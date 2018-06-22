EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  523  4
Все про:взятка (3882) коррупция (7149) СБУ (12621) суд (21040) Апелляционный суд (223) САП (803)

 Апелляционный суд отказал САП в увеличении залога для взяточника из СБУ Карамушку

Киевский апелляционный суд отказал прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры в увеличении размера залога для задержанного ранее на взятке Александра Карамушки, начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Главного управления СБУ.

Соответствующее постановление было опубликовано 18 июня в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

В апреле Александр Карамушка был задержан детективами НАБУ во время того, как получил 47,5 тыс. долларов взятки. Деньги работнику СБУ платили за то, чтобы он не привлекал к уголовной ответственности людей, которые занимались подделкой документов. Речь шла о бумагах для иностранцев, которые хотели незаконно получить вид на жительство в Украине.

Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с детективами НАБУ добились в суде, чтобы подозреваемого держали под стражей. Судья также определил размер залога 1,2 млн грн. Заплатив их, Карамушка вышел на свободу из следственного изолятора.

Прокуроры заявляли, что решение суда их не устраивает. Что они будут ходатайствовать об отстранении мужчины от должности, а также - об увеличении суммы залога к 8 млн грн. Они смогли добиться первой задекларированной цели, а вот размер залога Киевский апелляционный суд оставил для Карамушки без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя цель - победить коррупцию в Украине, - Порошенко в статье в газете The Washington Post

Источник: https://censor.net.ua/n3072996
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нельзя брать в сбу людей,фамилии которых напоминают,кормушку ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд отказал САП в увеличении залога для взяточника из СБУ Карамушку
 
 
 
 
 
 вверх