 Трое взрослых и подросток попали в реанимацию с диагнозом укус змеи, - ГСЧС во Львовской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС во Львовской области.

По данным ведомства, в 14:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1979 года рождения. Потерпевшая - жительница с. Лозы Воловецкого района Закарпатской области, с диагнозом укус змеи третьего пальца левой кисти.

В 21:02 поступило сообщение от дежурной Сколиовской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1994 года рождения, жительница пос. Верхнее Синевидное Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правой голени.

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В 21:17 поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1947 года, жительница с. Плавье Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правого голеностопного - ступни сустава.

В 22:05 поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила девушка 2003 года рождения, жительница с. Скины Сколевского района, с диагнозом - укус змеи левой стопы.