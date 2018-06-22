 Трое взрослых и подросток попали в реанимацию с диагнозом укус змеи, - ГСЧС во Львовской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС во Львовской области.
По данным ведомства, в 14:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1979 года рождения. Потерпевшая - жительница с. Лозы Воловецкого района Закарпатской области, с диагнозом укус змеи третьего пальца левой кисти.
В 21:02 поступило сообщение от дежурной Сколиовской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1994 года рождения, жительница пос. Верхнее Синевидное Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правой голени.
В 21:17 поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1947 года, жительница с. Плавье Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правого голеностопного - ступни сустава.
В 22:05 поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила девушка 2003 года рождения, жительница с. Скины Сколевского района, с диагнозом - укус змеи левой стопы.
У нас степные , во время линьки конечно намного опаснее, но встречаются редко . Из ядовитых еще встречаются каракурты в степях.
Вот у нас на службе лютые змеи попадались гюрза, реже кобра, да и насекомых ядовитых много было скорпионы фаланги каракурты. Вот те действительно опасные были, особенно гюрза - это пустынная гадюка.
А каракуртов - черную вдову сам лично видел на Арабатке где-то так году в 2008, километрах в 8 от Геническа. Отдыхали с палаткой от моря метров 20, рядом - много мать-и-мачехи. Решили почистить, чтоб гадам негде было прятаться, три каракурта на 2 кв.метрах забрались в свои норки. К вечеру меня там не было, переехали на стоянку под самый Геническ, где много людей и мало каракуртов. Об укусах тогда не слышал.
Пока и.о главы Минздрава Супрун занята санитарно-просветительской работой и раздает украинцам советы, пригодные для диких племен из джунглей Бразилии, в Украине люди страдают от отсутствия в стране специфических сывороток от укусов змей.
В Украине не зарегистрировано ни одного препарата против ядов змей. В прошлом году правительство Индии подарило Украине 130 тыс. доз специфических сывороток, среди которых 1,5 тыс. доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного. Сыворотку планировалось распределить по регионам согласно потребностям. Но в Запорожской области необходимого атитоксина змеиного почему-то не оказалось.
Человек в исступленье кричал -
И позвал на подмогу мангуста,
Чтобы, значит, мангуст выручал.
(c)
поэтому в лесу обязательно ходить с небольшой палочкой обстукивая перед собой пысооокую траву.
Метод очень очень эффективный в лесу... и в верховной раде тоже, токо палочку побольшее и потолщее надо..