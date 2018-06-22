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 Политика Украины
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Все про:засуха (17) Крым (20214) вода (109)

 Оккупанты ввели чрезвычайный режим еще в двух районах Крыма из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: В синагогу, в мечеть, в церковь, - оккупанты о вариантах спасения Крыма от засухи

"Режим ЧС введен из-за засухи в Джанкойском и Красноперекопском районах", – сообщили в оккупационном "Минсельхозе", добавив, что такой режим действует уже в шести регионах полуострова.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Российские СМИ со ссылкой на "главу" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова сообщали о чрезвычайном режиме из-за засухи на всем полуострове.

В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Боюсь, что скоро весь Крым будет получать воду по часам", - глава "Воды Крыма"

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: https://censor.net.ua/n3072974
 
   
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Там є краща гіфка де паравозік з вагончиками.
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как будто Кубань - район с переизбытком пресной воды....
Нет уж - умерла, так умерла!
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Ай біда....Каміння не з неба, а під ногами...
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не предусмотрели, что сухопутного коридора не выйдет.
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Раися с Седово точно что нибудь для Мариуполя замутитююю так что внутри шОБЛА прораиская понимется да и они тут грузы в Мариуполь и Бердянс кошмарят.... Предприятия начнут с перебоями работать и социальный взрыв обеспечен... Никак подлецЫ не утихомирятся все о коридоре мечтают пробить ( к Крыму ((( и водовод им надо позарез. ( А то все остальное что они полезли в Крым - бессмысленно ....
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Каміння я так розумію будуть знизу бити ватя по яйцях.
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Добре , що в Каланчакському районі є бетонна гребля в руслі півночно-кримського каналу.. Тебер херсонщина може брати на зрошення значно більше, ніж брала до 2014 року.. А вода херсонським полям зараз вкрай потрібна..
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5 років тому в Криму вирощували рис (потребує багото води) потім стали вирощувати пшеницю зх кукурудзою (значно менше потрібно води може рости без поливу) то цього року вже і з пшеницею проблеми, думаю кукурузу ше вирощують)))
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***(песня)
Горячее солнце, горячий песок
Горячие губы, воды бы глоток
В горячей пустыне не видно следа
Скажи караванщик, когда же вода

Учкудук, три колодца
Защити, защити нас от солнца
Ты в пустыне спасительный круг, учкудук

Вдруг дерево жизни, таинственной страж
А может быть это, лишь только мираж?
А может быть это, усталость и бред
Не видно учкудук, и спасения нет.....
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Хороший способ вспомнить почему Крым отдали Украине в свое время. Удачи вам и держитесь!))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты ввели чрезвычайный режим еще в двух районах Крыма из-за засухи
 
 
 
 
 
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