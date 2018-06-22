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 Политика Украины
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 "Укрзализныце" необходимо стабилизировать свою работу, - нардеп Гусак

Государственный монополист "Укрзалізниця" допускает множество ошибок в своей деятельности, которые приводят к серьезным последствиям, поэтому работу УЗ необходимо стабилизировать.

Об этом сообщил в Верховной Раде народный депутат Владимир Гусак, о чем поделился на своей странице в Facebook.

"Сегодня есть проблемы на многих направлениях. Часто возникают "пробки" в направлении западных пограничных переходов Украины, когда отгруженная и по большей части оплаченная продукция не может доехать до потребителя. Начали уменьшаться фактические перевозки в направлении Мариуполя. По всей стране возникают вопросы с доставкой материалов для строительства дорог", - заявил Гусак.

По словам Гусака, положительные тенденции, наметившиеся в УЗ с приходом нового руководителя в августе 2017 начали заканчиваться.

"Будем надеяться, что это все-таки временные явления, обусловленные естественным увеличением перевозок летом, и новое руководство УЗ избежит ошибок предшественников и сможет стабилизировать работу железной дороги", резюмировал депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3072964
 
 
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стабилизец - (шутл.) от: стабилизация и (груб.) пи№дец
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а хіба волосатий поляк , із мільйонною зарплатою , там не навів порядок..?
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але ж "чесно зароблені" мільйони зарплати так ніхто і не повернув ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрзализныце" необходимо стабилизировать свою работу, - нардеп Гусак
 
 
 
 
 
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