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 Политика Украины
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 Дело Януковича: судья выявил несоответствия в показаниях свидетеля Бернацкого и фактах, касающихся обращения к Путину

1 марта 2014 года постпред РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин на закрытом собрании упоминал, что беглый украинский президент Янукович написал обращение к лидеру РФ Путину, на основании которого последний обратился к Совету Федерации России. Это происходило в 16:00 в Нью-Йорке. Однако, согласно версии защиты, в это время письмо с обращением еще было в пути, поскольку отправлено было лишь в полдень того же дня с отделения обычной почты, и дойти оно должно было лишь на следующий день - 2 марта.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, о данном несоответствии показаний и фактов сообщил председательствующий судья Владислав Девятко на сегодняшнем заседании Оболонского райсуда в Киеве по делу о госизмене Януковича.

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Так, в ходе допроса свидетеля защиты Сергея Бернацкого, экс-охранника Януковича, он рассказал, что лично запечатал конверт с письмом, которое Янукович в Ростове написал Путину, и передал конверт начальнику штаба охраны президента Павленко.

"Это было около полудня. Павленко пошел на ближайшую почту. Вернулся около часа или позже. Ему сообщили, что письмо в российский МИД придет на следующий день", - сказал Бернацкий.

Судья Девятко стал задавать уточняющие вопросы, попутно сообщив: "Мы с обвинением и защитой исследовали стенограмму заседания Совбеза ООН, оно проходило около 16:00. В Ростове в этот момент было 23:00. Каким образом Чуркин в Нью-Йорке мог знать о письме, которое только шло по почте?"

На что Бернацкий сказал: "Я выполнял только технические моменты, я не знаю об этом ничего".

Напомним, заседания Совбеза ООН прошли 1 и 3 марта 2014 года. 1 марта было закрытое заседание, на котором, по словам постпреда Украины в ООН Сергеева, Чуркин действительно говорил, что Путин получил обращение от Януковича, и на основании этого обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить ему использовать войска. А уже на следующем заседании Совбеза ООН, 3 марта 2014-го, Чуркин показал всему миру письмо, в котором Янукович просил Путина ввести войска. Также следует отметить, что  стенограмма заседания Совбеза ООН от 1 марта есть в материалах уголовного дела о госимзене Януковича.

Сегодня в Оболонском районном суде Киева состоялось 55-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого экс-президента Виктора Януковича.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом заседании, 8 июня, суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончаниисудебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3072948
 
 
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янукович удачно передал власть своему министру порошенко,а вы там судитесь хоть до третьего пришествия
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не ябукевич, а народ на выборах.
И выбор оказался правильным.
В след. году народ еще раз подтвердит свой выбор.
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ага это порошенко с кличко к народу в Вену на смотрины ездили
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ты был на тех "смотринах"?
имеешь стенограмму?

это вы не-расее привыкли слушать всяких сикелёвых, а тут Украина - тут без пруфов нех пестеть.
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Твій нік - одноденка. Я показав би тобі цей коментар через рік, але нік взявся нізвідки і щезне в нікуди.
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Таки да, хуйловвіді було написано 1-го числа.

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я правильно понял, что президент одной страны написал президенту другой письмо обычной почтой?
ах вовремя "вдруг" помер Окочуркин!
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подскажите, где узнать номер этого дела
спс
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Дело Януковича: судья выявил несоответствия в показаниях свидетеля Бернацкого и фактах, касающихся обращения к Путину - Цензор.НЕТ 9300 bamr@bamr69

Чуркин на том свете:
- Где я?
- В раю.
- Но как же? Вот же черти, вот котел, вот смола. Это же ад!!!
- А ты докажи
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. Каким образом Чуркин в Нью-Йорке мог знать о письме, которое только шло по почте?"Источник: https://censor.net.ua/n3072948

а судья не слышал наверное о таких вещах как телефон и интернет, с помощью которых могла быть передана информация о письме?
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а что тут странного - кацапьі сами диктовали письмо яныку и соответственно знали его содержание еще до того, как тот его подписал А по почте его потом отправляли для проформы…
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Розказував своєму внукові про випадок в моєму житті, а він - ти не мав з собою мобільника?...
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