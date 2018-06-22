 Порошенко назначил Куця новым главой Донецкой ОВГА. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сообщил на странице в Facebook.
"Рад представить Председателя Донецкой ОГА Александра Куця. С первых дней агрессии РФ он пошел добровольцем, был в составе боевых групп СБУ. Имеет аналитический склад ума, его знает и уважает Донбасс. Уверен, его опыт обеспечит мир, восстановление инфраструктуры, развитие Донбасса", - написал он.
Представляя Куця, Порошенко также поблагодарил предыдущего главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского за работу.
Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.
...
13 июня 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности по его собственному желанию.
И только мне это назначение пути ФСБ-ов губернаторами напоминает?
Первые два - это наступательное!
Просто в желтой прессе множество поклепов на порядочных людей...
Вот просочилась инфа с АП о будущем составе директоров НАБУ...
Хроники Хунты @JuntaChronicles 21 июн.
Будущие директора НАБУ
Но понятное дело, что Петр Лексеевич простого казнокрада на такую должность не поставит....
Ні про прізвищу... Народ прізвиська людям давав по справам їх, це вже тепер прізвиська прівищами(фаміліями) стали. А НАРОД він мудрий.
Куць -ЧОРТ (уявна надприродна істота, яка втілює в собі зло)
Цікаві Діянія твої о, Рошен !
Смотрящіє за Контрабасом і за тим аби Грошові потоки були - гуд ))))
https://uk.wikipedia.org/wiki/Куц_Володимир_ПетровичВолодимир Куц - перший олімпійський чемпіон серед радянських легкоатлетів.
1956 р.
P.P.S. Яка колоритна рязанська мордяка.
В СБУ тогда, согласно Закона, было 33,5 тыс человек
Нашел трёх шпионов
КЛАРА!!
Аж трех.!!!
У 2009-2014 р. був заступником начальника Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (ГВ "К") Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.
Кошмарик. Тоді в Киїів з дамбвабве навіть петеушників звозили на керівні посади. Вже генерал. Гідрант гідно підтримує традиції. Це перемога.
19 червня президент України Петро Порошенко призначив екс-главу Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського аудитором НАБУ
Родина новопризначеного аудитора НАБУ Павла Жебрівського має проблеми з прозорістю бізнесу в Німеччині, повідомляє DW.
Як з'ясували журналісти, у містечку Бад Гомбург, що під Франкцуртом-на-Майні, діє фірма Vital Pharma GmbH, яка входить до фармацевтичної імперії Жебрівських.
Ця фірма вже близько 10 років торгує на німецькому ринку сировиною для виробництва медичних препаратів, які імпортуються, зокрема, з країн Азії і Південної Америки.
Виконавчою директоркою Vital Pharma GmbH є дочка Павла Жебрівського Ганна.
З документів німецького реєстру можна дізнатися, що компанія належить холдингу з Нідерландів - Farmak Group N.V. Кінцева бенефіціарна власниця - Філя Жебрівська, сестра екс-керівника Донеччини і нинішнього аудитора НАБУ, а нідерландський холдинг належить холдингу з Люксембургу Farmak Holdings S.à r.l.
Проте документи реєстру компаній Люксембургу ведуть на Кіпр.
Остаточну картину структури власності групи Фармак можна отримати, ознайомившись з документами компанії F.I. & P. Holdings Limited.
Згідно з деклараціями Жебрівського, він отримує від цієї компанії близько півтора мільйони гривень дивідендів на рік.
Іноземними компаніями групи Фармак керує не лише донька Жебрівського, а і його 24-річний син. Ян Жебрівський, як свідчать документи австрійського реєстру компаній, є довіреною особою з правом підпису у компанії Farmak International Holding GmbH. Це - дочірня компанія нідерландської Farmak Group N.V.
Річний оборот австрійської компанії - від 7 до 10 млн євро на рік. Кількість співробітників, згідно з даними реєстру: 0.
Павлу Жебрівському також належить ПП Ян, яке торгує й медикаментами. У квітні минулого року керівником цієї компанії став Любомир Шведюк. Імовірно, йдеться про зятя чиновника: як свідчить запис у німецькому реєстрі компаній, у лютому цього року Ганна Жебрівська стала Анною Шведюк.
Мировые сми пишут, что контроллировать прозрачность работы НАБу поставлен человек, к прозрачности бизнеса которого есть вопросы.
Весь интернет гудит, но и "Петр Демидов" и "Peter Lions" мовчать, як в рот воды набрали.
Офшорник офшорнику глазик не выклюет.
Какой пан - такие у него и пидпанки.
феерично...очередная фсбшная консерва
К выборам, к их чудовищной фальсификации.
кто это может сделать лучше, чем заляпанный по самые уши и на крючке?
Офшоркін , розуміючи що йому на них нічого не світить , і поспіхом намагається прилаштувати скрізь зручних йому людей ...
Михаил Витальевич Забродский-
В 1994 году окончил Военную инженерно-космическую Краснознамённую академию имени А. Ф.Можайского в Санкт-Петербурге,после чего в течение пяти лет проходил военную службу по контракту в Вооружённых Силах РФ