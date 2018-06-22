 Я послушал запись выступления Линчевского: его слова вырвали из контекста, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на заявления нардепов из различных фракций, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, с критикой в адрес Линчевского выступили глава фракции РП Олег Ляшко и Валерий Карпунцов, выступивший от двух фракций БПП и НФ, который заявил, что собрано более 200 подписей депутатов коалиции под призывом к отставке Линчевского.

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"Я не собираюсь брать на себя чужую ответственность, но я претендую на то, чтобы мы вещи называли своими именами. Я послушал запись выступления. Этот заместитель министра, если бы он так однозначно об этом сказал, я бы даже ни у кого совета не просил, а уволил бы в ту же минуту. И это было бы мое решение. Когда начали детально рассматривать, там то, что вырвали из контекста, вырвали из контекста. Я готов уволить кого угодно, но справедливо. И для меня это принципиально важно. Для меня не важна фамилия замминистра. Просто найти причину, формальную, за то, что он не делал, по сути, и взять его уволить – это не правильно. Что касается решения, он является врачом, торакальным хирургом. Я его пригласил, и сказал следующую вещь: "Вы сказали слова, которые возможно трактовать по-разному, но очень важно не то, что вы сказали и как это интерпретируют, а как вы будете делать в своей жизни". Поэтому я к нему обратился, чтобы он доказал своими делами по уходу за онкобольными людьми, что он имеет чуткое сердце и нормальную душу. Если он это сделает, то он всем докажет, что он человек, который может сочувствовать и опекаться. Если нет, то пойдет на другую работу", - заявил Гройсман.

Премьер также отметил, что именно его правительство внедрило программу по бесплатным лекарствам и онкопрепаратам в больницах.

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Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рассматривает дисциплинарное производство относительно А.Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате (СП) о результатах аудита.

"Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы (реализуя программу лечения за рубежом) даем человеку пожить еще немного, пожить дольше ", - сказал А.Линчевский.

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Напомним, 4 июня ряд парламентских фракций заявил о недопустимости заявлений А.Линчевского относительно лечения онкобольных за границей и потребовали его отставки. Речь шла, в частности, о некоторых фразах из стенограммы выступления А.Линчевского, которую ранее на своей странице в соцсети Facebook обнародовал журналист Василий Апасов.

"Что касается неэффективности и неэкономности использования средств. В сухом остатке 25% пациентов именно умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно", - сказал А.Линчевский, отметив, что есть "шанс человеку пожить еще немного, пожить дольше".

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В ответ на это А.Линчевский заявил об искажении в СМИ и соцсетях его замечаний по поводу эффективности программы лечения украинских граждан за границей и подчеркнул, что его слова были вырваны из контекста. По его словам, одним из упреков Минздраву со стороны Счетной палаты было неэффективное использование средств, а также то, что 25% пациентов, отправляемых на лечение за границу, впоследствии умирают. "Наша позиция… независимо от биологии заболевания, независимо от тяжести заболевания, даже если предложенное лечение может лишь облегчить заболевание или продолжить жизнь, даже если биологически это невозможно, необходимо использовать все шансы, каждую малейшую надежду", - уточнил замминистра.

А.Линчевский также отметил, что за последние два года количество пациентов, отправленных на лечение за границу, превышает их количество за остальные годы существования программы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство против заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с высказываниями последнего о лечении за рубежом тяжелобольных онкологическими заболеваниями украинских граждан. Счетная палата уже передала дисциплинарной комиссии, созданной для рассмотрения высказываний заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, полную аудиозапись его выступления.

В результате, комиссия Нацгосслужбы не нашла дисциплинарного нарушения в словах замглавы Минздрава Линчевского по онкобольным.