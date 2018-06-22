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 Политика Украины
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Все про:Шурма (33) Гройсман (4132) Супрун Ульяна (298)

 Оппоблоковец Шурма обвинил Супрун в подрыве международного авторитета Украины. И.о. министра жестко отреагировала. ДОКУМЕНТ

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун ответила на обвинение депутата от "Оппозиционного блока" Игорю Шурме в том, что она и ее коллеги подрывают международный авторитет страны, принимая участие в работе 71 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в г. Женеве в период с 21 по 25 мая, 2018 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Ульяны Супрун в Facebook, соответствующее обращение Шурма направил Премьер-министру Владимиру Гройсману.

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"Получили депутатский запрос. Народный депутат из "Оппозиционного блока" Игорь Шурма считает подрывом авторитета Украины на мировой арене участие украинской делегации в работе 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которую представляла наша команда. Очевидно, особенно возмутило регионала то, что в своей речи я вспомнила преступления России против Украины, а также требование освободить украинских узников Кремля", - отметила и.о. министра.

Супрун напомнила, что именно во времена регионалов, их президента и правительства Украина не платила членские взносы в ВОЗ.

"Именно их власть пыталась выбросить Украину из международного сообщества и вернуть в состав России. С тех пор Украина впервые заплатила членский взнос в ВОЗ только в этом году. Украина как самостоятельный субъект международных отношений - очевидно возмущает регионалов из "Оппозиционного блока"", - подчеркнула она.

Кроме того, Супрун рассказала, что Шурма в свое время сделал помощником в ВРУ своего кума Богдана Федака.

"Лицо, которое фигурировало в уголовном деле о продаже детей за границу и было приговорено к заключению. В 2010 году Шурма пролоббировал его на должность главного врача Харьковской областной клинической больницы. А недавно пытался снова протолкнуть на главу департамента здравоохранения Харьковской области, однако наша команда не согласовала эту кандидатуру. И сейчас Богдан Федак пытается получить должность через суд", - написала и.о. министра.

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В заключении Супрун заявила, что Шурма годами наживался на несовершенстве медицинской системы и деньгах налогоплательщиков, а теперь, когда коррупция становится все более невозможной, пытается грубыми манипуляциями, ложью и беспочвенными обвинениями мешать трансформации системы здравоохранения.

"Присутствие таких избранников в Верховной Раде Украины - вот что на самом деле не имеет смысла. Наличие таких народных депутатов в парламенте подрывает авторитет Украины больше, чем что-либо другое", - резюмировала она.

Оппоблоковец Шурма обвинил Супрун в подрыве международного авторитета Украины. И.о. министра жестко отреагировала. ДОКУМЕНТ 01
Оппоблоковец Шурма обвинил Супрун в подрыве международного авторитета Украины. И.о. министра жестко отреагировала. ДОКУМЕНТ 02

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Оппоблоковец Шурма обвинил Супрун в подрыве международного авторитета Украины. И.о. министра жестко отреагировала. ДОКУМЕНТ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3072988
 
   
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"...С тех пор Украина впервые заплатила членский взнос в ВОЗ только в этом году..." Источник: https://censor.net.ua/n3072988

он воно як. а чому ж не платили в 2014му, 2015му, 2016му, 2017му?
колядували?
а у 2018му заплатили....
наколядували? Опоблоківець Шурма звинуватив Супрун у підриві міжнародного авторитету України. В.о. міністра суворо відреагувала. ДОКУМЕНТ - Цензор.НЕТ 2144
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некогда было--рыгов выдавливали( и не выдавили еще) из МЗО !
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Шаурма - вредный для здоровья продукт, приготовленный мытыми из чайничка руками.
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это тот шаурма который при регионалах возглавлял миздравозахоронение пьяный разбил чужую припаркованную машину и по суду взыскал с пострадавшего???
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PS
дело было в Гепинске , бывшем Харькове.
тогда он взглавлял там местное здравозахоронение.
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Рідкісна мерзота цей "шурма". Там у Харкові, напевне, зібралася мерзота зі всієї України. Має всі ознаки етнічної мафії. Але напвікухвайковий Харків це проковтне.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОппоблоковец Шурма обвинил Супрун в подрыве международного авторитета Украины. И.о. министра жестко отреагировала. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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