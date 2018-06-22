 Процедура привлечения Общественного совета международных экспертов к отбору в Антикоррупционный суд не прописана детально, - ВККСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в четверг, 21 июня, сказал журналистам глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Серей Козьяков.

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"Это партнеры, которые будут помогать в оценивании кандидатов по определенным критериям. Процедура в законе прописана не достаточно. Возможно, это и к лучшему, потому что у нас есть полномочия выписать процедуру, с учетом нашего опыта в конкурсе на должности судей Верховного суда. В том числе, мы будем рады советоваться с теми, кого нам порекомендуют международные организации, которые также должны откуда-то появиться. То есть, там есть проблемы еще до того, как они начнут с нами сотрудничать. Кто пригласит организации? Мы, Высшая квалификационная комиссия судей Украины или Министерство иностранных дел? Далее: по какой процедуре будут определены кандидаты?", - отметил он.

В свою очередь заместитель главы ВККСУ Станислав Щотка сказал, что конкурс в Антикоррупционный суд будет двухкомпонентным.

"Если читать закон про Антикоррупционный суд, то структура его двухкомпонентная: Апелляционная палата и судьи Высшего антикоррупционного суда уровня первой инстанции. Закон выписан так, что рейтинги необходимо строить отдельно, а, следовательно, процедура будет подобна той, которая существовала на конкурсе в Верховный суд. То есть, нужно будет объявлять конкурс на замещение судей апелляционной палаты и конкурс на замещение должностей судей Высшего антикоррупционного суда", - сказал он.

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Также в ВККСУ отмечают, что организационно-техническое обеспечение конкурса в Антикоррупционный суд будет осуществляет Государственная судебная администрация.

Как ранее сообщалось, в ВККСУ ожидают имплементационного законодательства, чтобы объявить конкурс в Антикоррупционный суд.

Напомним, 21 июня Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.

14 июня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде".