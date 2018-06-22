 Омелян: Верим, что удастся убедить Tesla создать свой завод в Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года "Drive Ukraine", которое состоялась вечером 21 июня.

"Технологичность в сфере инфраструктуры возможна только благодаря привлечению всемирных компаний в Украину. Такие компании, как Hutchison Port, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair – есть и должны быть в нашей стране. Мы верим в то, что нам удастся убедить самого большого производителя электрокаров в мире – Tesla создать свой завод по производству электробатарей в Украине", - сказал он.

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Как сообщал Цензор.НЕТ , 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года "Drive Ukraine 2030", целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры. Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг и др.



