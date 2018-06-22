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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1087) валюта (2993) ВР (22097) закон (2474) Порошенко (15007)

 Порошенко: Новый Закон о валюте позволит отойти от советской традиции, когда каждый бизнесмен, открывающий счет за рубежом, считался преступником

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о преимуществах нового Закона о валюте, поданного им в Раду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Новый закон "О валюте и валютных операциях", который был подан мною в ВР как неотложный и поддержан народными депутатами, позволит, наконец, отойти от советской традиции, когда каждый предприниматель, который открывает счет за рубежом, считался преступником", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк может ужесточить монетарную политику и ввести валютные ограничения при отсутствии транша МВФ, - Смолий

Напомним, вчера, 21 июня, Верховная Рада с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" такое решение проголосовало 228 народных депутатов.

Порошенко: Новый Закон о валюте позволит отойти от советской традиции, когда каждый бизнесмен, открывающий счет за рубежом, считался преступником 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072969
 
   
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т.е. сейчас порошенко преступник..почему не сидит?когда уже законы будут исполняться..
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Авторитетное агентство новостей Bloomberg .
На сайте издания размещена статья "Развивающиеся рынки теперь сталкиваются с политической перчаткой: Руководство по выборам".....
 В статье говорится, в частности, что в случае переизбрания Петра Порошенко президентом, шансы Украины на получение нового транша МВФ вырастут"
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Для зрадофілів Блумберг не авторитет- в них авторитети Шарій, Гужва, Дубчинський, Портнов та подібне їм лайно.)))
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Це з якого дива Порошенко злочинець?
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докажи..
--
позволит, наконец, отойти от советской традиции, когда каждый предприниматель, который открывает счет за рубежом, считался преступником" Источник: https://censor.net.ua/n3072969
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Є ні- це ти назава його злочинцем, тобі і доводити.
Презумпцію невинуватості ніхто не відміняв.
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пролетарий, дело не в валюте - а в валютных считах за рубежом.

Или ты думаешь -все эти фирмы-прокладки, офшоры и т.д. - это от хорошей жизни придумано? как раз чтобы обходить это убогое законодательство.

информация к размышлению - в дуинг бизнес у нас 7 место. В 13-м было 130-140 примерно. Но у рашки 40-е ! Даже у отсталой ублюдской рашки финансовые законы более либеральны! конечно сейчас они лавочку сворачивают постепенно, но тем не менее. Детай выводы
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Інформація для роздумів має значення лише для тих, хто вміє і хоче думати. Не буде висновків.
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А Ви, що не знаєте ? Це ж Вам "маладой рабочій" з ОРДЛО В практично цитує ось це :

"22.06.2018 Украинский народный трибунал сегодня на заседании в Луганске признал президента Украины Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Турчинова виновными в военных преступлениях в Донбассе. Оба заочно приговорены к пожизненному лишению свободы."

(тут на цензорі цих ОРДЛОвских пацюків прямо зграї)
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а ты не следователь ордло..там такие же поклёпщики..
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«молодой рабочий

т.е. сейчас порошенко преступник..почему не сидит?когда уже законы будут исполняться»

твоя писанина?
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Порошенко: Новий Закон про валюту дозволить відійти від радянської традиції, коли кожен бізнесмен, який відкриває рахунок за кордоном, вважався злочинцем - Цензор.НЕТ 622Українською пише з помилками; Россия, Путин - поважливо з великої літери.
Але всі опоненти цього порохоботика - з ОРДЛО. Порошенко: Новий Закон про валюту дозволить відійти від радянської традиції, коли кожен бізнесмен, який відкриває рахунок за кордоном, вважався злочинцем - Цензор.НЕТ 460
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Тут корисні ідіоти в більшості- наче громадяни України, а шкоди від них не менше, ніж від москалів.
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Режим Порошенко наплевал на смерти активистов на Майдане-2014 и хочет
блокировать сайты без решения суда.
В Раду внесен законопроект №6688, который даст право СБУ блокировать
любые сайты неугодные Порошенко. В 2014 году украинцы погибали против
"Диктаторских законов" Януковича.
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согласен с рабочим. А то получается офшоры не преступление?
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https://112.ua/mnenie/amerikanskaya-foreign-policy-opublikovala-material-ob-ofshorah-poroshenko-302747.html

"ОФФШОРЫ ПОРОШЕНКА:
"Панамские документы" были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и распространены с помощью Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Проекта по проведению расследований об организованной преступности и коррупции (OCCRP). На счетах, связанных с офшорной компанией Порошенко, числится сумма равная
3 080 долларов (прописью: три тысячи восемьдесят долларов )."
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Чому петя не подає до ВР як невідкладний , наприклад - Закон про імпічмент президента? Дивним та підозрілим виглядає його метушня навколо саме валюти напередодні виборів.. До чогось готується?
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Ипать он тормоз...При ссср были пидпрыемци ? ))) Он конченный лгун и шизоид.
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И депутаты безусловно поддержали! Теперь и они на ровне с предпринимателями могут спокойно открывать валютные счета за рубежом! И тикать туда спокойно в случае чего!
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ти самокритиний.Розвивав,ігорьок,моторику
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ага...и позволит шоколадной шобле быстренько спрятать все наворованное в офшорах
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Paja Gnevniy - достали видать Петра Лексеевича его офшорам и вилами в Испании...

Пришлось вот закон принять против зрадофилов и шатунов...

Так что им теперь крыть нечем - остается только гордится решучими перемогами...

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зрадойоги зра будуть стікати гівном на порошенка, замість порадіти за Україну, що прийняла потрібний закон
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ти перший, хто додумався сказати "гундяй, не гунди"
ти такий розумний та оригінальний!
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що ж ти холуй свого павілітєля з маленької літери нашкрябав куди тільки соєві куратори дивляться? Все не бачіть тобі поточної зарплатні!
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Так, походу пеця для нового "хитрожопого траста" отмазку сочиняет.
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тобто, офшорний - це петя зі 100 баксами, а не хуйло з ролдугінськими мільярдами?
ай, малаца!
ворог у Києві, а не у кремлі, дивись, не переплутай!
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Правильно делает Порошенко, очень правильный закон.
Граждане Украины, работающие за границей, смогут иметь счета и смогут прозрачно платить налоги в ТОЙ СТРАНЕ, КОТОРАЯ ДАЛА ИМ РАБОТУ.
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"Кількість податків слід скоротити, ставки - зменшити, всі офшори - перекрити." - це тільки одне речення з передвиборчої програми петі "Жити по-новому!", розділ "Жити безбідно!"..Можете перевірити..
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какое наглое, циничное,жадное, мерзкое иудейское отродье
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??????
Взагалі-то рахунок в іноземному банку не є злочином. Але це має бути приводом для більш пристальної увагу з боку правоохоронців через офшори і виведення капіталу з держави. А взагалі цей закон мусить діяти лише у зв*язці із податком на виведений капітал (який би змінив корупційний податок на прибуток). До речі, порох обіцяв цей податок на виведений капітал вже дуже і дуже давно. І де він??
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альо гараж ...в Україні ПАЙПАЛ КАСТРОВАНИЙ ...гроші вивести можна а от завести НІЗЗЯ ...у...обки , навіть у ПАРАШІ ця система працює повноцінно
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при "советской традиции" не было бизнесменов... их не было совсем.... и соответственно не было счетов бизнесменов за границей... пэдро опять что то брешет... без брехни не может ни минуты... брехло "считаные часы"... офшорный прохвост... вор мошенник...вокруг себя собрал кодло грабящее страну ...
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А вэбмани враз прихлопнул, отец радной и либерал.
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Вот так происходит отток капитала,легализация ухода от налогов на уровне государства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Новый Закон о валюте позволит отойти от советской традиции, когда каждый бизнесмен, открывающий счет за рубежом, считался преступником
 
 
 
 
 
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