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Все про:Геращенко Ирина (1145) пенсия (1734) переселенцы (273) Козловский (4)

 Случай с блокировкой пенсии Козловскому просто вопиющий, - Ирина Геращенко

Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко разобраться с ситуацией вокруг блокирования выплаты пенсии освобожденному из плена террористов в декабре 2017 г. историку Игорю Козловскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Как Уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе сегодня по телефону общалась с Порошенко относительно ситуации с заблокированной пенсией настоящему герою, профессору И. Козловскому, освобожденному нами в декабре 2017 года из оккупированного Донецка. Президент возмущен этой ситуацией. Я тоже, как и все нормальные люди. Задала вопрос выплат ВПЛ пенсий и унизительной процедуры верификации правительства во время часа вопросов в ВР. Так, верификация нужна, но не стоит ли усовершенствовать, сделать менее унизительной? А случай с Игорем Анатольевичем, с которым мы вместе ездили в Лондон рассказывать о незаконно удерживаемых лицах (а именно пересечении им границы стал основанием для проверки верификации) - просто вопиющий", - написала она.

Геращенко отметила, что премьер Гройсман пообещал разобраться с этим конкретным случаем.

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"Я уверена, что вопрос восстановления пенсии Козловскому решится в ближайшие дни. Но много есть историй и людей, о которых мы не знаем. Поэтому обращаюсь к правительству с предложением и просьбой - усовершенствовать процедуру верификации пенсионеров- ВПЛ", - сообщила она.

"При этом я осознаю необходимость верификации и проверки пенсионеров- ВПЛ, чтобы не было злоупотреблений. И также четко отстаиваю позицию, что вся ответственность за невозможность выплаты пенсий на оккупированных территориях лежит исключительно на РФ - стране-агрессоре", - добавила первый вице-спикер ВР.

Случай с блокировкой пенсии Козловскому просто вопиющий, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072939
 
 
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Украинские пенсии сами по себе вопиющий случай. Над ними в Европе даже бомжи смеются.
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Фсьо, к чему прррикасаетца шаКАЛад, пррревращаетца в лайно...
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Геращенко !! Неужели ???? Вы читаете горячую линию Правительственную ?? Нет ?? А зря .... Моему отцу -- участнику Войны 1941 -- 1945 годов --- тупо просто не дали Пенсию на 9 мая --- он тоже Беженец -- только совсем из под Киева никуда не выезжал эти последние 4 года ... Небожители вы Геращенко -- в троллейбус пересядьте -- из Лексусов -- к людям пересядьте .. В Голландии министры ездят на велосипедах на работу -- не чета вам ... Так как люди в Голландии живут и в Украине ...
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в песняонном законодательстве многое через опу, за что регулярно сношают... правильно, налогоплательщиков... и людей. за этого человека радостно - ТАКИЕ люди обеспокоились, может, что и выгорит... а другим-то что делать. Давече один чудак, не захотевший с семьей жить под мудаленями, жаловался, что с дури решил, что статус ВПЛ - не совсем отвечает человеческому (надоели постоянные проверки органов) и купил развалюху, в которой и прописался. После чего благополучно лишился статуса ВПЛ и... ПЕНСИИ. Ибо в 21 веке, пока твое дело бумажное не приехало в местный пенсионный фонд, куй что получишь. Ему теперь что - с боями прорываться на бывшую малую родину, чтобы выцыганить шантажом и угрозами свое личное дело?... и так во всем...
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