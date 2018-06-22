 Из $50 млрд внешнего долга Украине в этом году надо отдать $5 млрд, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Я не говорю "попередники" - не "попередники". Я говорю факт, что при тех правительствах с 2005-го по 2013 год включительно позаимствовали почти 50 млрд долл. Вот и все. 50 млрд долларов они одели нам на плечи и вся украинская нация тянет эти долги. Для того, чтобы их реструктуризировать и погашать, мы должны брать их дешевле. И тут нет иного выхода", сказал Гройсман.

По его словам, из этих 50 миллиардов в этом году надо отдать 5 млрд долл., а в следующие годы - 35 млрд долл.

"Нам нужно заимствовать ресурсы, перекредитоваться. Моя цель - рассчитаться со всеми долгами", - сказал Премьер.

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В то же время он заверил, что в своей работе руководствуется исключительно интересами государства и его граждан, и этот принцип закладывается как в вопросах дальнейших реформ, так и в вопросах сотрудничества с партнерами, в том числе международными финансовыми организациями.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня на повестке дня сотрудничества с партнерами есть несколько вопросов, в том числе вопросы установления справедливой цены на газ в Украине. По его словам, простого решения по этому вопросу нет, и есть две плоскости, на которые надо обращать внимание. Речь идет о социальных возможностях населения и развитии собственной добычи, что позволит превратиться из страны-импортера топлива в страну-экспортера.

"И цены на газ сможем устанавливать сами, когда превратимся из импортера в экспортера. Мы идем к тому, чтобы стать экспортером, а значит, снизить на 20-30% цены на газ", - сказал Гройсман.

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