 В Украине сузят ширину полос движения на дорогах, - Парцхаладзе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
"Мы повышаем безопасность и комфорт людей. Поэтому одна из инициатив, которую мы ввели в новых ГСН (Государственные строительные нормы. - Ред.)- сужение ширины полос движения на дорогах", - написал он.
По словам Парцхаладзе, на сегодняшний день в Украине ширина одной полосы составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от назначения дорог.
"Европейская практика показала, что дороги с меньшей шириной полос движения (3-3,25 метров) подсознательно побуждают водителей ехать осторожнее и с меньшей скоростью. Поэтому количество аварий в них гораздо меньше. Вместо таких широких полос можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные для авто", - отметил он.
Также Пацхаладзе добавил, что целью таких изменени является повышение повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности, а также увеличение пропускной способности улиц и уменьшениея заторов.
Обновленные ГСН относительно улиц и дорог уже опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.
А велосипеды в условиях холмистой местности и вовсе не являются транспортом - это развлечение, спорт и не более того.
На этих дорогах ямы больше колес, а они нам новую разметку обещают.
Чем уже полоса - тем небезопаснее и некомфортнее - это как бы аксиома для всех, кроме г-на Парцхаладзе.
По Северному мосту в Киеве совершенно некомфортно ехать, но при этом все едут порядка 80 км/ч.
У містах хай завужують, та не на позаміських дорогах (там, де вони проходять через села- теж). Хоча про це зараз не йдеться, та все ж.
упраздняем за ненадобностью стандарт "вода питьевая" и заменяем его сан. нормами, которые будем переписывать по мере ухудшения воды, мы не контролируем больше продукты питания и благодаря этому "химпром" забрал у "пищепрома" возможность производства продовольствия ибо у "химпрома" дешевле, мы сузим полосы, пусть людям будет страшно ездить, рефлекс самосохранения позволит им выжить, наверное ...
Yahooею от этих новостей!
а за счет сужения обычных полос расширить VIP-полосу
(которую сейчас ошибочно называют разделительной или "островком
жизни")
и нехай на ней... лоб в лоб... взлетают VIPы
что делать с велосипедистами... вот вопрос... вечно свою полосочку просят-требуют...
да трамвай-троллейбус-маршрутка...тоже как бы... хотели бы свою полосу
но... нет! т
ой, напомнило мультик, где скорняка попросили из одной шкурки
сшить 10 шапок (вместо двух)...
ну скорняк и нашил... 10.... на хомячков только надевать
сужайте еще! нам нравица!