 "Укрзализныце" необходимо стабилизировать свою работу, - нардеп Гусак

Об этом сообщил в Верховной Раде народный депутат Владимир Гусак, о чем поделился на своей странице в Facebook.

"Сегодня есть проблемы на многих направлениях. Часто возникают "пробки" в направлении западных пограничных переходов Украины, когда отгруженная и по большей части оплаченная продукция не может доехать до потребителя. Начали уменьшаться фактические перевозки в направлении Мариуполя. По всей стране возникают вопросы с доставкой материалов для строительства дорог", - заявил Гусак.

По словам Гусака, положительные тенденции, наметившиеся в УЗ с приходом нового руководителя в августе 2017 начали заканчиваться.

"Будем надеяться, что это все-таки временные явления, обусловленные естественным увеличением перевозок летом, и новое руководство УЗ избежит ошибок предшественников и сможет стабилизировать работу железной дороги", резюмировал депутат.