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 Политика Украины
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Все про:марш (479) МВД (7556) Нацполиция (7657) Минобразования (958) гендерные проблемы (79) ЛГБТ-сообщество (206) Ковтунец (7) Ковальчук Татьяна (1)

 Во время Марша равенства полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок, - замглавы МВД Ковальчук

Во время проведения Марша равенства в Киеве правоохранители смогли обеспечить общественный порядок и безопасность.

Об этом заявила замглавы МВД Татьяна Ковальчук во время Часа вопросов к правительству в Верховной Рады, отвечая на вопрос нардепа Павла Унгуряна (НФ) о том, как произошло, что "противники гомосексуальной пропаганды получили палками", передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Во время Марша равенства, который был проведен в воскресенье задержанных не было. То есть полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок и безопасность", - заявила Ковальчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Почему интересы меньшинства защищают?" и "Это все дело рук сатаны - они погубят планету": под Радой проходит "Всеукраинский семейный протест". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, отвечая на вопрос Унгуряна к Минобразования с требованием "отменить гендерную экспертизу, которая исключает слово "родители" и "агрессия Российской Федерации", первый замглавы МОН Владимир Ковтунец заявил: "Так называемая дискриминационная экспертиза – эта позиция отдельных исследователей. Это не позиция министерства. Формирование семейных ценностей – это важная составляющая новой украинской школы, важная составляющая гражданского образования, над стратегией которой мы работаем. Это концепция сейчас проходит утверждение. Поэтому вопрос будет решен должным образом, и то, что называют "дискриминационной экспертизой", повторяю, никакой юридической силы не имеет".

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся "Марш равенства" - шествие за равные права для представителей ЛГБТ-сообщества. Перед проведением марша произошли столкновения между националистами и представителями полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3072949
 
 
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"Равєнство" це коли б'ють тих, хто не сприймає гомосексуалістів?
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так ты один из первых отметился в статье про геев,твоя любимая тема
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Та да...интересно потролить зашореных)))
Обычно самые лютые гомофобы это латентные пид...ы
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Ту думаешь?)
Обычно латентные недолюбливают себе подобных...так как не могут в себе сознатся что они пид..ы!)
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недолюбливают нормальные люди извращения..
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Геракл Платонович не ввидит никаких извращений,просто свобода его выбора,хоть с конем,21 век на дворе же
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Еще раз для тебя...я гетеро в от личии от тебя латентный чепушило!)))
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ну так я же не утверждаю что бы ты именно с конем,если ты гетеро,можешь с кобылой,главное будь свободным от застарелых норм общества,это лично твое и кобылы дело,чем заниматься в свободное время
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Ну с кобылой-то явно не по обоюдному согласию. Насилие налицо.
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Откуда вы знаете, что насилие? Может быть кобыла не против.
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так не будь зашоренным,открой свою позицию всем желающим или ты уже?
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Я гетаро...но тротив геев ничего не имею...
Они же в постель не лезут)))
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конечно ты ничего не имеешь против геев,потому что ты латентный,можешь и сам в постель залезть
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раньше милиция защищала людей от бандитов,а теперь полиция защищает геев от людей
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По твоему геи не люди?))
А как твое мнение вяжется с УКУ?)
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Тоже вариант)) нигеры и ускоглазые тоже другие...
При этом гомофобы их боятся!))))
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чернокожиу и узкоглазые это расы..гомики..это болезнь..
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Болезнь? Грпп? Корь? Гепатит?))))
Или у них 3 ноги и 4 руки?
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геи и педофилы и убийцы и наркоманы все люди,только с отклонениями
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когда человек болен,он этого не замечает,как ты агрессивный защитник извращений
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Когда человек болен он люто ненавидит тех кто уже переболел и живет по новому...
Ну вот как ты например)))
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это пример толерантности от геев,все должны их понимать,а они всех будут оскорблять и ненавидеть
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Геракл Платонович ты в каждой теме про геев так возбужденно комментирируешь,что я бы посоветовал перейти на специальные сайты,для таких как ты и не выливать тут свою неудовлетворенность и злобу
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Никогда полиция не защищала людей от бандитов. Полиция всегда была и есть часть бандитов.
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Реформована паном аваковим і панянкою дєєвою поліція , б'є людей так само потужно, як і не реформований "беркут"..
А ось , що мене насторожило в цій новині на початку п'ятого року агресїї кацапні - ".. с требованием "отменить гендерную экспертизу, которая исключает слово "родители" и "агрессия Российской Федерации" Источник: https://censor.net.ua/n3072949
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Киев-прайд...... - это круто....
Все остальные сознательные жители завидуют киевлянам ....., есть и не сознательные конечно...
Вот в моем маленьком городке на днепропетровщине все поголовно не сознательные и не толерантные - называют их пидорам, петухами, сбоченцами и еще по разному, а киевлян их товарищами.....
Вот боюсь, что скоро бить их будут как москвичей в рашке....
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Это очень важное событие для страны, которая каждый день теряет на войне своих защитников.
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это очень важный вопрос - защищать страну, которая добровольно соглашается на деградацию и вымирание - смысла нет.
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3,14дораси vs Україна - 1 : 0 на користь перших! Во время Марша равенства полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок, - замглавы МВД Ковальчук - Цензор.НЕТ 9256
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пока "ровные" без конвоя из мусоров свою "ровность" держат при себе, все не так плохо.
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Ну так у нас милиция всегда отлично защищает ублюдков, воров, коррупционеров и пид..ов.
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Ну так понятно рвение мусоров по защите п..сов,как никак своих защищали))))))
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Ничего смешного. И уж совсем- ничего хорошего. На кой хер эту грязную, мерзкую волну от выродков Рода Человеческого, снова в топ-новостей поднимать? Срать на них. На всех. Особенно на оцепление, которое впечатляло. Так и хотелось заорать:"Но Пассаран!", по этому поводу. Но... они пропассаранили, выродки.
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По своей сути геепарад и его требования по внесению изменений в гендерное воспитание детей - это крайне радикальная степень гомофобии пид..ов в отношении нормальных людей.
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Якщо геям потрібні права, а як до обов"язків? До прикладу, від москалів Батьківщину захищати.
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тут вопрос намного серьезней - сдается мне что все это геедвижение спонсируется через третьи страны нашим кремлевским вражиной, с одной простой целью - деморализовать воинов на передовой. Как оно сидеть в окопе, ловить на голову снаряды и при этом понимать, что все это ради того,, чтобы пид..сы занимались воспитанием твоих детей.
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Я не шуткую, бо абсолютно такої ж думки, як і ви. Бійка на параді, "вдалий парад", все на руку москалям. Хочуть прав, хай виконують обов"язки, як кожен громадянин держави, а не влаштовують "ексгібіціонізм"- шоу.
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я от шуток в данном вопросе очень далек, эта гомосятская секта имеет все признаки деструктивной секты, и эта секта уже влезла в тему гендерного воспитания детей - вы почитайте что они пропагандируют - у меня волосы на затылке шевелиться начали когда я читал.
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Хуйло хитало ситуацію з хресними ходами, тепер взялось за гей-паради.
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Як сказало рева меньше есть надо! лучше сосите протеин у ПРАЙДА!
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Армія підорів у поліції збільшилась на ковальчука.
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побити людей, паралізувати "пів Києва", поперекривавши вулиці заради гей-активістів - дійсно, що ж це як не "відмінна робота"?!

якщо цим маршем лгбт хотіли щоб до них змінилось ставлення, то особисто в мене змінилось, з "пофіг хто там шо й кого" на " під...си"
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у меня был всегда один вопрос, зачем 3,14дорасам гулять по улицам, они мне напоминают комуняк в те времена, только флаги разные и одежды!! им ведь ни кто не запрещает быть 3,14дорасами, а знать нам, что они 3,14дорасы совсем ни к чему!!!
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Самі себе похвалили подонки...сабаківськи брехуни
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"Відпрацювали", суки, потренувалися на живих людях. Коли цю владу чужинців проженуть підсрачниками, ці лєвоохоронці та їхнє начальство відповість за все.
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Надеюсь новый Майдан сполна рассчитается с новым беркутом и всеми барыжными негодяями!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время Марша равенства полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок, - замглавы МВД Ковальчук
 
 
 
 
 
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