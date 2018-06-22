 Во всех странах это удачный проект. Нам будет трудно сделать его неудачным, - Козьяков о создании IP-суда

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявл в комментарии журналистам заместитель председателя ВККС Станислав Щотка.

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По его словам, определено общее количество судей в IP-суде - 21 человек. Однако какое количество судей будет рассматривать дела в порядке апелляции, а какой в общем порядке - не определено.

"Порядок создания создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности не прописана так детально, как закон про Высший антикоррупционный суд. Мы только через собственную трактовку выходим на то, что там будет и Апелляционная палата, и состав судей, которые будут рассматривать дела о первой инстанции. Есть общее количество судей, оно определено Государственной судебной администрацией и согласована Высшим советом правосудия. Как распределятся силы, наверное, нужно будет решать сборам этого суда", - сказал он.

"В законе нет определения "Апелляционная палата". Мы должны сидеть и думать, как нам этот пробел заполнить, либо набрать по конкурсу судей в этот суд, а они потом должны решить, кто будет судьями апелляционной и первой инстанций. Об этом дискуссия ведется", - уточнил он.

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В свою очередь глава ВККСУ Сергей Козьяков сказал, что проекты аналогичных судов во всех странах являются удачными.

"Нам нравится этот конкурс, потому что во многих странах существуют такие высшие суды. И везде это удачный проект. Нам будет трудно сделать его неудачным", - отметил он.

Напомним, на 21 место в IP-суде претендуют 233 кандидата. Осенью должен состояться предпоследний этап - экзамен, а затем - собеседование. ВККСУ намерена завершить этот конкурс до конца года.