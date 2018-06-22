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 Политика Украины
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Все про:Киев (16067) консульство (341) обмен (633) освобождение (222) Россия (69725) политзаключенные (837) Богачук Олег (622)

 "Заберите своих - отдайте наших", - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

22 июня под консульством РФ в Киеве прошла акция "Заберіть своїх - віддайте наших/Заберите своих - отдайте наших".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

22 июня возле консульского отдела Российской Федерации в Украине (Киев, ул. Добровольческих батальонов, 5) прошла акция "Заберіть своїх - віддайте наших/Заберите своих - отдайте наших" с требованием к Российской Федерации проявить интерес к гражданам РФ, задержанным Украины в связи с российской агрессией против Украины.

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"На сегодняшний день украинским правозащитникам известно о как минимум 19 гражданах РФ, которые были задержаны в связи с войной и обвиняются или уже осуждены за участие в незаконных вооруженных формированиях, шпионаже, ведении агрессивной войны и по другим статьям Уголовного кодекса Украины. В России их имена не знают и судьбой этих людей почти не интересуются. Этой акцией под консульством активисты стремятся привлечь внимание к этой непопулярной теме, и таким образом, ускорить возможный обмен и спасение Олега Сенцова вместе с другими гражданами Украины, которых незаконно, по политическим мотивам удерживает Российская Федерация", - заявили организаторы акции.

Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 01
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 02
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 03

Под консульством РФ в Киеве требовали освобождения украинских политзаключенных.

Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 04

Активисты пытались напомнить России о том, что Украина готова обменять их граждан, осужденных за военную агрессию против Украины, на украинских заложников Кремля.

Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 05

Протестующие в рамках акции хотели отдать "ватника" представителям РФ.

Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 06
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 07
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 08
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 09
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 10
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 11
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 12
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 13
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 14
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 15
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 16
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 17
Заберите своих - отдайте наших, - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных 18

 Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3072938
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
и ничо мы без русских вшей сами с нашими разберемся..ферштеен???
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Дивно якось читати про те, що в Києві на початку п'ятого року війни є дипломатичні представництва агресора, "россотруднічєство", та ще й консульства в Одесі, Харкові та Львові... Гібридненько все це, та з душком..
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и от этой акции воняет хлом

заберите "своих", это, что убийц, которые бегают здесь с автоматами и гаубицами
и отдайте "наших", это что отого блаженного Гриба и подобных
Садить, так называемых "своих", нужно пачками
и начать с участников этой акции
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Для росії життя своїх громадян нічого не коштує
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на рассии нет громадян - на рассии подданные
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Модет пикеты надо делать перед Европарламентом и Белым домом - ТОГЛА МИР УСЛЫШИТ. А в Киеве бесполезно
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Вже робили й там. Європарламентарі відреагували - висловили рішучий протест Козляндії. "Заберіть своїх - віддайте наших", - активісти пікетували консульство РФ у Києві з вимогою звільнення українських політв'язнів - Цензор.НЕТ 5432
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Надо что бы рашисты перед Кремлем , требовали обменять своих на украинцев, тогда эфект будет.
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Ну или в другом случае, отметелят их в очередной раз дубинками и поставят на место , что бы царя не беспокоили из за расходного материала
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"Заберите своих - отдайте наших"

Все правильно.
Однако такое с Кремлем не катит - кремлевским насрать на своих. Попали в плен - все, предатели, повинны смерти.
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Для Кремля да, но не для рашистов и их близких.надо доносить до них любыми способами что хуйло их пошлет в Донбасс и с ними будет то же самое.
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Я понял что происходит, украинцы в параше постоянно на виду , их показывают, показывают в каких они плохих условиях содержаться, не медицины им, побои и баланда. Рашисты дают их демонстрировать на весь мир, а вот как то информация о рашистских заключенных в Украине, особо не офишируется, они сидят тихо как мышки, многие даже боятся что их обменяют и начнут в параше гнобить, в Украине им рай. Надо так же их постоянно демонстрировать и говорить о том сколько их и что раша их бросила, менять не собирается, отработаный для хуйла материал, который выжил по чистой случайности. Надо делать огромную пропаганду, что бы в параше тоже были требования обменять . А так , ну в Украине под консульством требуют, а в параше население про них и не знает
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проблема, малята, в том что свои им нх надо, ихтамаинебыло так что на это делать ставку..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Заберите своих - отдайте наших", - активисты пикетировали консульство РФ в Киеве с требованием освобождения украинских политзаключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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