 Оппоблоковец Шурма обвинил Супрун в подрыве международного авторитета Украины. И.о. министра жестко отреагировала. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Ульяны Супрун в Facebook, соответствующее обращение Шурма направил Премьер-министру Владимиру Гройсману.

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"Получили депутатский запрос. Народный депутат из "Оппозиционного блока" Игорь Шурма считает подрывом авторитета Украины на мировой арене участие украинской делегации в работе 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которую представляла наша команда. Очевидно, особенно возмутило регионала то, что в своей речи я вспомнила преступления России против Украины, а также требование освободить украинских узников Кремля", - отметила и.о. министра.

Супрун напомнила, что именно во времена регионалов, их президента и правительства Украина не платила членские взносы в ВОЗ.

"Именно их власть пыталась выбросить Украину из международного сообщества и вернуть в состав России. С тех пор Украина впервые заплатила членский взнос в ВОЗ только в этом году. Украина как самостоятельный субъект международных отношений - очевидно возмущает регионалов из "Оппозиционного блока"", - подчеркнула она.

Кроме того, Супрун рассказала, что Шурма в свое время сделал помощником в ВРУ своего кума Богдана Федака.

"Лицо, которое фигурировало в уголовном деле о продаже детей за границу и было приговорено к заключению. В 2010 году Шурма пролоббировал его на должность главного врача Харьковской областной клинической больницы. А недавно пытался снова протолкнуть на главу департамента здравоохранения Харьковской области, однако наша команда не согласовала эту кандидатуру. И сейчас Богдан Федак пытается получить должность через суд", - написала и.о. министра.

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В заключении Супрун заявила, что Шурма годами наживался на несовершенстве медицинской системы и деньгах налогоплательщиков, а теперь, когда коррупция становится все более невозможной, пытается грубыми манипуляциями, ложью и беспочвенными обвинениями мешать трансформации системы здравоохранения.

"Присутствие таких избранников в Верховной Раде Украины - вот что на самом деле не имеет смысла. Наличие таких народных депутатов в парламенте подрывает авторитет Украины больше, чем что-либо другое", - резюмировала она.





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