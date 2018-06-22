 К делу о прекращении украинского гражданства Саакашвили разрешили привлечь иностранного эксперта, - адвокат Чернолуцкий

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Руслан Чернолуцкий, передет Цензор.НЕТ.

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"Сегодня суд назначил почерковедческую экспертизу... Ее проведение поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Также суд разрешил привлечь иностранного эксперта", - сообщил он.

Ранее адвокаты Саакашвили заявляли, что подпись экс-Президента Грузии на заявлении о приеме в украинское гражданства поддельна.

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По их словам, в настоящем заявлении Саакашвили указал наличие факта уголовного преследования в Грузии.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух нових сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.