 Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТО до выполнения рекомендаций Венецианской комиссии к закону "Об образовании", - Сийярто

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу в Закарпатской области, отвечая на вопрос относительно возможности разблокирования саммита Украина-НАТО Венгрией.

"Решение венгерского правительства – однозначно. Венецианская комиссия дала рекомендации и до того времени, пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не можем поддерживать отношения Украины с НАТО… В Брюсселе в июле будет проводиться заседание НАТО относительно безопасности в Черном море, куда пригласят Украину и президента Украины. Мы не имеем ничего против, каким образом вашего президента пригласят на это событие", - сказал Сийярто.

Он также напомнил, что проводил консультации по этому вопросы с госсекретарем США Майком Помпео.

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Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.