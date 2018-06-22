 В Украине сузят ширину полос движения на дорогах, - Парцхаладзе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Мы повышаем безопасность и комфорт людей. Поэтому одна из инициатив, которую мы ввели в новых ГСН (Государственные строительные нормы. - Ред.)- сужение ширины полос движения на дорогах", - написал он.

По словам Парцхаладзе, на сегодняшний день в Украине ширина одной полосы составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от назначения дорог.

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"Европейская практика показала, что дороги с меньшей шириной полос движения (3-3,25 метров) подсознательно побуждают водителей ехать осторожнее и с меньшей скоростью. Поэтому количество аварий в них гораздо меньше. Вместо таких широких полос можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные для авто", - отметил он.

Также Пацхаладзе добавил, что целью таких изменени является повышение повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности, а также увеличение пропускной способности улиц и уменьшениея заторов.

Обновленные ГСН относительно улиц и дорог уже опубликован и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.



