 Минфин и МВД ждут от бизнеса замечаний и советов по новым мерам таможенного контроля при борьбе с контрабандой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал глава МВД Украины Арсен Аваков в пятницу журналистам после совещания, в котором принимали участие представители бизнес-ассоциации Украины.

"Сегодня мы провели совещание совместно с Министерством финансов и ГФС (Государственной фискальной службой. - Ред.) и четко акцентируем взаимодействие с бизнес-ассоциациями в момент изменения системы контроля за таможенным оформлением, когда речь идёт о пресечении контрабандных потоков, наносящих ущерб бюджету, по нашим оценкам в более 100 млрд грн", - сказал глава МВД.

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Аваков подчеркнул, что правительство стремится, чтобы новые меры таможенного контроля "не помешали системе честного бизнеса функционировать адекватно".

"Также мы хотим получить поддержку наших процессов от нормальных, реальных легальных бизнес-структур", - добавил он.

По словам Авакова, госорганы, привлеченные в этот процесс, будут ждать от бизнеса замечаний и советов в формате "обратной связи".

В свою очередь и.о.главы Минфина Оксана Маркарова выразила надежду, что эти мероприятия дадут реальный результат.

"Самая главная задача сегодняшней встречи и всех встреч, которые мы сейчас проводим с бизнесом – это построить очень четкую обратную связь для того, чтобы "не выплеснуть с водой и ребенка", чтобы честный бизнес чувствовал себя спокойно, чтобы честный бизнес понимал, что такое изменение правил сейчас направлено исключительно на то, чтобы побороть "серые", "черные" схемы. Все это вместе приведет к улучшению конкуренции", - отметила она.

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