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Все про:ОБСЕ (3188) обстрел (6985) Хуг Александр (390)

 Ситуация на Донбассе нестабильная и напряженная. За неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 7,4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, - Хуг

За неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 7,4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

"Ситуация с безопасностью в Донецкой и Луганской областях за неделю оставалась нестабильной и напряженной. Наблюдатели зафиксировали около 7 тыс. 400 случаев нарушения режима прекращения огня. Кроме того, фиксируется значительный рост использования тяжелого вооружения, которое должно было быть отведено. За подотчётную неделю количество таких случаев выросло на 48% по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил он.

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Он подчеркнул, что за неделю наблюдатели подтвердили наличие 47 единиц вооружения, размещенного в нарушение линий отвода.

"Обе стороны также не соблюдают договоренности в части разминирования, также застопорился процесс разведения сил и средств. В частности, фиксируется присутствие вооружения и сил в районе Станицы Луганская и Золотое", - отметил он.

Хуг проинформировал, что за неделю наблюдателям миссии ограничивали доступ 34 раза: 20 раз - на неподконтрольных Киеву территориях, 14 – на подконтрольных.

"С начала года зафиксировано 996 таких случаев. Из них 590 имели место на неподконтрольных территориях, 446 на подконтрольных. В 20-ти случаях не удалось установить ответственную сторону", - отметил он.

Как сообщалось ранее, враг за сутки осуществил 29 прицельных обстрелов по украинским позициям, 1 боец получил ранение.

Источник: https://censor.net.ua/n3072950
 
 
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Интерестно остались ли на этом сайте люди которые на пятый год этой войны до сих пор ещё не поняли что это один большой договорняк?
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між ким й ким? я не зрозумів?!
тобто Порох домовився з пуйлом щоб той анексував Крим й напав на Донбас, з одночасним проведенням "руской весни" на території Харківської,Одеської,Херсонської і т.д. областей?!
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Про так называемую " русскую весну" я думаю это информ выброс был вообще так как все перечисленные вами областя имеют с РФ общую границу и даже занятая ВСУ часть Донбасса но никто там никакой войны не ведёт, там идёт активная торговля и миграция населения туда- сюда, в основном от нас в рфию.
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Одеська обл має спільний кордон з росією?!Херсонська має?

всерівно не розумію, про який Ви "договірняк" кажете(
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Одесская область имеет общую границу с Приднестровьем- там есть армия кацапов, или как вариант десант из Крыма у кацапов довольно таки не слабый ВМФ который они в этой войне не применяют как и авиацию и ракетные войска.
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ну але при цьому всьому я щиро сумніваюсь що Порох домовився з пуйлом про анексію крима
й війну на донбасі...те що зараз дві сторони використовують дану ситуацію в своїх цілях - в мене не викликає сумніву...але все ж таки на договірняк, очевидний, явно не тяне - імхо
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Анексия Крыма была ещё до пороха, там я думаю договорняк не было потому что не с кем было договариваться в условиях послемайданного безвластия, педофила нужен был контроль над черным морем вот он и взял Крым.
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він сам пояснити не може. Договорняк та й годі.
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Война выгодный бизнес- торговля оружием, распил военного бюджета и ТД плюс на нее постоянно списывают наш низкий уровень жизни, разве нам редко говорят- "терпите а то Путин нападет?" При этом правительство терпеть не намеренно, коррупции сейчас меньше чем при яныке не стало.
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та я намагаюсь зрозуміти не про те "хто як використовує" ситуацію, а Ваші слова

Интерестно остались ли на этом сайте люди которые на пятый год этой войны до сих пор ещё не поняли что это один большой договорняк?
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Я вам написал- просто бизнес и ничего личного, одни погибают- другие хорошие деньги на этом поднимают.
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"Обе стороны также не соблюдают договоренностиИсточник: https://censor.net.ua/n3072950
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Ситуация нестабильная и напряженная уже пятый год. Осталось совсем немного. Столько, да ещё столько, да ещё пол столько, да ещё четверть столько и ещё один год.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация на Донбассе нестабильная и напряженная. За неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 7,4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, - Хуг
 
 
 
 
 
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