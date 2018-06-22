 Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр".

По мнению "судей", пожизненный срок заслужили: Президент Украины Петр Порошенко, Министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков.

Также к максимальному тюремному заключению "приговорены" председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Премьер-министр Владимир Гройсман и бывший глава правительства Арсений Яценюк

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