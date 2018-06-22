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 Политика Украины
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Все про:Краматорск (1820) назначение (1339) Порошенко (15007) Донецкая область (3989) Куць (1)

 Порошенко назначил Куця новым главой Донецкой ОВГА. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил на странице в Facebook.

"Рад представить Председателя Донецкой ОГА Александра Куця. С первых дней агрессии РФ он пошел добровольцем, был в составе боевых групп СБУ. Имеет аналитический склад ума, его знает и уважает Донбасс. Уверен, его опыт обеспечит мир, восстановление инфраструктуры, развитие Донбасса", - написал он.

Представляя Куця, Порошенко также поблагодарил предыдущего главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского за работу.

...
Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.

13 июня 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности по его собственному желанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Останусь в команде президента", - Жебривский рассказал о планах и своем преемнике

Источник: https://censor.net.ua/n3072957
 
   
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назначение супер..дополнение к допе и гепе..
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Мне кажется, что надо на СБУ-ка назначать, а военного.
И только мне это назначение пути ФСБ-ов губернаторами напоминает?
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Для этой должности больше подходит минер!
Первые два - это наступательное!
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если порошенко назначил,значит порядочный человек,не замешан в коррупции
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Serg Sergeev - именно....
Просто в желтой прессе множество поклепов на порядочных людей...

Вот просочилась инфа с АП о будущем составе директоров НАБУ...

Порошенко призначив Куця новим главою Донецької ОблВЦА - Цензор.НЕТ 8917 Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 21 июн.
Будущие директора НАБУ

Порошенко призначив Куця новим главою Донецької ОблВЦА - Цензор.НЕТ 5592
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Или Порошенко от себя не зависит и ему диктуют кацапы кого назначать или он вообще не способен адекватно соображать.
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42 роки.. До середини 1990 - мешкав на расіі.. Який подвиг здійснив цей генерал?
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Леонид Днепр - об этих подвигах не время говорить....

Но понятное дело, что Петр Лексеевич простого казнокрада на такую должность не поставит....
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простого не поставит - поставит выдающегося ? ..))
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Олександр Манчук -
Ні про прізвищу... Народ прізвиська людям давав по справам їх, це вже тепер прізвиська прівищами(фаміліями) стали. А НАРОД він мудрий.
Куць -ЧОРТ (уявна надприродна істота, яка втілює в собі зло)

Цікаві Діянія твої о, Рошен !

Смотрящіє за Контрабасом і за тим аби Грошові потоки були - гуд ))))
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Кто про новоназначенного что-то знает? Пока в комментах я вижу только "плохой, потому что Порошенко назначил".
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Вопрос не в тему... тут в комментах, только те, кто "знает" что Порошенко плохой

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цікаво як в 42 роки вже можна мати генеральське звання.але то таке...
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...положення про проходження воїнської служби...
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Саме Куць керував силовою зачисткою блокади взагалі та розгоном редуту блокадників на Кривому Торці зокрема.P.S. Народився в Ростові-на-Дону, до середини 90-х жив у Росії.
P.P.S. Яка колоритна рязанська мордяка.
Порошенко призначив Куця новим главою Донецької ОблВЦА - Цензор.НЕТ 1418
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він "красою" не поступається Льохє Гончаренку Порошенко призначив Куця новим главою Донецької ОблВЦА - Цензор.НЕТ 5633 Порошенко призначив Куця новим главою Донецької ОблВЦА - Цензор.НЕТ 5633
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А это не его били по морде ,спрашивая - Чечня -круто ? ))
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В новой должности Куць, первым делом, занялся выявлением предателей в рядах силовиков. Так, в самом УСБУ Донецкой области под его руководством в работе на российскую разведку были уличены три человека, в том числе сотрудник контрразведки и шифровальщик: Александр Третьяк (сын экс-начальника Луганского УСБУ), Валерий Никифоров и Евгений Косяк (экс-заместитель начальника следственного отдела Донецкого УСБУ). Затем провел кадровые ротации в управлении.

В СБУ тогда, согласно Закона, было 33,5 тыс человек
Нашел трёх шпионов
КЛАРА!!
Аж трех.!!!
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цікаво - скільки зараз налічує особовий склад СБУ ?
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Агент КГБ/ФСБ Лолита назначает агентуру КГБ/ФСБ на все ключевые должности, в ожидании часа Ч.
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Скупа біографія для такого призначення. Хоча
У 2009-2014 р. був заступником начальника Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (ГВ "К") Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Кошмарик. Тоді в Киїів з дамбвабве навіть петеушників звозили на керівні посади. Вже генерал. Гідрант гідно підтримує традиції. Це перемога.
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***пардон, не совсем по теме!
19 червня президент України Петро Порошенко призначив екс-главу Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського аудитором НАБУ

Родина новопризначеного аудитора НАБУ Павла Жебрівського має проблеми з прозорістю бізнесу в Німеччині, повідомляє DW.
Як з'ясували журналісти, у містечку Бад Гомбург, що під Франкцуртом-на-Майні, діє фірма Vital Pharma GmbH, яка входить до фармацевтичної імперії Жебрівських.
Ця фірма вже близько 10 років торгує на німецькому ринку сировиною для виробництва медичних препаратів, які імпортуються, зокрема, з країн Азії і Південної Америки.
Виконавчою директоркою Vital Pharma GmbH є дочка Павла Жебрівського Ганна.
З документів німецького реєстру можна дізнатися, що компанія належить холдингу з Нідерландів - Farmak Group N.V. Кінцева бенефіціарна власниця - Філя Жебрівська, сестра екс-керівника Донеччини і нинішнього аудитора НАБУ, а нідерландський холдинг належить холдингу з Люксембургу Farmak Holdings S.à r.l.
Проте документи реєстру компаній Люксембургу ведуть на Кіпр.
Остаточну картину структури власності групи Фармак можна отримати, ознайомившись з документами компанії F.I. & P. Holdings Limited.
Згідно з деклараціями Жебрівського, він отримує від цієї компанії близько півтора мільйони гривень дивідендів на рік.
Іноземними компаніями групи Фармак керує не лише донька Жебрівського, а і його 24-річний син. Ян Жебрівський, як свідчать документи австрійського реєстру компаній, є довіреною особою з правом підпису у компанії Farmak International Holding GmbH. Це - дочірня компанія нідерландської Farmak Group N.V.
Річний оборот австрійської компанії - від 7 до 10 млн євро на рік. Кількість співробітників, згідно з даними реєстру: 0.
Павлу Жебрівському також належить ПП Ян, яке торгує й медикаментами. У квітні минулого року керівником цієї компанії став Любомир Шведюк. Імовірно, йдеться про зятя чиновника: як свідчить запис у німецькому реєстрі компаній, у лютому цього року Ганна Жебрівська стала Анною Шведюк.
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Очень даже по теме!
Мировые сми пишут, что контроллировать прозрачность работы НАБу поставлен человек, к прозрачности бизнеса которого есть вопросы.
Весь интернет гудит, но и "Петр Демидов" и "Peter Lions" мовчать, як в рот воды набрали.
Офшорник офшорнику глазик не выклюет.
Какой пан - такие у него и пидпанки.
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Известно, что Куць родился в Ростове-на-Дону (1976 год) и до середины 90-х жил в России.

феерично...очередная фсбшная консерва
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Обратите внимание: Назначение труса и предателя брательника литвина и это назначение послужной список которого вызывает кучу вопросов и что-то мне подсказывает что это еще не все!!!! К чему эта падаль чиколатная готовится??????????????????
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Как к чему готовится?
К выборам, к их чудовищной фальсификации.
кто это может сделать лучше, чем заляпанный по самые уши и на крючке?
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можливі позачергові вибори ?
Офшоркін , розуміючи що йому на них нічого не світить , і поспіхом намагається прилаштувати скрізь зручних йому людей ...
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та слухи ходят, на День Конституции может распустить парламент. Тогда выборы в Раду сначала, причем, по старому закону. кого туда опять наберут, вопросы есть? Ну а потом своя подконтрольная Рада - и можно не париться тогда с президентством.
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пеця розставлює лічна прєданних і надьожних кадров
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41 год, генерал? Честно заслужил? Ну-ну. До полковника, мабуть , в ГРУ дослужился, а потом СБУ?
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пишут на других ,что это он организовал припарковку моторолы..
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Порошенко призначив Куця новим главою Донецької ОблВЦА - Цензор.НЕТ 4347Konstantin‏ @SoFSkorpic 26 мин.26 минут назад
Михаил Витальевич Забродский-
В 1994 году окончил Военную инженерно-космическую Краснознамённую академию имени А. Ф.Можайского в Санкт-Петербурге,после чего в течение пяти лет проходил военную службу по контракту в Вооружённых Силах РФ
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И откуда в Украине столько генералов?! Прям как в США. И ничего что США в разы больше Украины..... Дурдом, млин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко назначил Куця новым главой Донецкой ОВГА. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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