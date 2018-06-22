 Оккупанты ввели чрезвычайный режим еще в двух районах Крыма из-за засухи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Режим ЧС введен из-за засухи в Джанкойском и Красноперекопском районах", – сообщили в оккупационном "Минсельхозе", добавив, что такой режим действует уже в шести регионах полуострова.
Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Российские СМИ со ссылкой на "главу" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова сообщали о чрезвычайном режиме из-за засухи на всем полуострове.
В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Нет уж - умерла, так умерла!
Горячее солнце, горячий песок
Горячие губы, воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи караванщик, когда же вода
Учкудук, три колодца
Защити, защити нас от солнца
Ты в пустыне спасительный круг, учкудук
Вдруг дерево жизни, таинственной страж
А может быть это, лишь только мираж?
А может быть это, усталость и бред
Не видно учкудук, и спасения нет.....