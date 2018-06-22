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 Экономика
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Все про:Каленков Александр (17) серная кислота (12)

 Ограничение импорта серной кислоты из Европы ударит по имиджу Украины, - Каленков

Введение ограничительных мер в сторону ЕС повлечет за собой ответные меры, испортит имидж Украины на международной арене.

Представительство Евросоюза высказывало обеспокоенность в связи с введением пошлин на импорт серной кислоты в Украину и надежду на то, что вопрос будет рассмотрен в рамках международных обязательств Украины и ВТО, и согласован с Евросоюзом, об этом заявил глава объединения предприятий "Укрметаллургром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Каленкова, введение ограничительных мер в сторону ЕС повлечет за собой ответные меры, испортит имидж Украины на международной арене.

"Уже сейчас мы видим, что если любые ограничения будут введены - они настолько необоснованны, что это вызовет процесс ВТО, также, как было по легковым автомобилям несколько лет назад. Тогда Украина вынуждена будет снять это решение, но имидж уже будет подпорчен и отрицательный результат для экономики будет получен", - заявил Каленков.

При этом ущерб экономике, по словам Каленкова, будет значительный, в связи с тем, что порядка трети всего украинского экспорта это продукция горно-металлургического комплекса, который пострадает из-за ограничения импорта серной кислоты.

"Это нас беспокоит еще и с той точки зрения, что мы один из важных главных экспортеров в Украине, где порядка 28% всего экспорта украинского - это ГМК. Но кроме всего прочего, 85%, например, металлургической продукции, идет на экспорт. Если мы будем принимать такие решения необоснованные, от Европейского Союза, стран ВТО мы можем получить ответные меры, которые еще больше отрицательно повлияют на экономику Украины. И поэтому иначе, как афера это нельзя называть", сообщил Каленков.

Как сообщалось ранее, предприятия "Сумыхимпром" и "Восточный ГОК", инициировали расследование по импорту серной кислоты, результатом которого может стать монополизация ими рынка, введение пошлин на ввоз сырья в Украину, а также крах металлургической отрасли Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3072941
 
 
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Не понял шутки юмора...у нас же переибыток серной кислоты, хоть и половина мощностей потеряна в лугандоне...мы экспортировать должны, а не импортировать
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а ваше белорусское какое дело? у СВОЕГО луканшенки разбирайте что он не так или так делает, обойдемся без СОПЛИВЫХ
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Неужели столько БАБЛА на этой серной кислоте ОТМЫВАЛИ что так на жоп. падают Такое ощущение что манну небесную решили ограничивать Самое нужное сырье оказывается
Что то НИГДЕ за рубежом за серную кислоту никто и не слыхивал .... во всяком случаем на всю страну на ж... не падают
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ЖОП это Жидовское Оккупационное Правительство ? Обмеження імпорту сірчаної кислоти з Європи вдарить по іміджу України, - Каленков - Цензор.НЕТ 1899
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"Ограничение импорта серной кислоты из Европы ударит по имиджу Украины" и по ООО "Днепропетровскому исследовательскому заводу "Энергоавтоматика", компании которая занимается производством аккумуляторов и принадлежит Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОграничение импорта серной кислоты из Европы ударит по имиджу Украины, - Каленков
 
 
 
 
 
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