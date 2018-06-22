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Все про:змеи (12) Львовщина (1451) ГСЧС (1573)

 Трое взрослых и подросток попали в реанимацию с диагнозом укус змеи, - ГСЧС во Львовской области

21 июня в течение суток к медикам обратилось 4 человека с диагнозом укус змеи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС во Львовской области.

По данным ведомства, в 14:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1979 года рождения. Потерпевшая - жительница с. Лозы Воловецкого района Закарпатской области, с диагнозом укус змеи третьего пальца левой кисти.

В 21:02 поступило сообщение от дежурной Сколиовской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1994 года рождения, жительница пос. Верхнее Синевидное Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правой голени.

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В 21:17 поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1947 года, жительница с. Плавье Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правого голеностопного - ступни сустава.

В 22:05 поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила девушка 2003 года рождения, жительница с. Скины Сколевского района, с диагнозом - укус змеи левой стопы.

Источник: https://censor.net.ua/n3072921
 
 
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Так почалась передвиборча компанія.
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ну та это лесные гадюки не опасны. Максимум нога напухнет и сойдет за неделю.

У нас степные , во время линьки конечно намного опаснее, но встречаются редко . Из ядовитых еще встречаются каракурты в степях.
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очень опасных до реанимации не довозят
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Гадюка Никольского очень даже опасна. У нас такие в лесах Северского Донца есть. Под Святогорском.
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Степная гадюка агрессивна, но ее укус не опаснее ужаления шершнем. Другой вид гадюк - гадюка Никольского крупная и более ядовита, но ее укус лечится без применения сыворотки, при условии нахождения больного в стационаре, под постоянным наблюдением врача. Третий вид -обыкновенная гадюка более ядовита чем два предыдущих, но лечение тоже можно проводить без сыворотки в тех же условиях.
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Первая укушенная погладить что ли змею хотела? Бррр!
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скорее всего просто наступили на нее. Обычно змеи стараются уйти от контакта с человеком.
Вот у нас на службе лютые змеи попадались гюрза, реже кобра, да и насекомых ядовитых много было скорпионы фаланги каракурты. Вот те действительно опасные были, особенно гюрза - это пустынная гадюка.
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гюрза не предупреждает.Ставишь ногу рядом - получи без каких-либо шипений и тп.Нужна соответствующая обувь и одежда.Хорошо, что в Укре их вроде как нет.
А каракуртов - черную вдову сам лично видел на Арабатке где-то так году в 2008, километрах в 8 от Геническа. Отдыхали с палаткой от моря метров 20, рядом - много мать-и-мачехи. Решили почистить, чтоб гадам негде было прятаться, три каракурта на 2 кв.метрах забрались в свои норки. К вечеру меня там не было, переехали на стоянку под самый Геническ, где много людей и мало каракуртов. Об укусах тогда не слышал.
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У нас на юге гюрзы конечно нету но встречается серая степная гадюка. Она более ядовитая чем лесная . Каракурты иногда встречаются.
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В лесу надо с палкой ходить, постукивать, раздвигать кусты и поднимать ветки... змея обороняется, а не гонится, чтобы напасть...
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Будочники уже и гадюк до ручки довели, кусают всех подряд.
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даже змеи отбиваются от тех, кто на голову им наступает, и только население в Украине - нет.
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Самое интересное в этой истории, как обстоят дела с антидотами в этих лечебных заведениях или лечение ограничится приемом обезболивающих?

Пока и.о главы Минздрава Супрун занята санитарно-просветительской работой и раздает украинцам советы, пригодные для диких племен из джунглей Бразилии, в Украине люди страдают от отсутствия в стране специфических сывороток от укусов змей.

В Украине не зарегистрировано ни одного препарата против ядов змей. В прошлом году правительство Индии подарило Украине 130 тыс. доз специфических сывороток, среди которых 1,5 тыс. доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного. Сыворотку планировалось распределить по регионам согласно потребностям. Но в Запорожской области необходимого атитоксина змеиного почему-то не оказалось.
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Сейчас врачи склоняются к мнению, что учитывая силу яда наших змей, необходимости в сыворотке нет. Более того, она вызывает дополнительное аллергенное воздействие к таковому от самого змеиного яда. Поэтому лечение симптоматическое с соблюдением полного покоя, обильным питьем и контролем за состоянием почек и сердца.
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кто это? это лолита кокорина - маланская?
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Меня два раза змея кусала. Под Новоазовском дача была на речке Грузской Елангчик. Еще пацаном был. Ходили постоянно купаться туда. Так там водяных и морских ужей,полно. Они серые и без пятен на голове.Безвредные. Вот мы после купания шли по домам.Я шел впереди и увидел,как показалось, ужа...Ну я и решил его подбросить голой ногой ,чтобы упал кому нибудь на голову из сзади идущих.Для смеха.И уже в самый последний момент,понял,что это что-то другое )) Короче цапнула чуть выше косточки. В общем боль не слишком сильная. Что то вроде укуса осы.Нога напухла сразу. Я пришел домой и ничего не сказал родокам. Иначе с купаниями было бы покончено.Выпил только парного молока побольше и лег спать. Всю ночь пропотел. А утром поначалу не мог ходить.К обеду все стухло. А вечером уже играл в футбол. Второй раз желтобрюх кусал на Кальмиусе. Но он не ядовитый.Хотя и опасность инфекции.
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У нас на Кальмиусе есть желтобрюхи до четырех метров длиной. И на Нижнй Крынке.Пастухи говорят,что есть и шестиметровые. Но сам таких не видел.
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"Змеи, змеи кругом - будь им пусто!" -
Человек в исступленье кричал -
И позвал на подмогу мангуста,
Чтобы, значит, мангуст выручал.

(c)
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За останній місяць я бачив у лісі вже чотирьох гадюк. Чорні з легким білим візерунком на спині. Не проявляють агресії. Але особливо й не бояться. Спокійно відповзають убік. Можу стверджувати: гадюка сама не нападе, якщо її не чіпати. Одне тільки, якщо випадково наступиш, але її гарно видно здалеку.
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поэтому в лесу обязательно ходить с небольшой палочкой обстукивая перед собой пысооокую траву.
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Wevelsburg

поэтому в лесу обязательно ходить с небольшой палочкой обстукивая перед собой пысооокую траву.

Метод очень очень эффективный в лесу... и в верховной раде тоже, токо палочку побольшее и потолщее надо..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое взрослых и подросток попали в реанимацию с диагнозом укус змеи, - ГСЧС во Львовской области
 
 
 
 
 
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