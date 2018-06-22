 Из $50 млрд внешнего долга Украине в этом году надо отдать $5 млрд, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде.
"Я не говорю "попередники" - не "попередники". Я говорю факт, что при тех правительствах с 2005-го по 2013 год включительно позаимствовали почти 50 млрд долл. Вот и все. 50 млрд долларов они одели нам на плечи и вся украинская нация тянет эти долги. Для того, чтобы их реструктуризировать и погашать, мы должны брать их дешевле. И тут нет иного выхода", сказал Гройсман.
По его словам, из этих 50 миллиардов в этом году надо отдать 5 млрд долл., а в следующие годы - 35 млрд долл.
"Нам нужно заимствовать ресурсы, перекредитоваться. Моя цель - рассчитаться со всеми долгами", - сказал Премьер.
В то же время он заверил, что в своей работе руководствуется исключительно интересами государства и его граждан, и этот принцип закладывается как в вопросах дальнейших реформ, так и в вопросах сотрудничества с партнерами, в том числе международными финансовыми организациями.
Премьер-министр подчеркнул, что сегодня на повестке дня сотрудничества с партнерами есть несколько вопросов, в том числе вопросы установления справедливой цены на газ в Украине. По его словам, простого решения по этому вопросу нет, и есть две плоскости, на которые надо обращать внимание. Речь идет о социальных возможностях населения и развитии собственной добычи, что позволит превратиться из страны-импортера топлива в страну-экспортера.
"И цены на газ сможем устанавливать сами, когда превратимся из импортера в экспортера. Мы идем к тому, чтобы стать экспортером, а значит, снизить на 20-30% цены на газ", - сказал Гройсман.
😜
Чому так довго чекали ?
С кем вы сейчас разговариваете, Гройсман? На кого жалуетесь? Вы четыре года ни хрена не делали, чтоб улучшить ситуацию в стране. Работоспособное население вас уже давно просчитало и начало покидать родину. С кого налоги брать собираетесь? Ведь те же оффшор вы так и не позакрывали?
Да и МВФ уже поняли, что вы жулики. Заменили нужный и важный закон его имитацией, в результате которой так никто наказан и не будет.
Не можешь страной руководить, не руководи! Вернись на базар к труселям и колготкам.
И набрать новых долгов, чтобы расплатиться со старыми.
Но сэкономить на космических зарплатах и таких же абсурдных премиях госслужащих высшего звена, также минимально ограничить их барский шик и комфорт - никому и в голову не приходит.
Чего проще - повесить ярмо на шею и так нищему населению.
Это - чергова потужна 146 рыхворма!
И уже стучать по граниту как когда то стучали студенты уже не будут.
Порошенко надеется на своих псов, силовиков, которые получают с бюджета в ТРИ РЕЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ АРМИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНы.
Думает что с помощью палок и автозаков можно преодолеть протестные настроения……
Но народ, который уже пережил ТРИ МАЙДАНА И ВОЙНУ,
НЕ поможет ДАЖЕ ЕГО ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР КАК ОВОЩУ.
Считая что крошки с барского плеча х*****ла с которым он торгует, скупленные все сми и разворованные средства страны ему помогут.
Конец барыг и гопников будет скорым и страшным. И даже х****ло не спасет, который у него или наоборот он у х**ла союзник.
Об этом в комментарии «Слову и Делу» рассказал экономический эксперт Андрей Блинов, оценивая заявление руководства НБУ о том, что Украина сможет платить по долгам до конца 2020 года.
«Если брать остаток 2018-го, 2019-2021 годы и представить, что государство должно платить по всем долгам, включая еврооблигации, гарантированный долг, причем не принимая займов, то золотовалютных резервов, которые сегодня составляют чуть больше 18 миллиардов, не хватит, чтобы все оплатить», - отметил Блинов. Он уточнил, что именно к 2020 году нужно рассчитаться с МВФ по текущим долгам, которые набирались в 2014-2017 годах.
https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/external-debt