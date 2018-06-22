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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Луганск (2950) Порошенко (15007) приговор (647) терроризм (17881) Турчинов (2982) Полторак (976)

 Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам

"Народный трибунал" российских наемников в Луганске вынес приговоры 8 первым лицам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр".

По мнению "судей", пожизненный срок заслужили: Президент Украины Петр Порошенко, Министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков.

Также к максимальному тюремному заключению "приговорены" председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Премьер-министр Владимир Гройсман и бывший глава правительства Арсений Яценюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прикопайте и все. Он россиянин, не заморачивайтесь", - донецкие террористы отказываются даже хоронить российских "коллег". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3072926
 
   
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Пока это мечты,конечно, но приговор слишком гуманный.
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Мде...и без дебилов скучно,и с ними напряжно.И что вот дальше?Какие их дальнейшие действия-то?Ну "приговорили",кто "исполнять" будет?Просто стадо идиотов каких-то.
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а что, только юГику можно заочно? в дыре тоже пацаны правильные, не умнее юГика
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Твої друзі для тебе правильні, хто б сумнівався
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мои друзья - да. можешь не сомневаться.
ты типа сострило?
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то твое рыло в твоем мониторе отражается, дурик.
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а можед действительно отдать эту соевую мразоту дамбасне? Пущай их сами расчленяют и развешивают на гилляки.
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Да и Украину тоже. Чего уж там...
Но начни, пожалуй, со своей бывшей - отдай ее бомжам. Все равно она тебе уже не нравится.

Патриотизм у некоторых какой-то адаптивно гибкий...
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а какое отношение имеет винницкий юденрат к Украине?
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Ну это исключительно по версии незнамо кого, незнамо откуда. Более того, скажи это какой-нить такой ниоткудашний никудышка западнее границы Украины - получил бы срок и штраф.

Так что оценки твои не то чтобы совсем тупые... В целом они соответствуют уровню среднестатистического низового недоевропейца украинца, но не имеют к реальности никакого отношения.
А в реальности Петя президент Украины и главнокомандующий. Плохой ли, хороший ли, но президент и главнокомандующий. А своих командиров (плохих ли, хороших ли) врагам сдают только гнилые гандоны.

Поэтому повторюсь: Начни с себя - отдай на поругание бомжам свою бывшую телку. Этим ты покажешь всем свою искренность и недюжинную широту души. Луганські терористи "засудили" Порошенка, Турчинова та Полторака до довічних термінів - Цензор.НЕТ 4061
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Возьмеш эти сапоги с собой в могилу, порохобот.
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озвучиваете задумку имиджмейкеров..?
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Приговорили по обоюдному соглашению в рамказ текущей избирательной компании президента...видимо Петя пообещал очеередное перемирие козломордым.
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Ну твоих зрадофриков никого не приговаривают почему то. Ни Вану, ни Міхуїла, ниГадю з сестрою, ні Поросюка з Вомбатом, ні Єгорку, ни клоуна Сєменихина, ні Сироїд з Садовим, ні Чумак з Каплинім і Купрієм, ни тягнибока. Все зрадоговенніе фідарасині остались проигнорированіми дирявими. Как так? Своих "торговых партнеров" приговаривают к пожизненным срокам а афыгенних борцов з сепаратизмом, тех кто грозился за неделю взять мацкву кабы не Порох и блохувальщиков , не приговаривают. Как будто и нет всего этого кодла лишайных для них. Шо то не сходится. Не клеится шо то. Блесни мыслей. Подведи базу..Шоб правдоподобно
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Ну теперь этим подсудимым ничего не остается как отправить аппеляцию большими калибрами по местонахождению оного суда
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ну тепер всіх, хто проти пороха та турчинова, виходить, можна називати прибічниками лугандонії??? Луганські терористи "засудили" Порошенка, Турчинова та Полторака до довічних термінів - Цензор.НЕТ 9108
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А вот и ольгинские пидарасы подтянулись с картинками..
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какой рейтинг поддержки народа Украины банды порошенко 2% хоть есть еще?
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Пете щас не до смеха, ему срок дали шампанское Шато Бриньён пьют с горя всей АП)) )
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на самом деле лугандонцам надо спасибо сказать,
никто их за мотню не дергал - сами обозначили своих врагов...
а лугандоский враг - нелугандонцу вроде и нормальный человек.
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вчора дехто телефонував з Х..лом, а сьогодні такий піар. Випадковість?
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А почему такая "гуманность"? Я даже как патриот Украины считаю, что первые двое (кроме Полторака) заслуживают "секир башка" (за трусость и предательство)! Полторак заслуживает лишь упрёка и порицания, что вляпался в такое "дерьмо" служить и выполнять приказы изменников и трусов!
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ты и "патриот Украины" - вещи диаметрально противоположные.
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одним махом всю Хунту засудили на пожизненное. Луганські терористи "засудили" Порошенка, Турчинова та Полторака до довічних термінів - Цензор.НЕТ 8066
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Куда же им всем в 2019 году бежать ? В Украине тоже могут на пожизненное посадить "реформаторов".
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украинский сайт «Миротворец» внес президента США Дональда Трампа в черный список после того, как стало известно, что во время кулуарной беседы за ужином после саммита G-7 Трамп назвал Крым российским, так как там все говорят на русском.
Кроме того, президент США заявил, что «Украина - одно из самых коррумпированных государств в мире» (Ukraine is one of the most corrupt countries in the world).
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Оффтоп..Украинцы..А вы футбол смотрите?
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Футбол да. Шапито на Роисе нет.

Кто-то может и смотрит, но факать и так дефективных как-то не айс.
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Португалия-Испания..Красота..АргентинаХорватия тоже..Немцы не в ударе..Нонсенс
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взрослые мужики бегают за мячом,зрелище для детей или для отсталых
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Т.е различные кубки,ЧМ и др матчи мирового уровня проводят для этой категории?Отсталых?
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оффтоп... ольгинцы... а вы вообще в курсе, что цензор запрещен в расисе?
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Украина наполовину обезлюдела, лишилась двух третей промышленности, 10% территории и практически всех адекватных и опытных управленческих кадров и продолжает деградировать в результате "реформ" Порошенко.
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Отличные реформы если сепрня дырявая их к пожизненному сроку приговаривает. Хорошие сапоги. Народ возьмет еще на один срок..
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Скачи к Авакяну, он для вас всегда держит, для шоколадных пятнышек!
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назовите хоть одного " опытного управленческого кадра " которого лишилась Украина ? а то я что то не припоминаю Луганські терористи "засудили" Порошенка, Турчинова та Полторака до довічних термінів - Цензор.НЕТ 9627
а на счет обезлюдневания . у меня двое знакомых уехали в Польшу . да работают . но оставаться там не собираются еще год-два поработают и все
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Узколобые дырокантропы веселят.
Приговорили к пожизненному ... а чё не зажарить на вертеле и съесть ?
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Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам

сначала эти деятели в Украине отсидят
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та можна їх з сепарами у одну камеру, гарне видовище буде.
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они там передачкам торговать друг с другом начнут по привычке
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Приговорили, расстреляли и по телевизору мультик показали.
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А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма....вот Грибоедов, как будто предвидел и сделал эти строки константой, для всех времен кацапских. И с тех пор ничего в головах не меняется. Хотя интересно,если бы приехали арестовывать,кто нибудь вступился бы,кроме как частной армии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам
 
 
 
 
 
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