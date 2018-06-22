 Столичное строительное предприятие возместило государству 2,9 млн грн неуплаченного ЕСВ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Налоговой милицией под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 направлено в суд уголовное производство в отношении заместителя главного бухгалтера киевского предприятия, занимающегося строительством мостов, по подозрению в умышленном уклонении от уплаты в бюджет 2, 9 млн грн единого социального взноса при начислении и выплате заработной платы работникам.

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По результатам проведенных мероприятий нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме, в связи с чем судом решается вопрос об освобождении подозреваемой от уголовной ответственности.