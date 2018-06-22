 Ситуация на Донбассе напряженная, эскалация растет, но враг за это платит большую цену, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Краматорске на представлении нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Ситуация в Донецкой и Луганской областях напряженная. Эскалация растет. Но враг за это платит большую цену. Для обеспечения мира на Донбассе нужно на оккупированной части развернуть международную миротворческую операцию ООН", - цитирует Порошенко пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.
это наши Герои отдают свои жизни... даром.. а враг... заплатит? кому?
двусмысленные слова...режут ухо...
(это мое мнение..)
Собачье Сердце Суровые Годы Уходят
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет
Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
оставь при себе свое г@внометание ...
если Вы считаете это говном... я не собираюсь Вас переубеждать - Вы вольны в своих суждениях
(ничего криминального и антигосударственного я не высказал...)
Так що твоя брехня може подіяти лише на подібних тобі- і по вподобайкам тобі від москалів та сепарів це добре видно.
Так що щезни та не відблискуй своєю маячнею, антисеміте.
А ну хутко електрику відключив і з інету вивалився!))) А потім помри, за що тобі заманеться!
Так что заткнись шоколадная с-ка....
://biz.nv.ua/economics/stali-bolshe-pokupat-ukraina-uvelichila-torhovlju-s-rossiej-2467414.html
За первые три месяца 2018 года Украина увеличила товарооборот с Россией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% - до $2,6 млрд.