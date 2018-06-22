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 Политика Украины, Экономика
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Все про:кредит (2081) МВФ (2548) Гройсман (4132)

 Из $50 млрд внешнего долга Украине в этом году надо отдать $5 млрд, - Гройсман

Правительства Украины с 2005 по 2013 годы взяли взаймы 50 миллиардов долларов, из которых в этом году надо отдать 5 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Я не говорю "попередники" - не "попередники". Я говорю факт, что при тех правительствах с 2005-го по 2013 год включительно позаимствовали почти 50 млрд долл. Вот и все. 50 млрд долларов они одели нам на плечи и вся украинская нация тянет эти долги. Для того, чтобы их реструктуризировать и погашать, мы должны брать их дешевле. И тут нет иного выхода", сказал Гройсман.

По его словам, из этих 50 миллиардов в этом году надо отдать 5 млрд долл., а в следующие годы - 35 млрд долл.

"Нам нужно заимствовать ресурсы, перекредитоваться. Моя цель - рассчитаться со всеми долгами", - сказал Премьер.

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В то же время он заверил, что в своей работе руководствуется исключительно интересами государства и его граждан, и этот принцип закладывается как в вопросах дальнейших реформ, так и в вопросах сотрудничества с партнерами, в том числе международными финансовыми организациями.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня на повестке дня сотрудничества с партнерами есть несколько вопросов, в том числе вопросы установления справедливой цены на газ в Украине. По его словам, простого решения по этому вопросу нет, и есть две плоскости, на которые надо обращать внимание. Речь идет о социальных возможностях населения и развитии собственной добычи, что позволит превратиться из страны-импортера топлива в страну-экспортера.

"И цены на газ сможем устанавливать сами, когда превратимся из импортера в экспортера. Мы идем к тому, чтобы стать экспортером, а значит, снизить на 20-30% цены на газ", - сказал Гройсман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072935
 
 
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"Надо отдать 5 млрд")))-ну так скидывайтесь всем депутатским корпусом и отдавайте,подумаешь проблема Из $50 млрд внешнего долга Украине в этом году надо отдать $5 млрд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6518
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))))) был долг Януковича теперь добавится долг Порошенко
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он ссылку берет в администрации порошенко
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"И цены на газ сможем устанавливать сами, когда превратимся из импортера в экспортера. Мы идем к тому, чтобы стать экспортером, а значит, снизить на 20-30% цены на газ", - сказал Гройсман.

Чому так довго чекали ?
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Вор отчитывается перед ворами о том, что наворованное будет отдавать население.
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Ну так отдайте! Почему тогда вы сделали дыру в законе про антикоррупционный суд? Почему реальную борьбу с коррупцией заменили фейковым шоу, где 'убитые' артисты оживают после спектакля неушкодженными?
С кем вы сейчас разговариваете, Гройсман? На кого жалуетесь? Вы четыре года ни хрена не делали, чтоб улучшить ситуацию в стране. Работоспособное население вас уже давно просчитало и начало покидать родину. С кого налоги брать собираетесь? Ведь те же оффшор вы так и не позакрывали?
Да и МВФ уже поняли, что вы жулики. Заменили нужный и важный закон его имитацией, в результате которой так никто наказан и не будет.
Не можешь страной руководить, не руководи! Вернись на базар к труселям и колготкам.
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Вся страна в долгах как в шелках, экономика в упадке. И как Вальцман в таких условиях умудряется богатеть?
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Бо він на ринок ходить з своїм пакетом. )))
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Потому и в упадке, что Гройсман и компания богатеет. Закон сохранения никто не отменял. Если где то прибыло, значит где то убыло.

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Если где-то денег убыло - значит где-то денег прибыло. Экономический закон Вальцмана-Гройсмана.
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Та ахметку з фірташем попроси,вони скинуться...
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50? а при тюльке-премьерке и стабыльном блядюковиче вроде за 100 было? не?
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не напомнишь,кем работал порошенко при януковиче ?А при ющенко ?
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Не вводіть в ступор молодого опонента з нестійкою психікою )))
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"Нам нужно заимствовать ресурсы, перекредитоваться"

И набрать новых долгов, чтобы расплатиться со старыми.
Но сэкономить на космических зарплатах и таких же абсурдных премиях госслужащих высшего звена, также минимально ограничить их барский шик и комфорт - никому и в голову не приходит.
Чего проще - повесить ярмо на шею и так нищему населению.
Это - чергова потужна 146 рыхворма!
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Даже в России сайты блокирую по решению суда, а у нас будут теперь блокировать просто по желанию какого-то сельского следака. Это просто пи.дец какой-то, возвращение к Сталинскому режиму. За это стоял майдан?
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майдан полностью все прос кхе кхе,разве еще не дошло?
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Ничего вы не сечете. Это и есть "найвыщый уровень демократии", как рассказывал Порохатый хряк.
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В Украине революционная ситуация, может взорваться в любой момент.
И уже стучать по граниту как когда то стучали студенты уже не будут.
Порошенко надеется на своих псов, силовиков, которые получают с бюджета в ТРИ РЕЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ АРМИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНы.
Думает что с помощью палок и автозаков можно преодолеть протестные настроения……
Но народ, который уже пережил ТРИ МАЙДАНА И ВОЙНУ,
НЕ поможет ДАЖЕ ЕГО ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР КАК ОВОЩУ.
Считая что крошки с барского плеча х*****ла с которым он торгует, скупленные все сми и разворованные средства страны ему помогут.
Конец барыг и гопников будет скорым и страшным. И даже х****ло не спасет, который у него или наоборот он у х**ла союзник.
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Непонятно, кто будет платить долги - только НБУ или вся страна, включая гарантированный долг.
Об этом в комментарии «Слову и Делу» рассказал экономический эксперт Андрей Блинов, оценивая заявление руководства НБУ о том, что Украина сможет платить по долгам до конца 2020 года.
«Если брать остаток 2018-го, 2019-2021 годы и представить, что государство должно платить по всем долгам, включая еврооблигации, гарантированный долг, причем не принимая займов, то золотовалютных резервов, которые сегодня составляют чуть больше 18 миллиардов, не хватит, чтобы все оплатить», - отметил Блинов. Он уточнил, что именно к 2020 году нужно рассчитаться с МВФ по текущим долгам, которые набирались в 2014-2017 годах.
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Порахуйте тільки задекларований нал наших можновладців і вже можна розрахуватись.
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К концу 2017, внешний долг Украины достиг 166.6 миллиардов долларов. Где деньги, Зин?

https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/external-debt
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз $50 млрд внешнего долга Украине в этом году надо отдать $5 млрд, - Гройсман
 
 
 
 
 
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