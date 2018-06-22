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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Аваков (2525) контрабанда (1497) МВД (7556)

 Минфин и МВД ждут от бизнеса замечаний и советов по новым мерам таможенного контроля при борьбе с контрабандой

Руководители Министерства внутренних дел Украины и Министерства финансов рассчитывают на поддержку бизнеса и позитивный практический результат решений, принятых правительством для усиления борьбы с контрабандой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал глава МВД Украины Арсен Аваков в пятницу журналистам после совещания, в котором принимали участие представители бизнес-ассоциации Украины.

"Сегодня мы провели совещание совместно с Министерством финансов и ГФС (Государственной фискальной службой. - Ред.) и четко акцентируем взаимодействие с бизнес-ассоциациями в момент изменения системы контроля за таможенным оформлением, когда речь идёт о пресечении контрабандных потоков, наносящих ущерб бюджету, по нашим оценкам в более 100 млрд грн", - сказал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Белый" и честный бизнес не должен пострадать от усиления контроля на таможне при борьбе с контрабандой

Аваков подчеркнул, что правительство стремится, чтобы новые меры таможенного контроля "не помешали системе честного бизнеса функционировать адекватно".

"Также мы хотим получить поддержку наших процессов от нормальных, реальных легальных бизнес-структур", - добавил он.

По словам Авакова, госорганы, привлеченные в этот процесс, будут ждать от бизнеса замечаний и советов в формате "обратной связи".

В свою очередь и.о.главы Минфина Оксана Маркарова выразила надежду, что эти мероприятия дадут реальный результат.

"Самая главная задача сегодняшней встречи и всех встреч, которые мы сейчас проводим с бизнесом – это построить очень четкую обратную связь для того, чтобы "не выплеснуть с водой и ребенка", чтобы честный бизнес чувствовал себя спокойно, чтобы честный бизнес понимал, что такое изменение правил сейчас направлено исключительно на то, чтобы побороть "серые", "черные" схемы. Все это вместе приведет к улучшению конкуренции", - отметила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072945
 
 
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А что, разве от Авакова можно ожидать реальной борьбы с коррупцией? Очень сомневаюсь. МВД снизу до верху как было коррупционным так и осталось.
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30 марта 2018 года В Киеве на базе Святошинского озера №15 во время ночного дежурства неизвестные убили активиста ГО "Беличанский рыбак" Николая Ярему.

Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.

5 июня 2018 года под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией.
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И как идет расследование, как всегда результат нулевой? Не удивлюсь этих бандюков крышуют правоохранители и вряд ли это дело будет раскрыто. С такими деятелями как Луценко и Аваков беспредельщики всегда найдут себе крышу, были бы деньги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинфин и МВД ждут от бизнеса замечаний и советов по новым мерам таможенного контроля при борьбе с контрабандой
 
 
 
 
 
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