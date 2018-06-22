 Порошенко: Новый Закон о валюте позволит отойти от советской традиции, когда каждый бизнесмен, открывающий счет за рубежом, считался преступником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Новый закон "О валюте и валютных операциях", который был подан мною в ВР как неотложный и поддержан народными депутатами, позволит, наконец, отойти от советской традиции, когда каждый предприниматель, который открывает счет за рубежом, считался преступником", - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, вчера, 21 июня, Верховная Рада с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" такое решение проголосовало 228 народных депутатов.