 Омелян: Верим, что удастся убедить Tesla создать свой завод в Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года "Drive Ukraine", которое состоялась вечером 21 июня.
"Технологичность в сфере инфраструктуры возможна только благодаря привлечению всемирных компаний в Украину. Такие компании, как Hutchison Port, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair – есть и должны быть в нашей стране. Мы верим в то, что нам удастся убедить самого большого производителя электрокаров в мире – Tesla создать свой завод по производству электробатарей в Украине", - сказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ , 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года "Drive Ukraine 2030", целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры. Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг и др.
Мент останавливает ЗАЗ, явно перегруженный.
- А ну, выходи, сколько вас там!
Выходят по одному дюжие мужики. Мент считает:
- Раз. два, три, … пять…ой, семь… девять …ой….двенадцать!!!
И народ там уже толпится. мент говорит:
- Мужики, я вам ничего не сделаю, вы только скажите - КАК ЭТО?
Мужики спокойно начинают набиваться обратно в машину. Народ стоит, хором считает.
Одиннадцать влезло, а двенадцатый - ну никак! Дверь на закрывается.
Ему из машины кричат:
- Эй, мужик.... ты что.... может...не с нами ехал?
- Ни хрена себе! ....Не с вами? А кто вам всю дорогу на гармошке играл?!
Булут и Вену лоукост запускать.
Теперь проект по использованию евроколеи на закарпатье до Будапешта тоже интересный. Ведь насыпь и колея существуют . ПРО ГИПЕРЛУП
ИЗ ВЕНЫ В БРАТИСЛАВУ КОГДАТО еще до совка ходил трамвай себе спокойно. Потом советский режим все похерил. Сейчас готовят проект по гиперлупу - 7минут в дороге.
===
А прийшла червона мерзота, то навіть трамвай почав нервуватися...
А в тюрьме ща макароны дают вам пора тюремным меню серьёзно интересоваться.....
В страну намбер 1 по коррупции....
1 июня 2017, 14:07
Богатейшие в Европе украинские литиевые месторождения полностью перешли в частные руки лиц, близких к руководству страны. Никому неизвестная компания с уставным фондом всего в 10 тысяч гривен монополизировала добычу этого металла в Украине на 20 лет.
"Укравтодор" назвав електромобілі загрозою для ремонту доріг
Если Маску нужно сжечь хренольен денег... - тогда да! Завод открыть, самое оно.
У нас на него грошей нема.
Нема його чим заправити, нема кому працювати, нема того авіаносця шоб злітати.
Круто- подогнал авто под окно дома и в розетку включил.
И бензиновая мафия накроется медным тазом
Шел 2029 год. Россия была вот уже 9 лет как отделена от мира сплошной бетонной стеной, опутанной колючей проволокой, пропитанной быстрым и смертельным ядом. Стена Спасения - так её официально именовали власти. Стену возвели по приказу Отца Нации Владимира Путина, спасая Отечество от лживых ценностей Запада, разлагающих русский народ. Новое телевидение России состояло из двух каналов - на одном были Послания и Новости, а на другом развлекательные шоу про Звезд и Олимпийцев, а так же про жизнь народа, сериалы и научная документалистика от Игоря Прокопенко...
Сочий Воевалин, шустрый парнишка лет 15, как обычно с нетерпением ждал выпуска Новостей, которые приоткрывали для него тот загадочный и опасный мир, что был за Стеной. Выходить за Стену было запрещено и каралось четвертованием нарушителя и проклятием рода, но поговаривают, что периодически из-за стены на территорию Святой России попадали грузовики с некой "гуманитаркой". В Посланиях говорили, что "гуманитарка" это дань, которую платят России западные страны, дабы Бог не уничтожил Землю, пока Россия молится во спасение всей планеты.
И вот телевизорную огласил Гимн России и тревожная музыка, от которой у Сочия всегда бегали мурашки по коже, громогласная мелодия будто проникала под кожу, в самую душу, в уши и глаза, прямиком в мозг. Что сейчас будет? Не гадит ли Запад? Нет ли абортов? Сколько инакомыслящих выловили казаки и кадыровцы? Как там дела на Украине, вот уже 15 лет страдающей под гнётом неофашистов-бандеровцев. Сочий просто ненавидел бандеровцев, он знал, что именно эти отступники убивали Дедов-прародителей, стреляя им в спины...
Экран зажегся. Доброе, но строгое лицо Дмитрия Киселева закрыло собой все свободное пространство, огромный правдивый рот исказился и изрёк:
"На Украине обезумевшие бандеровцы построили новый полностью роботизированный неофашистский завод по выпуску высокотехнологичной продукции, такой как модули для жизни на соседних планетах. Русское угнетаемое население массово протестует, ибо Космос это грех, как и бездуховные машины. Радикалы и экстремисты заставляют русскоязычных страдать и не пускают за нашу Стену Спасения. Доколе?"
Сочий подскочил и резко выключил телевизор, его трясло, мальчик сжимал кулаки и кусал губы в кровь. Ему хотелось закричать, побежать на задний двор, отломать от курятника штакетину и идти мстить за русскоязычных, угнетаемых бандеровщиной! Сколько можно! Почему мы не вводим конницу? Почему?!
...испуганные куры заквохтали и, хлопая крыльями, заметались по курятнику, поднимая тучи пыли и перьев.
Найбільше "але" - це їхня ціна (собівартість і ціна купівлі та встановлення для кінцевого споживача. Тут необхідно ще хоча би 1 ітерацію за принципом Ілона Маска зробити, а саме: зменшити їхню ціну хоча би і 10 разів.
Ось, на презентації Ілон взагалі не назвав ціну "Павер Пек", а тільки "Павер Вол" = $3500. - Це занадто дорого для Українського ринку. Для початку $350 було би прийнятно для багатьох. Але мені особисто "Павер Вол" не дуже цікавий, коли вже є "Павер Пек". Якщо вже є щось краще, то нащо ж виробляти щось гірше? Мені так здається.
Думаю (маю впевненість), що ці технології будуть масово запроваджуватись у найближчому майбутньому, і це починається вже зараз. Якщо знову відстанемо з ними, то... знову будемо наздоганяти усіх ззаду. Тому що пояснення Ілона Маска про ці акумулятори логічні і раціональні. Якщо вони правдиві, то це явно технологія, яка дає одразу низку значних переваг відносно попередніх технологій.
Я вважаю, що бізнесу і владі в Україні НЕОБХІДНО НЕГАЙНО запускати виробництво цих акумуляторів в Україні у співпраці з Тесла.