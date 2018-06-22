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 Политика Украины, Экономика
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Все про:транспорт (1197) Мининфраструктуры (532) Омелян (439) Tesla (4) электромобиль (9)

 Омелян: Верим, что удастся убедить Tesla создать свой завод в Украине

Министерство инфраструктуры Украины в рамках транспортной стратегии до 2030 года рассчитывает убедить компанию Tesla создать свой завод по производству электробатарей в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года "Drive Ukraine", которое состоялась вечером 21 июня.

"Технологичность в сфере инфраструктуры возможна только благодаря привлечению всемирных компаний в Украину. Такие компании, как Hutchison Port, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair – есть и должны быть в нашей стране. Мы верим в то, что нам удастся убедить самого большого производителя электрокаров в мире – Tesla создать свой завод по производству электробатарей в Украине", - сказал он.

Также читайте: Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян

Как сообщал Цензор.НЕТ , 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года "Drive Ukraine 2030", целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры. Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3072953
 
   
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омелян, ему хватило ума создать Теслу. ты всерьез думаешь, что он дурак?
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директор завода Тесла в Украине дает интервью,хочет что бы Илон Маск увеличил финансирование и желательно кешем


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а еще немецкий завод по производству дорог, по которым можно будет таскать эти батареи...
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Зачем дороги? В гиперлуп загрузил и погнал))))
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тогда уж лучше пусть с сухимджетом договаривается. он летает
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украинское отделение компании Тесла гиперлуп фьюча нау ,представило новинку

Омелян: Віримо, що вдасться переконати Tesla створити свій завод в Україні - Цензор.НЕТ 2086
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на базе ЗАЗа, что бы впихнуть ему го*но за огромные деньги!! так этот парень умеет зарабатывать, а не красть и хорошо считает
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***
Мент останавливает ЗАЗ, явно перегруженный.
- А ну, выходи, сколько вас там!
Выходят по одному дюжие мужики. Мент считает:
- Раз. два, три, … пять…ой, семь… девять …ой….двенадцать!!!
И народ там уже толпится. мент говорит:
- Мужики, я вам ничего не сделаю, вы только скажите - КАК ЭТО?
Мужики спокойно начинают набиваться обратно в машину. Народ стоит, хором считает.
Одиннадцать влезло, а двенадцатый - ну никак! Дверь на закрывается.
Ему из машины кричат:
- Эй, мужик.... ты что.... может...не с нами ехал?
- Ни хрена себе! ....Не с вами? А кто вам всю дорогу на гармошке играл?!
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В Україні нічого нема для того заводу. Ні сировини, ні виробництва, ні збуту. Навіть спеціалістів. Міністр дурень.
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А ты откуда знаешь туебень? Как раз в Украине сырье для батарей и есть, только сейчас его отгружают на запад.
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ошибочка вышла а литиевое месторождение с балды кто отжал?
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Мені здається, що омелян щось дуже потужне вживає.. Там ще про 50 нових аеропортів в Україні до 2030 року від нього було..
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Вы неправы . В декабре 2016 в Братиславу полетели лоукосты из Киева. Теперь уже три компании стремятся возить на Киев. Цена от 30 евро. А раньше была только Вена - МАУ-и Австрийцы - от 250-500 евро. Есть разница? Теперь все летят через Братиславу а из аэропорта прямо в Вену автобус каждве 15 минут по 4 евро. 60 минут и Вена.
Булут и Вену лоукост запускать.
Теперь проект по использованию евроколеи на закарпатье до Будапешта тоже интересный. Ведь насыпь и колея существуют . ПРО ГИПЕРЛУП
ИЗ ВЕНЫ В БРАТИСЛАВУ КОГДАТО еще до совка ходил трамвай себе спокойно. Потом советский режим все похерил. Сейчас готовят проект по гиперлупу - 7минут в дороге.
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"...ходил трамвай себе спокойно..."
===
А прийшла червона мерзота, то навіть трамвай почав нервуватися...
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Шото его кидает из стороны в сторону: то Гиперлуп прям УЖЕ строит, то вот новый "глюк".. Омелян: Віримо, що вдасться переконати Tesla створити свій завод в Україні - Цензор.НЕТ 6042 Омелян: Віримо, що вдасться переконати Tesla створити свій завод в Україні - Цензор.НЕТ 4557
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Сволочь, вместо гиперлупа хоть бы по одному китайскому кондиционеру на вагон поставил..
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ты убеди его хотя бы пепельницы с Тесл вычищать!!!!
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Петренко зі своїми "козаками-розбійниками" теж чекає-не дочекається (щоб віджати)! Омелян: Верим, что удастся убедить Tesla создать свой завод в Украине - Цензор.НЕТ 8288
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Министр класс.Нашего Силуанова и Медведя к себе возьмите с доплатой..Они горы свернут..Тесла послезавтра на рынок зайдет..
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Аааа...вон оно шо....литиевое месторождение соевые питоры прибрали к рукам, и теперь ищут как подороже сырьё продать... Алё, дибилы, Маска ху.. ёй "а то путин нападет" не купиш
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кацапа,чего возбудился?литий мимо рта пролетает? Омелян: Віримо, що вдасться переконати Tesla створити свій завод в Україні - Цензор.НЕТ 3830а привыкай,теперь халявного все меньше в рот попадать будет
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Гыг, не волнуйся, это месторождение как и всё что соевое ОПГ отжало, вернется государству......ваши офшорники даже стырять чисто не могут, ни то что наладить производство....

А в тюрьме ща макароны дают вам пора тюремным меню серьёзно интересоваться.....
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Разве что когда Маск па неё окончательно забьёт и продаст её тебе со всеми долгами
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Илон Маск..... - что это было?
В страну намбер 1 по коррупции.... Омелян: Верим, что удастся убедить Tesla создать свой завод в Украине - Цензор.НЕТ 4143

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Карбонат лития является основным сырьем для изготовления ионно-литиевых аккумуляторов. В Украине залежи лития находятся в Кировоградской и Донецкой областях. Его общие запасы геологи оценивают в полмиллиона тонн.
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Для сравнения, извлекаемые мировые запасы оксида лития оцениваются в 14 млн тонн, а его добыча составляет 200 тыс. тонн в год. Цена карбоната лития с 2011 года выросла с 4,5 до 8 долларов за килограмм.
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"Они не воруют, они распродают страну". Богатейшие месторождения лития в Украине перешли к компании с фондом в 10 тысяч гривен

1 июня 2017, 14:07

Богатейшие в Европе украинские литиевые месторождения полностью перешли в частные руки лиц, близких к руководству страны. Никому неизвестная компания с уставным фондом всего в 10 тысяч гривен монополизировала добычу этого металла в Украине на 20 лет.
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Блин, все пропало, как теперь жить? Поеду в Нижний Тагил или Челябинск...
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Поехали со мной, такие суровые рабочие как ты, в Челябинске нужны...
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Та хоть куда, только транзитом через Растов.....там оформляют всякую дрянь бегущую из Украины....
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Да не поедет он, он от туда и не уезжал.
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Все брудне те небезпечне виробництво - В Україну.
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Ты главное за собой мусор убирай, и все будет гут.
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Виробництво акумуляторів шкідливе для здоров"я і шкодить довкіллю. Знаючи наші порядки можу сказати що почнуть зливати відходи в річки.
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Краще скажи куди ж без довбодятлів. Їх всюди вистачає.
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Думаю все нужно засеять горохом, очень экологично и будет тебе чего хавать.
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давайте их не делать - це шкідливе для здоров"я і шкодить довкіллю.
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Більш брудним є виробництво звичайних СВИНЦЕВИХ акумуляторів, а у тесли - літієві. А свинцеві акумулятори у нас роблять ще з часів совка (зараз роблять Іста, Оберон і тд)
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Ничего, что предприятия Теслы все еще убыточны?
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яка Тесла в Україні?! пан міністр не чув, що проблема українських доріг це електромобілі?!

"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту дорігОмелян: Віримо, що вдасться переконати Tesla створити свій завод в Україні - Цензор.НЕТ 1592
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Илон никогда не осилит коррупцию, которая в Украине сидит монолитом, прямо в "верховной раде"...
Если Маску нужно сжечь хренольен денег... - тогда да! Завод открыть, самое оно.
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Кацапы, чего здесь третесь? Дуйте к себе, водки нет...
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Ага... Станьте в очередь. Будете последними... Омелян: Віримо, що вдасться переконати Tesla створити свій завод в Україні - Цензор.НЕТ 3825 Омелян: Віримо, що вдасться переконати Tesla створити свій завод в Україні - Цензор.НЕТ 6413
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ага, пенсионеры уже в очередь записываются! просто ума не могут приложить куда, свои "огромные" сбережения потратить!
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Пиар. Посмотрите документальный фильм о заводе тесла - почти вся работа делается роботами, людей на производстве очень мало. А Омелян намекает, что приход тесла даст огромное количество рабочих мест. https://youtu.be/VZS0Xu8kmFw?t=1808
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для честних і пАрядних чиновників які будуть "контролювати" заводтесла" ...3,14...ііі...ііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
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Нам не потрібен той завод.
У нас на него грошей нема.
Нема його чим заправити, нема кому працювати, нема того авіаносця шоб злітати.
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Я конечно за, вообще считаю что будующее за електромобилями, только еть маленькая проблемка Tesla убыточное предприятие.
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Машины Тесла красивые. По Братиславе ездят и заправки в каждом торговом центре
Круто- подогнал авто под окно дома и в розетку включил.
И бензиновая мафия накроется медным тазом
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Так, вроде, Теsla, Гройсману уже раз ответила, из-за чего , в Украину, ни ногой...Она тотальной коррупции не любит..Разве сейчас, что то изменилось? Омелян: Віримо, що вдасться переконати Tesla створити свій завод в Україні - Цензор.НЕТ 61 Омелян: Віримо, що вдасться переконати Tesla створити свій завод в Україні - Цензор.НЕТ 7260
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Специально для зрадофилов и "ничегоунаснеполучится". Классика 2014 года.

Шел 2029 год. Россия была вот уже 9 лет как отделена от мира сплошной бетонной стеной, опутанной колючей проволокой, пропитанной быстрым и смертельным ядом. Стена Спасения - так её официально именовали власти. Стену возвели по приказу Отца Нации Владимира Путина, спасая Отечество от лживых ценностей Запада, разлагающих русский народ. Новое телевидение России состояло из двух каналов - на одном были Послания и Новости, а на другом развлекательные шоу про Звезд и Олимпийцев, а так же про жизнь народа, сериалы и научная документалистика от Игоря Прокопенко...
Сочий Воевалин, шустрый парнишка лет 15, как обычно с нетерпением ждал выпуска Новостей, которые приоткрывали для него тот загадочный и опасный мир, что был за Стеной. Выходить за Стену было запрещено и каралось четвертованием нарушителя и проклятием рода, но поговаривают, что периодически из-за стены на территорию Святой России попадали грузовики с некой "гуманитаркой". В Посланиях говорили, что "гуманитарка" это дань, которую платят России западные страны, дабы Бог не уничтожил Землю, пока Россия молится во спасение всей планеты.
И вот телевизорную огласил Гимн России и тревожная музыка, от которой у Сочия всегда бегали мурашки по коже, громогласная мелодия будто проникала под кожу, в самую душу, в уши и глаза, прямиком в мозг. Что сейчас будет? Не гадит ли Запад? Нет ли абортов? Сколько инакомыслящих выловили казаки и кадыровцы? Как там дела на Украине, вот уже 15 лет страдающей под гнётом неофашистов-бандеровцев. Сочий просто ненавидел бандеровцев, он знал, что именно эти отступники убивали Дедов-прародителей, стреляя им в спины...
Экран зажегся. Доброе, но строгое лицо Дмитрия Киселева закрыло собой все свободное пространство, огромный правдивый рот исказился и изрёк:
"На Украине обезумевшие бандеровцы построили новый полностью роботизированный неофашистский завод по выпуску высокотехнологичной продукции, такой как модули для жизни на соседних планетах. Русское угнетаемое население массово протестует, ибо Космос это грех, как и бездуховные машины. Радикалы и экстремисты заставляют русскоязычных страдать и не пускают за нашу Стену Спасения. Доколе?"
Сочий подскочил и резко выключил телевизор, его трясло, мальчик сжимал кулаки и кусал губы в кровь. Ему хотелось закричать, побежать на задний двор, отломать от курятника штакетину и идти мстить за русскоязычных, угнетаемых бандеровщиной! Сколько можно! Почему мы не вводим конницу? Почему?!
...испуганные куры заквохтали и, хлопая крыльями, заметались по курятнику, поднимая тучи пыли и перьев.
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ці лабудяни точно не місцеві ...точніше навіть не з цієї планети ...МАРСІЯНЕ ...ЛЯДЬ
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Якщо на ці презентації ( https://www.youtube.com/watch?v=onqjqkJ67A0 ) Ілон Маск правду розказував про якісно новий рівень надпотужних акумуляторів "Павер Пек" від Тесла, то ця справа - виробляти їх чи подібні акумулятори - це одна з найбільш пріоритетних цілей на сьогодні. Думаю, Україна могла би різко змінити свої позиції на світовому ринку, якби вдалося налагодити виробництво таких акумуляторів. Ще краще, звичайно, було би виробляти і продавати системи "повного циклу", тобто, батареї з довільної кількості таких акумуляторів разом з сонячними електростанціями, щоби покупцю можна було легко їх встановити і поєднати з цими акумуляторами...

Найбільше "але" - це їхня ціна (собівартість і ціна купівлі та встановлення для кінцевого споживача. Тут необхідно ще хоча би 1 ітерацію за принципом Ілона Маска зробити, а саме: зменшити їхню ціну хоча би і 10 разів.
Ось, на презентації Ілон взагалі не назвав ціну "Павер Пек", а тільки "Павер Вол" = $3500. - Це занадто дорого для Українського ринку. Для початку $350 було би прийнятно для багатьох. Але мені особисто "Павер Вол" не дуже цікавий, коли вже є "Павер Пек". Якщо вже є щось краще, то нащо ж виробляти щось гірше? Мені так здається.

Думаю (маю впевненість), що ці технології будуть масово запроваджуватись у найближчому майбутньому, і це починається вже зараз. Якщо знову відстанемо з ними, то... знову будемо наздоганяти усіх ззаду. Тому що пояснення Ілона Маска про ці акумулятори логічні і раціональні. Якщо вони правдиві, то це явно технологія, яка дає одразу низку значних переваг відносно попередніх технологій.
Я вважаю, що бізнесу і владі в Україні НЕОБХІДНО НЕГАЙНО запускати виробництво цих акумуляторів в Україні у співпраці з Тесла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмелян: Верим, что удастся убедить Tesla создать свой завод в Украине
 
 
 
 
 
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