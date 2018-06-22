 Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью, - правозащитник Щур

Об этом сообщает российский правозащитник Николай Щур на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"От Кольченко вышел адвокат (22 июня 2018г. 11.15). Вот что он сообщил по телефону. Саша по-прежнему находится в медсанчасти. Но теперь не один в палате, а с "сокамерником".

Немного поправился. (Весит сейчас около 62 кг). Каждое его кормление снимают на видеокамеру. Ему подписали длительное свидание с мамой на 28-30 июля. (Полагаю, надо объявлять сбор средств на эту поездку). Сейчас Саше приносят много писем, в том числе и на украинском и других языках. Раньше этого не было. 18-го числа его вызвали к начальнику колонии, где его ожидали для разговора человек десять: от регионального омбудсмена, ОНК и прочих. Разговор с ними у Саши был коротким: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с УПЧ Украины". Понять его можно (и поддержать в этом решении): смысл разговаривать с людьми, которые постоянно перевирают информацию о нем, а то и угрожают и врут его маме? Кстати, Саша сказал, что члены нынешней Челябинской ОНК ни разу не знакомились с условиями его содержания. Вот такая предварительная информация", - рассказал он.

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