 Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр".
По мнению "судей", пожизненный срок заслужили: Президент Украины Петр Порошенко, Министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков.
Также к максимальному тюремному заключению "приговорены" председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Премьер-министр Владимир Гройсман и бывший глава правительства Арсений Яценюк
ты типа сострило?
Но начни, пожалуй, со своей бывшей - отдай ее бомжам. Все равно она тебе уже не нравится.
Патриотизм у некоторых какой-то адаптивно гибкий...
Так что оценки твои не то чтобы совсем тупые... В целом они соответствуют уровню среднестатистического низового
недоевропейцаукраинца, но не имеют к реальности никакого отношения.
А в реальности Петя президент Украины и главнокомандующий. Плохой ли, хороший ли, но президент и главнокомандующий. А своих командиров (плохих ли, хороших ли) врагам сдают только гнилые гандоны.
Поэтому повторюсь: Начни с себя - отдай на поругание бомжам свою бывшую телку. Этим ты покажешь всем свою искренность и недюжинную широту души.
Надо брать пару (на второй срок).
никто их за мотню не дергал - сами обозначили своих врагов...
а лугандоский враг - нелугандонцу вроде и нормальный человек.
Кроме того, президент США заявил, что «Украина - одно из самых коррумпированных государств в мире» (Ukraine is one of the most corrupt countries in the world).
Кто-то может и смотрит, но факать и так дефективных как-то не айс.
а на счет обезлюдневания . у меня двое знакомых уехали в Польшу . да работают . но оставаться там не собираются еще год-два поработают и все
Приговорили к пожизненному ... а чё не зажарить на вертеле и съесть ?
сначала эти деятели в Украине отсидят
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма....вот Грибоедов, как будто предвидел и сделал эти строки константой, для всех времен кацапских. И с тех пор ничего в головах не меняется. Хотя интересно,если бы приехали арестовывать,кто нибудь вступился бы,кроме как частной армии.