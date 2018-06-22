 "Заберите своих - отдайте наших", - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
22 июня возле консульского отдела Российской Федерации в Украине (Киев, ул. Добровольческих батальонов, 5) прошла акция "Заберіть своїх - віддайте наших/Заберите своих - отдайте наших" с требованием к Российской Федерации проявить интерес к гражданам РФ, задержанным Украины в связи с российской агрессией против Украины.
"На сегодняшний день украинским правозащитникам известно о как минимум 19 гражданах РФ, которые были задержаны в связи с войной и обвиняются или уже осуждены за участие в незаконных вооруженных формированиях, шпионаже, ведении агрессивной войны и по другим статьям Уголовного кодекса Украины. В России их имена не знают и судьбой этих людей почти не интересуются. Этой акцией под консульством активисты стремятся привлечь внимание к этой непопулярной теме, и таким образом, ускорить возможный обмен и спасение Олега Сенцова вместе с другими гражданами Украины, которых незаконно, по политическим мотивам удерживает Российская Федерация", - заявили организаторы акции.
Под консульством РФ в Киеве требовали освобождения украинских политзаключенных.
Активисты пытались напомнить России о том, что Украина готова обменять их граждан, осужденных за военную агрессию против Украины, на украинских заложников Кремля.
Протестующие в рамках акции хотели отдать "ватника" представителям РФ.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
заберите "своих", это, что убийц, которые бегают здесь с автоматами и гаубицами
и отдайте "наших", это что отого блаженного Гриба и подобных
Садить, так называемых "своих", нужно пачками
и начать с участников этой акции
Все правильно.
Однако такое с Кремлем не катит - кремлевским насрать на своих. Попали в плен - все, предатели, повинны смерти.