 Во время Марша равенства полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок, - замглавы МВД Ковальчук

Об этом заявила замглавы МВД Татьяна Ковальчук во время Часа вопросов к правительству в Верховной Рады, отвечая на вопрос нардепа Павла Унгуряна (НФ) о том, как произошло, что "противники гомосексуальной пропаганды получили палками", передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Во время Марша равенства, который был проведен в воскресенье задержанных не было. То есть полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок и безопасность", - заявила Ковальчук.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос Унгуряна к Минобразования с требованием "отменить гендерную экспертизу, которая исключает слово "родители" и "агрессия Российской Федерации", первый замглавы МОН Владимир Ковтунец заявил: "Так называемая дискриминационная экспертиза – эта позиция отдельных исследователей. Это не позиция министерства. Формирование семейных ценностей – это важная составляющая новой украинской школы, важная составляющая гражданского образования, над стратегией которой мы работаем. Это концепция сейчас проходит утверждение. Поэтому вопрос будет решен должным образом, и то, что называют "дискриминационной экспертизой", повторяю, никакой юридической силы не имеет".

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся "Марш равенства" - шествие за равные права для представителей ЛГБТ-сообщества. Перед проведением марша произошли столкновения между националистами и представителями полиции.