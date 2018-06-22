 Оккупанты ввели чрезвычайный режим еще в двух районах Крыма из-за засухи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Режим ЧС введен из-за засухи в Джанкойском и Красноперекопском районах", – сообщили в оккупационном "Минсельхозе", добавив, что такой режим действует уже в шести регионах полуострова.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Российские СМИ со ссылкой на "главу" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова сообщали о чрезвычайном режиме из-за засухи на всем полуострове.

В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.