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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1639) Парцхаладзе Лев (6)

 В Украине сузят ширину полос движения на дорогах, - Парцхаладзе

Минрегионстрой изменил Государственную строительную норму (ГСН), которая предусматривает сужение ширины полос движения в городах и селах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Мы повышаем безопасность и комфорт людей. Поэтому одна из инициатив, которую мы ввели в новых ГСН (Государственные строительные нормы. - Ред.)- сужение ширины полос движения на дорогах", - написал он.

По словам Парцхаладзе, на сегодняшний день в Украине ширина одной полосы составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от назначения дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минрегион инициировал создание универсального мобильного приложения для людей с инвалидностью, - Парцхаладзе

"Европейская практика показала, что дороги с меньшей шириной полос движения (3-3,25 метров) подсознательно побуждают водителей ехать осторожнее и с меньшей скоростью. Поэтому количество аварий в них гораздо меньше. Вместо таких широких полос можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные для авто", - отметил он.

Также Пацхаладзе добавил, что целью таких изменени является повышение повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности, а также увеличение пропускной способности улиц и уменьшениея заторов.

Обновленные ГСН относительно улиц и дорог уже опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

В Украине сузят ширину полос движения на дорогах, - Парцхаладзе 01
В Украине сузят ширину полос движения на дорогах, - Парцхаладзе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3072930
 
   
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А если еще и покрытие не ремонтировать, то точно не разгонятся.
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По их логике, на дорогах ямы нужно не латать, а раскапывать.
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Это не их логика, это они в Европе подсмотрели.
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с нашими водятлами нужно вообще дороги минировать
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если до метра сузить, то вообще на дорогу никто не выедет и, как результат, нулевой показатель ДТП. Дерзайте, идиоты！
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Как в Норвегии. Город для людей, а не машин. Всё отлично.
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это, видимо, потому пэтька покупает два мерса по 20+лямов каждый
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Так а чего пэтька покупает мерсы, а не велосипед？ сел бы на ровэр и гайда на работу
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так пєтька і купив велосипед. А ти купи собі самокат. Чи зубожів?
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три! піджака замшевих.. ой, три мерса... по 30+лямів кожний
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Точно - и будем ходить пешком - к вечеру выходить на работу, чтобы к утру добраться. Отличная идея!
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Пешком? Есть велосипеды, общественный транспорт, да и дороги-то не перекрывают, а сужают. Это приводит к исчезновению пробок, кстати.
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Общественный транспорт так же не проедет там, где не проедут автомобили.
А велосипеды в условиях холмистой местности и вовсе не являются транспортом - это развлечение, спорт и не более того.
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в Киеве давно опоздали, суживать, суживать. суживать, вместо того чтобы заняться развязками и нормальными дорогами , идиоты
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Я посмотрю как ты например в Одессе проедешь с центра на поскот где дорог всего 2
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Вещайте нам дальше.. Что там в Норвегии с дорожным покрытием, окружными дорогами, уровнем жизни?
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Дебилы, бля! (с)
На этих дорогах ямы больше колес, а они нам новую разметку обещают.
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У нас на дорогах є ями , ширші за ширину полоси руху.. Але поки що - не глибші..
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Кривой рог-Николаев имеются рытвины высотой с машину
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это ж на сколько надо уметь перекрутить с ног на голову? "красаффчек", все лишь потому, что пригород Киева застраивается, а дорог и их расширения нет, придумали..., идиоты мля
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Всё правильно делает. Так сейчас по всей Европе.
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ты мне будешь рассказывать как в Европе? Ты дороги там видел?
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Видел. Сужают на опасных участках до одной полосы. Центры городов вообще закрыты для машин. Кругом велодорожки. Моя мечта. Впрочем, скоро туда переберусь, если опять потужные реформаторы выиграют выборы.
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о це да, якщо по-новому або новий курс виграє вибори - звідси треба буде валити
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"Всё правильно делает.""опять потужные реформаторы" - у Вас дисфункция.
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к хуйлу не хош, не ? а ес. не потужные реформаторы, а Бойко иль еще кто с ПеРдуновских бывших, тогда все Ок, все устроит
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Там Петя и есть этот "еще кто с ПеРдуновских бывших".
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Лев парцхаладзе з олігарха київського розливу вже виріс до рівня зам.міністра. Наекономив бюддетні кошти, заслужив допуск до корита побільше
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Когда мент рассказывает мне, как еще нужно поставить меня раком для моей же безопасности и комфорта (ограничить скорость, заставить пристегивать ремень, обязать носить цак и проч.), хочется исходя из тех же соображений прибить его нахер. В сосновом ящике на глубине 2 м он точно будет в полной безопасности. И комфорт налицо: ворочаться ему там точно не захочется.
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да вы хотя бы разметку нанесите на то, что вы дорогой называете, ее практически нигде нет уже
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У меня дядя Коля и так ели в существующие полосы влазит, все стараются ехать тише, так что сейчас вообще всем стоять пока колян проедет????
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Я за. Сузят думаете для чего? Что бы велодорожки втулить. А сейчас велодорожки успешно строят на узких тротуарах - просто чертят линию посередине - и пол ширины тротуара у пешеходов сворована!
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Чтобы втулить велодорожки для пары сотен любителей велосипедов - нужно делать опасным и некомфортным и опасным движение для миллионов автомобилей??? Вы в своем уме?
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Такая тенденция - меньшинства заправляют (к сожалению).
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"Мы повышаем безопасность и комфорт людей. Поэтому одна из инициатив...- сужение ширины полос движения на дорогах"

Чем уже полоса - тем небезопаснее и некомфортнее - это как бы аксиома для всех, кроме г-на Парцхаладзе.
По Северному мосту в Киеве совершенно некомфортно ехать, но при этом все едут порядка 80 км/ч.
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Прально делают. Я в европах катался, сначала нгепривычно, потом привыкаешь и спокойно, спокойно Карл, ездишь. Практически ни разу не видел, чтобы пересекли сплошную.Если кто пересекает , явно рюсский, реже украинец.Но штрафы там, мама не горюй.
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Почему только ширину? а толщину уменьшить да и асфальт разбавлять чтоб мягким был ради безопасности, вдруг упадёт кто
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Маю таку вузьку ділянку по дорозі в Хрещатик- дійсно їдеш трохи повільніше, та зустрічні фури- це жах на такій дорозі, ледве дзеркалом за колеса не чіпляєшся.
У містах хай завужують, та не на позаміських дорогах (там, де вони проходять через села- теж). Хоча про це зараз не йдеться, та все ж.
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"Мы повышаем безопасность и комфорт людей." -
упраздняем за ненадобностью стандарт "вода питьевая" и заменяем его сан. нормами, которые будем переписывать по мере ухудшения воды, мы не контролируем больше продукты питания и благодаря этому "химпром" забрал у "пищепрома" возможность производства продовольствия ибо у "химпрома" дешевле, мы сузим полосы, пусть людям будет страшно ездить, рефлекс самосохранения позволит им выжить, наверное ...

Yahooею от этих новостей!
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Водители от увеличения комфорта вынуждены будут снижать скорость. ХОРОШО СКАЗАНО.
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И так не проехать из-за баранов и овец, паркующих своий колыбмаги на дороге в метре от бордюра, так еще и сузят....
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Офигеть логика, чем уже тем безопасней, детайте уже по 2 метра полосы, чтоб впритирочку на скорости 20км ездили.)
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В Европе ямы объезжать не надо а у нас если еще и сузить так будет одна сплошная яма.Одна грузинка мусоров развела а второй дороги сужает что бы мимо мусора не проехал.
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Дороги будут уже,но они будут длиннее)))
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Это конечно по эуропейски, но где деньги на ремонт дорог которые спистили соевые шныри ?
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правильно!
а за счет сужения обычных полос расширить VIP-полосу
(которую сейчас ошибочно называют разделительной или "островком жизни")
и нехай на ней... лоб в лоб... взлетают VIPы
что делать с велосипедистами... вот вопрос... вечно свою полосочку просят-требуют...
да трамвай-троллейбус-маршрутка...тоже как бы... хотели бы свою полосу
но... нет! т
ой, напомнило мультик, где скорняка попросили из одной шкурки
сшить 10 шапок (вместо двух)...
ну скорняк и нашил... 10.... на хомячков только надевать
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Такое увеличения комфорта уже применили на Московском мосту. Один из самых аварийных мест Киева. Это что касается увеличения безопасности.
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Воно-то канєшно... тільки вже не один десяток років дороги і так звужувались. Здавалось 5 см а вже і маєток, і машини, і яхта...
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Одесса утром, вечером, перед праздниками, в дождь, в снег, и в день приезда толстожопых прикорытников.
В Україні звузять ширину смуг руху на дорогах, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 3445

сужайте еще! нам нравица!
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у меня один только вопрос, кто выбирает этих долб##бов во власть?
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Хороший вопрос, и главное актуальный.
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они сами (без вазелина) туда (во власть) лезут!
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проблема в тому, що водії всерівно будуть робити з 2 смуг 3 або 5 ....
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Вроде не кацапстан, а проблема та же дураки и дороги
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Чтоб воровать можно было ещё больше! Нужно оставлять 3.5 м и "не еб@ть муму". Народ тоже тащит всё (что плохо лежит, ведь, выживать как-то нужно), поэтому с багажников и окон легковых авто, часто "негабарит" торчит!
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В Европе оплата за час работы от 5 Евро до 45 Евро (зависимости от страны), а чего не начать "равняться" с Европой сначала по этому показателю?
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А хулі, все правильно. Машин стає більше, значить дороги треба звузити. Цілком логічно. )))
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Президентский кортеж невинуватый, что уже дважды сбил пешеходов на зебре. Это все наши широкие дороги винуваты! Вот были бы эти дороги поуже, то и не гнались бы пешеходы с такой скоростью, сбивая на ходу президентские авто.
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а можно на паспорт этого Кортежа Президентского взглянуть?
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сузить полосу для повышения пропускной способности? оррригинально...
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если не ремонтировать дорогу , ширина полос движения увеличивается за счёт обочины . В Україні звузять ширину смуг руху на дорогах, - Парцхаладзе - Цензор.НЕТ 9677
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Всё это ИБД - Имитация Бурной Деятельности. Вместо того, чтобы отремонтировать дорожное покрытие. Построить дороги государственного значения, которые по факту уже грунтовки. Эти дебилы занимаются бурным фантазированием.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине сузят ширину полос движения на дорогах, - Парцхаладзе
 
 
 
 
 
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