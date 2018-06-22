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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (636) НАТО (5873) Сийярто (28)

 Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТО до выполнения рекомендаций Венецианской комиссии к закону "Об образовании", - Сийярто

Венгрия не будет поддерживать отношения между Украиной и Североатлантическим альянсом, пока Киев не выполнит рекомендации Венецианской комиссии в части закона "Об образовании".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу в Закарпатской области, отвечая на вопрос относительно возможности разблокирования саммита Украина-НАТО Венгрией.

"Решение венгерского правительства – однозначно. Венецианская комиссия дала рекомендации и до того времени, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с НАТО… В Брюсселе в июле будет проводиться заседание НАТО относительно безопасности в Черном море, куда пригласят Украину и президента Украины. Мы не имеем ничего против, каким образом вашего президента пригласят на это событие", - сказал Сийярто.

Он также напомнил, что проводил консультации по этому вопросы с госсекретарем США Майком Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны вместе работать с венгерской общиной на Закарпатье, и не только в сфере образования, - Климкин. ФОТОрепортаж

Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3072980
 
   
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касаб так багато мадяру напхав,що той ніяк не зупиниться?
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А сами то уже давно в НАТО, сраколизы мадярские
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Думается нато в этом их поддерживает мол - мы должны быть хорошими и для картинки везде орать как мы их ждём, а вы побудьте пожалуйста гадами и по озвучивайте то что нам неудобно
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Может, НАТе стоит определится, кто для нее более ценен -Украина или Венгрия?
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они уже давно определились, еще в 1999 году, Венгрия в НАТО, Украина нет
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А Шо делают цыгане - венгры в НАТО??? Выгнать нахер,чтобы понты не колошматили в такой серьёзной организации!!
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венгры не цыгане, они делают то же что и все в НАТО - работают на безопасность
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Работают на безопасность тем что с помощью циничного шантажа блокируют Украину?
Шантаж это нормальная составляющая НАТО?
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это пять, посадил в лужу вышиватного тупицу Угорщина не підтримуватиме відносини Україна-НАТО до виконання рекомендацій Венеціанської комісії до закону "Про освіту", - Сійярто - Цензор.НЕТ 8113
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кто в нато, а кто нет?
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И самое забавное,что это он выслал будучи у нас в Закарпатье!А у мудаков журнашлюх,ни у кого не хватило ума спросить поца,"а почему Венгрия который год не выполняет свои обязательства перед НАТО,и не делает вообще свои отчисления!И как вы считаете может она после этого ещё делать какие то предьявы?"Сидели как говна в рот набрали
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пока Киев не выполнит желание венгрии оттяпать кусочек страны себе. Угорщина не підтримуватиме відносини Україна-НАТО до виконання рекомендацій Венеціанської комісії до закону "Про освіту", - Сійярто - Цензор.НЕТ 3504
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В даному випадку треба заспокоїтися з тими комісіями НАТО і, паралельно, на законодавчому рівні вирішити питання подвійного громадянства (автоматично позбавляти українського при отриманні іншого)....тоді побачимо, що заспіває цей Хуярто
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да, в ответ на происки мирового империализма сделаем хуже собственным гражданам - проведем коллективизацию
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собствєнним, це яким? тим підарасам, які з дитинства не хочуть вчити державну мову? маєш два паспорти - вибір за тобою, але один здай
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ну если у вас собственные граждане - "підарасы", то о чем говорить?
вы видели хоть раз живого закарпатца-венгра? а я видел, они свободно говорят на 3-4 языках, в том числе украинском
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що ти заливаєш? я обїздив Закарпаття вздовж і впоперек.... в районах компактного проживання мадяр, в магазині хєр що купиш, якщо звертаєшся українською.... а стосовно громадян з двома паспортами, то я підтверджую - вони підараси (бо не можна однією сракою сидіти на двох стільцях)
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ну тут действительно надо что то делать, имеющаяся ситуация не суть здравая
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Вирішується просто: ніяких інших, окрім українського, громадянств! Карається кримінально,
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особисто я - за, але гейропейські партнери скажуть, що це порушення свободи
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У венгров нужно забрать украинские паспорта, т.к. есть венгерские. Тогда Украина не обязана им вообще ничем. Те, у кого нет венгерских, изучают язык нацменьшин на общих обстоятельствах
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Украина должна себя защищать,ну если не НАТО,то тогда свое ЯО - все ведь просто
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Договорились же и все поправки исправили.
Опять значит набрехали.
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А, что делал министр иностранных дел Венгрии в Закарпатье??? Они там уже как дома???
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Пора Украине восстанавливать свой утраченный лохами ядерный потенциал, понемногу каждый год.
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ну ты прямо стратег Угорщина не підтримуватиме відносини Україна-НАТО до виконання рекомендацій Венеціанської комісії до закону "Про освіту", - Сійярто - Цензор.НЕТ 2255 может для начала развить экономику, чтоб не побираться по миру, а затем уже права качать?
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Венецианская комиссия вроде предложила единственно чтобы Украина удлиннила срок перехода на новый закон, только и всего. А мадьяры вопили и требовали куда бОльшие уступки.
Т.е. получается что эта гопота пытается сохранить своё мадьярское лицо, уступая давлению. Продолжают вопить "мы не позволим!", но тихонько поменяли условия - а именно выполнение рекоммендации Венецианской комиссии. Которые даже близко не включают те требования, с какими мадьяры носились до сих пор.
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Так и было. До этого они бурно настаивали, что нельзя у них забирать те права, которые у них есть. Т.е. наличие учителя украинско языка в школах для них было лишь формальностью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТО до выполнения рекомендаций Венецианской комиссии к закону "Об образовании", - Сийярто
 
 
 
 
 
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