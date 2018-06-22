 Порошенко: Новый Закон о валюте позволит отойти от советской традиции, когда каждый бизнесмен, открывающий счет за рубежом, считался преступником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Новый закон "О валюте и валютных операциях", который был подан мною в ВР как неотложный и поддержан народными депутатами, позволит, наконец, отойти от советской традиции, когда каждый предприниматель, который открывает счет за рубежом, считался преступником", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, вчера, 21 июня, Верховная Рада с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "О валюте". "За" такое решение проголосовало 228 народных депутатов.
На сайте издания размещена статья "Развивающиеся рынки теперь сталкиваются с политической перчаткой: Руководство по выборам".....
В статье говорится, в частности, что в случае переизбрания Петра Порошенко президентом, шансы Украины на получение нового транша МВФ вырастут"
--
позволит, наконец, отойти от советской традиции, когда каждый предприниматель, который открывает счет за рубежом, считался преступником" Источник: https://censor.net.ua/n3072969
Презумпцію невинуватості ніхто не відміняв.
Или ты думаешь -все эти фирмы-прокладки, офшоры и т.д. - это от хорошей жизни придумано? как раз чтобы обходить это убогое законодательство.
информация к размышлению - в дуинг бизнес у нас 7 место. В 13-м было 130-140 примерно. Но у рашки 40-е ! Даже у отсталой ублюдской рашки финансовые законы более либеральны! конечно сейчас они лавочку сворачивают постепенно, но тем не менее. Детай выводы
"22.06.2018 Украинский народный трибунал сегодня на заседании в Луганске признал президента Украины Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Турчинова виновными в военных преступлениях в Донбассе. Оба заочно приговорены к пожизненному лишению свободы."
(тут на цензорі цих ОРДЛОвских пацюків прямо зграї)
т.е. сейчас порошенко преступник..почему не сидит?когда уже законы будут исполняться»
твоя писанина?
Але всі опоненти цього порохоботика - з ОРДЛО.
блокировать сайты без решения суда.
В Раду внесен законопроект №6688, который даст право СБУ блокировать
любые сайты неугодные Порошенко. В 2014 году украинцы погибали против
"Диктаторских законов" Януковича.
"ОФФШОРЫ ПОРОШЕНКА:
"Панамские документы" были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и распространены с помощью Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Проекта по проведению расследований об организованной преступности и коррупции (OCCRP). На счетах, связанных с офшорной компанией Порошенко, числится сумма равная
3 080 долларов (прописью: три тысячи восемьдесят долларов )."
Пришлось вот закон принять против зрадофилов и шатунов...
Так что им теперь крыть нечем - остается только гордится решучими перемогами...
ти такий розумний та оригінальний!
ай, малаца!
ворог у Києві, а не у кремлі, дивись, не переплутай!
Граждане Украины, работающие за границей, смогут иметь счета и смогут прозрачно платить налоги в ТОЙ СТРАНЕ, КОТОРАЯ ДАЛА ИМ РАБОТУ.
Взагалі-то рахунок в іноземному банку не є злочином. Але це має бути приводом для більш пристальної увагу з боку правоохоронців через офшори і виведення капіталу з держави. А взагалі цей закон мусить діяти лише у зв*язці із податком на виведений капітал (який би змінив корупційний податок на прибуток). До речі, порох обіцяв цей податок на виведений капітал вже дуже і дуже давно. І де він??