https://goo.gl/kbpKoj
🤑
Хочется перефразировать булгаковские строки «Но, позвольте, как же он служил в очистке?» из «Собачьего сердца». Перефразировать и воскликнуть: «Как же Парубий мог занять пост спикера парламента?» А подавляющее большинство граждан Украины (75%), считающих, что нынешняя власть ведет страну в неправильном направлении, смогут ответить четко по классике: «Мы его туда не назначали!»
Красноречивая деталь - судя по тексту решения суда, психолого-лингвистическую экспертизу предложил провести… юрист Верховной Рады. Похоже, Парубий так основательно «достал» всех работников парламента, что вскоре они сами обратятся к судмедэкспертам с просьбой провести полноценную психиатрическую экспертизу спикера ВР.
Что интересно, украинская Фемида не в первый раз ловит спикера парламента за руку, точнее, за язык. Еще 7 ноября 2016 года Печерский суд Киева признал недостоверной информацию, распространенную тогдашним секретарем СНБОУ на брифинге 4 июля 2014 года, когда А. Парубий заявил, что лидер движения «Украинский выбор» якобы причастен к событиям на Востоке Украины.
http://ua24ua.net/pozvolte-kak-ge-on-slugil-v-ochistke/
😜
🍫🍫-кюшай...)))
Я верю будет цвесть...
Когда такие спикеры в Украине есть!...