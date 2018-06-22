 Оппоблоковец Шурма обвинил Супрун в подрыве международного авторитета Украины. И.о. министра жестко отреагировала. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Ульяны Супрун в Facebook, соответствующее обращение Шурма направил Премьер-министру Владимиру Гройсману.
"Получили депутатский запрос. Народный депутат из "Оппозиционного блока" Игорь Шурма считает подрывом авторитета Украины на мировой арене участие украинской делегации в работе 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которую представляла наша команда. Очевидно, особенно возмутило регионала то, что в своей речи я вспомнила преступления России против Украины, а также требование освободить украинских узников Кремля", - отметила и.о. министра.
Супрун напомнила, что именно во времена регионалов, их президента и правительства Украина не платила членские взносы в ВОЗ.
"Именно их власть пыталась выбросить Украину из международного сообщества и вернуть в состав России. С тех пор Украина впервые заплатила членский взнос в ВОЗ только в этом году. Украина как самостоятельный субъект международных отношений - очевидно возмущает регионалов из "Оппозиционного блока"", - подчеркнула она.
Кроме того, Супрун рассказала, что Шурма в свое время сделал помощником в ВРУ своего кума Богдана Федака.
"Лицо, которое фигурировало в уголовном деле о продаже детей за границу и было приговорено к заключению. В 2010 году Шурма пролоббировал его на должность главного врача Харьковской областной клинической больницы. А недавно пытался снова протолкнуть на главу департамента здравоохранения Харьковской области, однако наша команда не согласовала эту кандидатуру. И сейчас Богдан Федак пытается получить должность через суд", - написала и.о. министра.
В заключении Супрун заявила, что Шурма годами наживался на несовершенстве медицинской системы и деньгах налогоплательщиков, а теперь, когда коррупция становится все более невозможной, пытается грубыми манипуляциями, ложью и беспочвенными обвинениями мешать трансформации системы здравоохранения.
"Присутствие таких избранников в Верховной Раде Украины - вот что на самом деле не имеет смысла. Наличие таких народных депутатов в парламенте подрывает авторитет Украины больше, чем что-либо другое", - резюмировала она.
он воно як. а чому ж не платили в 2014му, 2015му, 2016му, 2017му?
колядували?
а у 2018му заплатили....
наколядували?
дело было в Гепинске , бывшем Харькове.
тогда он взглавлял там местное здравозахоронение.