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 Политика Украины
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Все про:гражданство (824) Саакашвили (2646) эксперт (2614) Чернолуцкий Руслан (27)

 К делу о прекращении украинского гражданства Саакашвили разрешили привлечь иностранного эксперта, - адвокат Чернолуцкий

Кассационный административный суд Верховного Суда назначил экспертизу почерка бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили на заявлении о приеме в украинское гражданство и разрешил привлечь к этому процессу иностранного эксперта.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Руслан Чернолуцкий, передет Цензор.НЕТ.

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"Сегодня суд назначил почерковедческую экспертизу... Ее проведение поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Также суд разрешил привлечь иностранного эксперта", - сообщил он.

Ранее адвокаты Саакашвили заявляли, что подпись экс-Президента Грузии на заявлении о приеме в украинское гражданства поддельна.

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По их словам, в настоящем заявлении Саакашвили указал наличие факта уголовного преследования в Грузии.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3072994
 
   
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Сейчас порохоботы обосрутся со страху ))) И засунув катях обратно,сцепив зубы начнут защиту ,лолиты ))
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Если все так запущено с подписью, то где в уголовном процессе те чиновники,которые принимали заявление Саакашвили и дали ему дальнейший ход для получения гражданства? Скандал с гражданством Саакашвили - несмываемое пятно на имидже Украины и указанные чиновники стройными рядами должны пойти на нары лет на пять.
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Михуил Тбилисский отчаянно пытается напомнить украинцам о своем существовании. К делу о прекращении украинского гражданства Саакашвили разрешили привлечь иностранного эксперта, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 7965
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по закону которым вертят матерые мошенники как хотят,сначала дали гражданство и типа не заметили что в анкете написано,когда захотели забрали гражданство хотя по конституции Украины не имеют право забирать если у человека нет другого гражданство,в Украине нет закона,есть пацаны которые все решают на подобии колумбийского картеля
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Саакашвили единственный честный украинский политик,именно поэтому его не поддержала оппозиция,никому не нужна реформирование Украины по Грузинскому образцу,цель это корыто,единственные кто заинтересованы в Саакашвили это простые граждане,но они умом не отличаются,а по каналам олигархам им расскажут что надо,перспектив у страны нет никаких,то что было до сих пор будет продолжаться и дальше
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А у кого хитрый грузин Саакашвили купил украинское гражданство?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК делу о прекращении украинского гражданства Саакашвили разрешили привлечь иностранного эксперта, - адвокат Чернолуцкий
 
 
 
 
 
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