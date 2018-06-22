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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (711) Порошенко (15007) Цеголко (147) операция Объединенных сил (260)

 Ситуация на Донбассе напряженная, эскалация растет, но враг за это платит большую цену, - Порошенко

В зоне проведения ООС на Донбассе растет эскалация боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Краматорске на представлении нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Ситуация в Донецкой и Луганской областях напряженная. Эскалация растет. Но враг за это платит большую цену. Для обеспечения мира на Донбассе нужно на оккупированной части развернуть международную миротворческую операцию ООН", - цитирует Порошенко пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко

Ситуация на Донбассе напряженная, эскалация растет, но враг за это платит большую цену, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072961
 
   
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заплатит большую цену?
это наши Герои отдают свои жизни... даром.. а враг... заплатит? кому?
двусмысленные слова...режут ухо...
(это мое мнение..)
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"за це платить"- це не "заплатит". Що тут незрозумілого.
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нет в них никакой двусмысленности в нашем современном БАРЫЖНОМ мире это нужно понимать ДОСЛОВНО!
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Кажи за свій світ- я за свій вже сказав. Не моя проблема, в якому уявному світі ти живеш.
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мой "мир" - это вся история цивилизации (от начала и до конца времен), я не живу интересами сиюминутной выгоды (только личной), поэтому и такое "непонимание" тех кто не "видит дальше своего мирка и времени"!
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Впізнаю виконавця...)))
Собачье Сердце Суровые Годы Уходят

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны

Но нету время рыдать, рыдать когда
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда
На все вопросы один дадим ответ
И никакого другого нет

Промчалися страшные грозы
Победа настала кругом
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом
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Зовсім з тобою погано- вже й звуки в тексті чуєш...)))
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Гешефт меряется в шекелях, а не жизнях изгоев. По крайней мере соболезнований от упыря семьи убитых не слышали. В отличие от Хуйла, потерявшего своих подданных в Зимней вишне
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Що ж тебе так на шекелях та гешефтах переклинило...
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нельзя обвинять человека за то что он любит шекели. я тоже этим грешу
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Він переплутав сєкєлі з шекелями(карочє касаб)
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я высказал свое мнение о том, что меня "резанула" одна фраза
если Вы считаете это говном... я не собираюсь Вас переубеждать - Вы вольны в своих суждениях
(ничего криминального и антигосударственного я не высказал...)
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Вчи українську мову - пригодиться . "Резануло " його ... Далі йде цитата міністра зовнішніх справ твоєї країни .
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Понабирають тролів на роботу "по обьявлению " ....
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Чим ближче до виборів - то більш рішучі і більш потужні.. Як це ще Карла Густава Маннергейма петя не цитував? Дивина..
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Может потому шо Маннергейм не бигав до Минську сдавать Выборг, да и фабрики Нокиа под Липецком у него не було
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І це не помогло і москалі стративши сотні тисяч своїх громадян таки відтяпали від Фінляндії значну частину території.
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И тем не менее Маннергейм у финнов национальный герой, а не алчный барыга
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Обратите внимание, что Офшорник не назвал враха, также как и за весь 2014 год не увязал слова "россия" и "агрессия"
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А це тільки зрадофіли не знають, хто в України ворог. І ти також.
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Зато зрадофилы не знают, шо твой Офшорник гроши не любыть, поэтому ему пришлось это говорить дополнительно. А ещё шо он приложит все усилия для того шоб АКС заработал. Об этом тоже находится время с каждого утюга волать. А вот про то, что Россия враг - мовчок. Бо шо ж повторять, раз колысь под нос себе это пробубнив. Ну шоб путен не почув, бо нападе
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Твій пУТІН- хУЙЛО, яке вже давно напало на Україну. І Порошенко не один раз назвав рашку країною- агресором.
Так що твоя брехня може подіяти лише на подібних тобі- і по вподобайкам тобі від москалів та сепарів це добре видно.
Так що щезни та не відблискуй своєю маячнею, антисеміте.
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Когда твое Хуйло напало на Украину? А ну проспивай дату. Можно в пределах мисяця
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Ну тогда не брэшы шо твой липецкий босс называл кацапию агрессором в то время, когда она напала. А тыхэнько под одеялом сказав через год. Второпав, джельсомино?
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Германия напала на СССР 22 июня 1941 года. В этот же день глава исполнительной власти Молотов обратился к народу мол так и так немцы напали, дадим отпор немецко-фашистским агрессорам гитлеровской Германии. Когда Кацапия напала на Украину, ты не признаешься и дату проспивать не в состоянии. Инаугурация Порошенко состоялась 7 июня 2014 года. Когда (дата) Головнокомандувач сказал народу имя государства-агрессора, если оно напало до этой даты или когда он назвал агрессию агрессией россии после этой даты? Ответа нет? Значит гуляй на сольфеджио Ситуація на Донбасі напружена, ескалація зростає, але ворог за це платить велику ціну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1224
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Спивун, когда сможешь проспивать шось по теме, то приходи. А свою флудерастию оставь для однодумцив
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"Офшорник не назвал враха" - "А це тільки зрадофіли не знають". Вывод: офшорник зрадофил?
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так лугандонцы же уже назвали сваих и кацапинских врахов и срока пораздовали...
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А кого він вважає окупантом коли каже «на оккупированной части»???
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Не знаю. Мовчыть, как видишь . А вот то, что миротворцы ООН не стоят между армиями различных государств, то это заставляет задуматься, что врагом кацапию как государство он таки не считал и не считает
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Снова БАРЫГИ про "цены" заговорили! Да, выложите уже наконец прейскурант сколько баррелей нафты или кубов газа стоит жизнь украинца (18-ти летнего пацана, который и родить никого не успел или отца семейства и кормильца в рассвете лет?!)
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Ти життя москалів переплутав з нафтою та газом. Навіть не переплутав, а дурню ляпнув.
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нет не перепутал, пока идёт торговля с агрессором и оккупантом, пока за мордорский газ берут плату за транзит я имею полное право так писать!
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предлагаешь отказать рашке в транзите и заявить об этом на всю Европу?
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уяви , як 77 років тому СРСР не припинила товарообіг з Рейхом на своїй території ...
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да, это требовалось сделать с первых дней агрессии именно по этой причине состоялась "минская капитуляция", чтоб БАРЫГИ барыши не потеряли! никакие "экономические" трудности" не стоят беспринципности!
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Відключи собі електричний струм, який ти маєш завдяки енергоносіям від агресора- і пиши скільки влізе!)))
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нужно голодать и мерзнуть, значит стиснув зубы и прикрыв хлебало делай это, нужно умереть за СВОБОДУ и независимость, значит умри, но не сдавайся врагу и не иди на уступки!
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То ти ще не голодуєш, не мерзнеш і електрику не відключив? То ти, негідник, хУЙЛУ допомагаєш?
А ну хутко електрику відключив і з інету вивалився!))) А потім помри, за що тобі заманеться!
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МЕЩАНЕ и БАРЫГИ не поймут меня всё равно, не хватит знаний!
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"Напряжение растет..." и это после его разговора с пуйлом по телефону!!! Значит добазарился!!!!! Ведь любое напряжение играет на руку исключительно свиноподобному!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пеца уничтожает патриотов ,а ситуация зависит от степени подгорания у Пеца,и можна представить что свин замыслил в случае отстранения его от корыта,
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"в случае отстранения его от корыта" - його шеф Хуйло цілком можливо зважиться на відкриту агресію , аби врятувати свого кучерявого протеже ...
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сравнительно свежие данные .....
Так что заткнись шоколадная с-ка....

://biz.nv.ua/economics/stali-bolshe-pokupat-ukraina-uvelichila-torhovlju-s-rossiej-2467414.html

За первые три месяца 2018 года Украина увеличила товарооборот с Россией в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% - до $2,6 млрд.

Ситуація на Донбасі напружена, ескалація зростає, але ворог за це платить велику ціну, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1708
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Так это он и имел в виду, когда говорил шо заплатит ещё больше
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Так вот ради кого бардак и полицейские на дорогах! Вот оно что Михалыч!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация на Донбассе напряженная, эскалация растет, но враг за это платит большую цену, - Порошенко
 
 
 
 
 
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