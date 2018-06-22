 ВККС учитывает выводы Общественного совета доброчестности, обнародованные после его выхода из процесса оценивания судей, - Козьяков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков в комментарии журналистам.

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"Результат работы Общественного совета доброчестности в соответствии с законом – это предоставление нам информации или негативных выводов. Выводов, которые были размещены на сайте ОСД и предоставлены нам до заявления про выход, - 20. Выводов, которые были нам предоставлены, но размещены на сайте после этой даты, - 13. Выводов, которые были размещены на сайте ОСД после даты обнародования заявления про выход, - 22. И наконец 18 июня появилось еще два вывода. То есть, три дня назад. Так что в какой-то части работа продолжается", - сказал он.

По словам Козьякова, ВККС учитывает все выводы ОСД:

"Мы их читаем, ознакамливаемся. Если мы видим, что, по нашему мнению, там есть что-то серьезное, мы задаем вопросы судьям. Это в том случае, если у нас такой информации нет. Но часто она есть, ведь мы пользуемся теми же источниками, что и Общественный совет доброчестности. Если они это интерпретируют по-другому, мы задаем вопросы по этим моментам".

Глава ВККС подчеркнул, что статус работы ОСД остается неопределенным.

"ОСД объявила о выходе из процедуры оценивания. Могу сказать, что законом не предусмотрен выход. Законом предусмотрены две вещи. Либо содействие Комиссии в процедуре квалификационного оценивании судей. Второй вариант – подать в отставку", - отметил Козьяков.

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Напомним, 23 марта в ВККСУ заявили, что Комиссия принимает во внимание выводы ОСД, но некоторые предоставленные материалы не соответствовали регламенту и попросили устранить неточности.

26 марта Общественный совет доброчестности заявил о своем выходе из процесса оценки судей, чтобы не легитимизировать его. "Меньше чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5000 судей. 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное оценивание - конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении" реформы. Как следствие, уже в "реформированных" судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает национальной безопасности страны, и судьи, доходы которых не соответствуют задекларированным доходам, и судьи, которые причастны к принятию произвольных решений, которые стали предметом рассмотрения ЕСПЧ", - говорится в заявлении ОСД.

ВККС заявила, что продолжает оценивание судей без Общественного совета доброчестности после выхода последнего из процесса.

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что против бойкота переаттестации судей со стороны ОСД.