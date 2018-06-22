 Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью, - правозащитник Щур

Об этом сообщает российский правозащитник Николай Щур на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"От Кольченко вышел адвокат (22 июня 2018г. 11.15). Вот что он сообщил по телефону. Саша по-прежнему находится в медсанчасти. Но теперь не один в палате, а с "сокамерником".
Немного поправился. (Весит сейчас около 62 кг). Каждое его кормление снимают на видеокамеру. Ему подписали длительное свидание с мамой на 28-30 июля. (Полагаю, надо объявлять сбор средств на эту поездку). Сейчас Саше приносят много писем, в том числе и на украинском и других языках. Раньше этого не было. 18-го числа его вызвали к начальнику колонии, где его ожидали для разговора человек десять: от регионального омбудсмена, ОНК и прочих. Разговор с ними у Саши был коротким: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с УПЧ Украины". Понять его можно (и поддержать в этом решении): смысл разговаривать с людьми, которые постоянно перевирают информацию о нем, а то и угрожают и врут его маме? Кстати, Саша сказал, что члены нынешней Челябинской ОНК ни разу не знакомились с условиями его содержания. Вот такая предварительная информация", - рассказал он.
История украинского политзаключенного Александра Коломийца действительно поражает
Почитал истории жизни украинских политзаключенных в России (за освобождение которых голодает Сенцов). Наиболее дикое впечатление производит судьба Андрея Коломийца, о которой, к сожалению, почти никто ничего не знает. А зря - ведь история эта действительно поражает.
Если коротко: до недавнего времени Коломиец жил в деревне в Киевской области. Занимался сельским хозяйством, смотрел телевизор, ходил на выборы. Зимой 2013-2014 - как и практически все остальные жители Киева и Киевской области - принимал участие в гражданских акциях протеста против того, чтобы полиция безнаказанно избивала ни в чем не повинных людей. И так далее.
Осенью 2014 года Андрей влюбился. Его избранница проживала в таком же селе, но - на его беду - расположенном на территории РФ.
Туда несчастный влюбленный и переехал.... После чего буквально через полгода был арестован.
Причина ареста - участие в гражданских акциях протеста у себя на Родине. Именно так, буквально. (Формально его обвиняют, что в процессе этих протестов он бросил бутылку в сторону стрелявших по безоружной толпе бандитов, чем причинил этим бандитам "ужасные душевные муки". И поскольку с тех пор вышеупомянутые бандиты стали гражданами РФ, а закон в РФ, как известно, имеет обратную силу, если он приводит к ухудшению положения задержанного, с тех пор Коломиец висит на дыбе с наручниками на запястьях и проводами под током на гениталиях).
Несмотря на то, что я, казалось бы, всё о современной российской действительности знаю и никаких иллюзий по ее поводу не испытываю, данная история производит на меня совершенно дикое впечатление.
Во-первых, потому что я не раз высмеивал страхи своих друзей с украинским гражданством, опасающихся въезжать на территорию РФ ("нас же сразу посадят в черный воронок и повезут пытать в КГБ, у вас в Мордоре со всеми украинцами так поступают"). Слава Богу, никто из них меня не послушался!
Во-вторых, в контексте проходящего сейчас чемпионата мира, на который приехало множество иностранцев, не подозревающих: если у себя на Родине они когда-либо сделали что-то, идущее вразрез с желаниями Кремля, назад из России они могут уже не уехать.
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Тобто Москалькова бреше про те, що вона обстежувала стан українських бранців.