 Прокуратура подозревает руководителя одного из районов Харькова в фальсификации декларации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Согласно официальной информации, чиновнику сообщили о подозрении вчера, 21 июня.

"Следователи прокуратуры Харьковской области сообщили о подозрении главе администрации одного из районов Харьковского городского совета по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства", - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители напомнили, что чиновник обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов.

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"В то же время в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет", - отмечают в прокуратуре.

Они также обратились в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения главы администрации от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия.

Сразу несколько источников в правоохранительных органах Харьковщины подтвердили изданию Depo.Харьков, что речь идет о главе Новобаварской райадминистрации Харькова Татьяне Цыбульник.

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Как сообщалось ранее, 29 марта 2018 правоохранители по санкции суда провели обыск в кабинете председателя Новобаварской районной администрации города Харькова Татьяны Цыбульник. Обыск проводился в рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В кабинете Цыбульник, в том числе, были обнаружены материалы, свидетельствующие о подготовке социсследования в пользу мэра Геннадия Кернеса.