 Выборы в ОТГ вблизи линии соприкосновения возможны только после обеспечения безопасности, - ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата ЦИК.

Также читайте: Децентрализация - не для того, чтобы кто-то скупал голоса по 1000 гривен, - Гройсман о выборах в ОТГ

"Прежде всего следует учитывать, что речь идет об организации избирательного процесса практически на линии соприкосновения с боевиками государства-агрессора. Следует также четко понимать, что Украина, к сожалению, стала площадкой для испытания Россией разносторонних провокаций и тактических ловушек в ходе ведения нового вида войны. И особого коварства врага следует ожидать во время выборов. Ведь российское вмешательство в их течение стало мейнстримом в мировом масштабе, а его жертвами, по сообщениям СМИ, - далеко не последние государства: США, Германия, Великобритания, Франция, Испания... Учитывая, что в последнее время усилились настойчивые требования по назначению ЦИК выборов в объединенных территориальных общинах, которые находятся практически на линии соприкосновения, вынуждены в очередной раз отметить ответственности каждого функционера, от которого может зависеть жизнь и здоровье граждан Украины", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в ЦИК на рассмотрении находятся обращения Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) при назначении первых местных выборов в 6 таких ОТГ (по 3 в каждой из областей) практически на линии разграничения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вмешательство России в выборы в Украине будет тотальным, - Климкин. ВИДЕО

Вызывают беспокойство и попытки ревизии постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2015 №645-VIII "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2015 году", которым парламент абсолютно четко определил, что ЦИК принимает решение о невозможности проведение местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, если их невозможно организовать в соответствии с законом в связи с осуществлением Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины, невозможностью соблюдения стандартов ОБСЕ о проведении выборов, во избежание террористической угрозы и необходимостью обеспечения безопасности граждан Украины.

С целью принятия обоснованного решения ЦИК неоднократно обращалась в комитеты Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, а также по вопросам правовой политики и правосудия с просьбой предоставить разъяснения закона о местных выборах с учетом пункта 5 упомянутого постановления Верховной Рады Украины № 645-VIII, в частности, о возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления обратился в Совет нацбезопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Генеральный штаба Вооруженных сил Украины с целью всестороннего анализа ситуации безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и возможности проведения на этой территории выборов в новосозданных ОТГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал правоохранителей расследовать подкуп избирателей на выборах в ОТГ: "Чтобы каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме"

Выводы указанных силовых структур остаются неизменными: указаны в постановлении парламента причины, препятствующие проведению местных выборов, устранены. Поэтому назначение и проведение соответствующих выборов возможны лишь в условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и восстановлению конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях нашей страны, а также полного выполнения Российской Федерацией мер, предусмотренных минского соглашениями, с учетом международных стандартов обеспечение безопасности и демократичности избирательного процесса.

Учитывая указанное обращаем внимание, что позиция ЦИК всегда была и есть мотивированной и основывается на конкретных, объективно установленных фактах.

Поэтому, говоря о назначении первых местных выборов в ОТГ на линии соприкосновения, необходимо не только учитывать выводы военно-гражданских администраций, а прежде всего руководствоваться выводами силовых и правоохранительных структур по оценке состояния безопасности на указанных территориях, поскольку основным приоритетом должно быть обеспечение безопасности избирателей, членов избирательных комиссий и создание условий для свободной реализации гражданами своих избирательных прав.

Наконец ЦИК выражает заверения, что четко осознает важность проведения первых выборов в ОТО и всегда ответственно относится к их организации.

С 25 октября 2015 года по 29 апреля 2018 года ЦИК назначила и организовала проведение 707 таких выборов.