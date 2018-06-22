 Случай с блокировкой пенсии Козловскому просто вопиющий, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Как Уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе сегодня по телефону общалась с Порошенко относительно ситуации с заблокированной пенсией настоящему герою, профессору И. Козловскому, освобожденному нами в декабре 2017 года из оккупированного Донецка. Президент возмущен этой ситуацией. Я тоже, как и все нормальные люди. Задала вопрос выплат ВПЛ пенсий и унизительной процедуры верификации правительства во время часа вопросов в ВР. Так, верификация нужна, но не стоит ли усовершенствовать, сделать менее унизительной? А случай с Игорем Анатольевичем, с которым мы вместе ездили в Лондон рассказывать о незаконно удерживаемых лицах (а именно пересечении им границы стал основанием для проверки верификации) - просто вопиющий", - написала она.

Геращенко отметила, что премьер Гройсман пообещал разобраться с этим конкретным случаем.

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"Я уверена, что вопрос восстановления пенсии Козловскому решится в ближайшие дни. Но много есть историй и людей, о которых мы не знаем. Поэтому обращаюсь к правительству с предложением и просьбой - усовершенствовать процедуру верификации пенсионеров- ВПЛ", - сообщила она.

"При этом я осознаю необходимость верификации и проверки пенсионеров- ВПЛ, чтобы не было злоупотреблений. И также четко отстаиваю позицию, что вся ответственность за невозможность выплаты пенсий на оккупированных территориях лежит исключительно на РФ - стране-агрессоре", - добавила первый вице-спикер ВР.