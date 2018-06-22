 Апелляционный суд отказал САП в увеличении залога для взяточника из СБУ Карамушку

Соответствующее постановление было опубликовано 18 июня в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

В апреле Александр Карамушка был задержан детективами НАБУ во время того, как получил 47,5 тыс. долларов взятки. Деньги работнику СБУ платили за то, чтобы он не привлекал к уголовной ответственности людей, которые занимались подделкой документов. Речь шла о бумагах для иностранцев, которые хотели незаконно получить вид на жительство в Украине.

Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с детективами НАБУ добились в суде, чтобы подозреваемого держали под стражей. Судья также определил размер залога 1,2 млн грн. Заплатив их, Карамушка вышел на свободу из следственного изолятора.

Прокуроры заявляли, что решение суда их не устраивает. Что они будут ходатайствовать об отстранении мужчины от должности, а также - об увеличении суммы залога к 8 млн грн. Они смогли добиться первой задекларированной цели, а вот размер залога Киевский апелляционный суд оставил для Карамушки без изменений.

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