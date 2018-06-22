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 Политика Украины, Общество
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Все про:судебная реформа (1000) интеллектуальная собственность (50) Козьяков (38) Щотка (8) IP-суд (1)

 Во всех странах это удачный проект. Нам будет трудно сделать его неудачным, - Козьяков о создании IP-суда

Процедура создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (ВСИВ), так называемого IP-суда, не прописана настолько подробно, как создание Антикоррупционного суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявл в комментарии журналистам заместитель председателя ВККС Станислав Щотка.

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По его словам, определено общее количество судей в IP-суде - 21 человек. Однако какое количество судей будет рассматривать дела в порядке апелляции, а какой в общем порядке - не определено.

"Порядок создания создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности не прописана так детально, как закон про Высший антикоррупционный суд. Мы только через собственную трактовку выходим на то, что там будет и Апелляционная палата, и состав судей, которые будут рассматривать дела о первой инстанции. Есть общее количество судей, оно определено Государственной судебной администрацией и согласована Высшим советом правосудия. Как распределятся силы, наверное, нужно будет решать сборам этого суда", - сказал он.

"В законе нет определения "Апелляционная палата". Мы должны сидеть и думать, как нам этот пробел заполнить, либо набрать по конкурсу судей в этот суд, а они потом должны решить, кто будет судьями апелляционной и первой инстанций. Об этом дискуссия ведется", - уточнил он.

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В свою очередь глава ВККСУ Сергей Козьяков сказал, что проекты аналогичных судов во всех странах являются удачными.

"Нам нравится этот конкурс, потому что во многих странах существуют такие высшие суды. И везде это удачный проект. Нам будет трудно сделать его неудачным", - отметил он.

Напомним, на 21 место в IP-суде претендуют 233 кандидата. Осенью должен состояться предпоследний этап - экзамен, а затем - собеседование. ВККСУ намерена завершить этот конкурс до конца года.

Источник: https://censor.net.ua/n3072933
 
 
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IP суд
Нам будет трудно сделать его неудачным, - Козьяков о создании IP-суда - Цензор.НЕТ 9067

суд этот видимо будет действовать руководствуясь нормами IP-телефонного права
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А 2+2=4,- это интеллектуальная собственность? а е=mc2? условная хим формула лекарства от рака тоже? Нам будет трудно сделать его неудачным, - Козьяков о создании IP-суда - Цензор.НЕТ 9894
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пропагандист ДНР-РФ уже не будет картинки перепечатывать под своим именем.
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кизяков, не скромничай. вы сможете все.
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Нам буде важко зробити його невдалим", - зазначив він.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3072933

я чомусь впевнений що ви справитесь, наскільки б важко це не було
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Это что набирают новых взяткополучателей? В оффлайне не нажрались, хочется нажраться еще и в онлайне? И какая "интелектуальная собственность" в стране, где почитать, послушать и посмотреть по большому счету просто нечего, кроме какого-то мусора и идиотов. Что здесь можно "защищать"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо всех странах это удачный проект. Нам будет трудно сделать его неудачным, - Козьяков о создании IP-суда
 
 
 
 
 
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