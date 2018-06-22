 Ограничение импорта серной кислоты из Европы ударит по имиджу Украины, - Каленков

Представительство Евросоюза высказывало обеспокоенность в связи с введением пошлин на импорт серной кислоты в Украину и надежду на то, что вопрос будет рассмотрен в рамках международных обязательств Украины и ВТО, и согласован с Евросоюзом, об этом заявил глава объединения предприятий "Укрметаллургром" Александр Каленков в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Каленкова, введение ограничительных мер в сторону ЕС повлечет за собой ответные меры, испортит имидж Украины на международной арене.

"Уже сейчас мы видим, что если любые ограничения будут введены - они настолько необоснованны, что это вызовет процесс ВТО, также, как было по легковым автомобилям несколько лет назад. Тогда Украина вынуждена будет снять это решение, но имидж уже будет подпорчен и отрицательный результат для экономики будет получен", - заявил Каленков.

При этом ущерб экономике, по словам Каленкова, будет значительный, в связи с тем, что порядка трети всего украинского экспорта это продукция горно-металлургического комплекса, который пострадает из-за ограничения импорта серной кислоты.

"Это нас беспокоит еще и с той точки зрения, что мы один из важных главных экспортеров в Украине, где порядка 28% всего экспорта украинского - это ГМК. Но кроме всего прочего, 85%, например, металлургической продукции, идет на экспорт. Если мы будем принимать такие решения необоснованные, от Европейского Союза, стран ВТО мы можем получить ответные меры, которые еще больше отрицательно повлияют на экономику Украины. И поэтому иначе, как афера это нельзя называть", сообщил Каленков.

Как сообщалось ранее, предприятия "Сумыхимпром" и "Восточный ГОК", инициировали расследование по импорту серной кислоты, результатом которого может стать монополизация ими рынка, введение пошлин на ввоз сырья в Украину, а также крах металлургической отрасли Украины.