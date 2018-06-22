 Во время Марша равенства полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок, - замглавы МВД Ковальчук

Об этом заявила замглавы МВД Татьяна Ковальчук во время Часа вопросов к правительству в Верховной Рады, отвечая на вопрос нардепа Павла Унгуряна (НФ) о том, как произошло, что "противники гомосексуальной пропаганды получили палками", передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Во время Марша равенства, который был проведен в воскресенье задержанных не было. То есть полиция отлично отработала и обеспечила общественный порядок и безопасность", - заявила Ковальчук.
Вместе с тем, отвечая на вопрос Унгуряна к Минобразования с требованием "отменить гендерную экспертизу, которая исключает слово "родители" и "агрессия Российской Федерации", первый замглавы МОН Владимир Ковтунец заявил: "Так называемая дискриминационная экспертиза – эта позиция отдельных исследователей. Это не позиция министерства. Формирование семейных ценностей – это важная составляющая новой украинской школы, важная составляющая гражданского образования, над стратегией которой мы работаем. Это концепция сейчас проходит утверждение. Поэтому вопрос будет решен должным образом, и то, что называют "дискриминационной экспертизой", повторяю, никакой юридической силы не имеет".
Напомним, 17 июня в Киеве состоялся "Марш равенства" - шествие за равные права для представителей ЛГБТ-сообщества. Перед проведением марша произошли столкновения между националистами и представителями полиции.
Обычно самые лютые гомофобы это латентные пид...ы
Обычно латентные недолюбливают себе подобных...так как не могут в себе сознатся что они пид..ы!)
Они же в постель не лезут)))
А как твое мнение вяжется с УКУ?)
При этом гомофобы их боятся!))))
Или у них 3 ноги и 4 руки?
Ну вот как ты например)))
А ось , що мене насторожило в цій новині на початку п'ятого року агресїї кацапні - ".. с требованием "отменить гендерную экспертизу, которая исключает слово "родители" и "агрессия Российской Федерации" Источник: https://censor.net.ua/n3072949
Все остальные сознательные жители завидуют киевлянам ....., есть и не сознательные конечно...
Вот в моем маленьком городке на днепропетровщине все поголовно не сознательные и не толерантные - называют их пидорам, петухами, сбоченцами и еще по разному, а киевлян их товарищами.....
Вот боюсь, что скоро бить их будут как москвичей в рашке....
якщо цим маршем лгбт хотіли щоб до них змінилось ставлення, то особисто в мене змінилось, з "пофіг хто там шо й кого" на " під...си"