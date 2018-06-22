 Ситуация на Донбассе напряженная, эскалация растет, но враг за это платит большую цену, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Краматорске на представлении нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Ситуация в Донецкой и Луганской областях напряженная. Эскалация растет. Но враг за это платит большую цену. Для обеспечения мира на Донбассе нужно на оккупированной части развернуть международную миротворческую операцию ООН", - цитирует Порошенко пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко