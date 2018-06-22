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 Политика Украины
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Все про:безопасность (643) выборы (20368) ЦИК (2697) Донбасс (16463) ОТГ (9)

 Выборы в ОТГ вблизи линии соприкосновения возможны только после обеспечения безопасности, - ЦИК

В связи с инициированием вопроса о первых местных выборов в объединенных территориальных громадах (ОТГ) Донецкой и Луганской областей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины акцентирует внимание на необходимости обеспечения взвешенного и профессионального подхода к его решению, особенно учитывая необходимость создания условий безопасности и соблюдение стандартов проведения выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата ЦИК.

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"Прежде всего следует учитывать, что речь идет об организации избирательного процесса практически на линии соприкосновения с боевиками государства-агрессора. Следует также четко понимать, что Украина, к сожалению, стала площадкой для испытания Россией разносторонних провокаций и тактических ловушек в ходе ведения нового вида войны. И особого коварства врага следует ожидать во время выборов. Ведь российское вмешательство в их течение стало мейнстримом в мировом масштабе, а его жертвами, по сообщениям СМИ, - далеко не последние государства: США, Германия, Великобритания, Франция, Испания... Учитывая, что в последнее время усилились настойчивые требования по назначению ЦИК выборов в объединенных территориальных общинах, которые находятся практически на линии соприкосновения, вынуждены в очередной раз отметить ответственности каждого функционера, от которого может зависеть жизнь и здоровье граждан Украины", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в ЦИК на рассмотрении находятся обращения Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) при назначении первых местных выборов в 6 таких ОТГ (по 3 в каждой из областей) практически на линии разграничения.

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Вызывают беспокойство и попытки ревизии постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2015 №645-VIII "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2015 году", которым парламент абсолютно четко определил, что ЦИК принимает решение о невозможности проведение местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, если их невозможно организовать в соответствии с законом в связи с осуществлением Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины, невозможностью соблюдения стандартов ОБСЕ о проведении выборов, во избежание террористической угрозы и необходимостью обеспечения безопасности граждан Украины.

С целью принятия обоснованного решения ЦИК неоднократно обращалась в комитеты Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, а также по вопросам правовой политики и правосудия с просьбой предоставить разъяснения закона о местных выборах с учетом пункта 5 упомянутого постановления Верховной Рады Украины № 645-VIII, в частности, о возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления обратился в Совет нацбезопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Генеральный штаба Вооруженных сил Украины с целью всестороннего анализа ситуации безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и возможности проведения на этой территории выборов в новосозданных ОТГ.

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Выводы указанных силовых структур остаются неизменными: указаны в постановлении парламента причины, препятствующие проведению местных выборов, устранены. Поэтому назначение и проведение соответствующих выборов возможны лишь в условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и восстановлению конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях нашей страны, а также полного выполнения Российской Федерацией мер, предусмотренных минского соглашениями, с учетом международных стандартов обеспечение безопасности и демократичности избирательного процесса.

Учитывая указанное обращаем внимание, что позиция ЦИК всегда была и есть мотивированной и основывается на конкретных, объективно установленных фактах.

Поэтому, говоря о назначении первых местных выборов в ОТГ на линии соприкосновения, необходимо не только учитывать выводы военно-гражданских администраций, а прежде всего руководствоваться выводами силовых и правоохранительных структур по оценке состояния безопасности на указанных территориях, поскольку основным приоритетом должно быть обеспечение безопасности избирателей, членов избирательных комиссий и создание условий для свободной реализации гражданами своих избирательных прав.

Наконец ЦИК выражает заверения, что четко осознает важность проведения первых выборов в ОТО и всегда ответственно относится к их организации.

С 25 октября 2015 года по 29 апреля 2018 года ЦИК назначила и организовала проведение 707 таких выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3072983
 
 
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які нах..."вибори" ...цих виродків необхідно позбавити такого права пожиттєво ...не подобається ...нахуй ...на родіну
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Yurii Sliusarchuk - тем более и без них остальная Украина все время почти одно дерьмо избирает....
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але "остальнаяУкраина" не додумалася кричати ХУЛОПРИДИ...хоча такого непотрібу вистачає всюди ...і у Києві і в Одесі і у Львові з Ужгородом ...необхідно окреме законодавство для таких "особоодарённых" ...
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Мне вот опять таки не понятно..Почему молчок,про то ,кто давал команду проводить референдумы на Донбассе. Почему донецкая "верхушка" делавшая это,не наказана. И списки тех,кто ходил голосовать..- Им все простили ?
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Во время войны ПРедателей расстреливают,а у нас они бизнес-партнеры...
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Якщо територія на лінії входить в ОТГ,яка знаходиться на підконтрольній уряду території,то виборці можуть проголосувати там, де безпечно. Вибори ж в ОТГ.Яка різниця ,де стоять кабінки,аби була безпека.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборы в ОТГ вблизи линии соприкосновения возможны только после обеспечения безопасности, - ЦИК
 
 
 
 
 
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