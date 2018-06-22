 Электричка сбила мотоцикл на Харьковщине: водитель и его пассажирка погибли. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла .
"Выездом на место происшествия установлено, что на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Светогорск – Купянск – Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява". В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.
В отделе коммуникаций также уточнили, что в связи с аварией движение поездов на этом участке приостанавливалось на час, поезда пускали в обход.
По факту аварии начато уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины. (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
смешная история, в общем
Всем. Будьте внимательнее. Соблюдайте пдд и уважительно относитесь к другим участникам дорожного движения. И пусть вам везет в дороге.
людей жалко...
Шкода - молоді загинули!
Хотя может просто "белка" была у обоих, тогда "царствие небеснотвердое")
Вот и объявились первые претенденты на Премию Дарвина 2015 года. Четверо студентов из Индии отправились в автомобильное путешествие в Агру, чтобы воочию увидеть знаменитый Тадж-Махал. Они были молоды (самому старшему исполнилось 22 года) и, как им казалось, очень умны.
История умалчивает, кому из четырех друзей пришла в голову идея сделать селфи на железнодорожных путях. Да не просто на путях, а на фоне приближающегося поезда. Увы, следует признать, что мода на экстремальные «самострелы» добралась и до Индии.
Друзья остановились у железной дороги. Трое встали на путях в ожидании поезда. Четвертый остался в сторонке, чтобы запечатлеть процесс на камеру. Поезд не заставил себя долго ждать. Чтобы снимок получился действительно уникальным, дуралеи дали поезду возможность приблизиться максимально ближе…
- Все пошло совсем не так, как мы рассчитывали, - позже расскажет выживший студент в полиции. - Поезд ехал слишком быстро и сбил их. Он убил их прежде, чем они успели отскочить с путей.
источник
Моду на селфі потрібно розвивати і надалі - Індії тільки польза.
ПРЕМИЯ ДАРВИНА - 2017. ИНДИЙСКИЙ «СУПЕРГЕРОЙ»
Номинация от Дарвиновского комитета
Июль, 2017. Индия
Вы обращали внимание на предупреждение «Не пытайтесь повторить, трюк выполнен профессионалами», которым производители видеоконтента снабжают свои ролики? Это значит, что уже нашелся как минимум один дуралей, который пострадал, попытавшись повторить трюк за каскадером. Бизнесмен из Мумбая пошел еще дальше - он решил повторить трюк, который был полностью нарисован на компьютере.
В 2015 году на экраны кинотеатров вышел фантастический исторический фильм «Бахубали: начало». Главный герой - Шивуду - наделен невероятной силой, которая позволяет ему творить чудеса. Например, в одной из сцен он, игнорируя все законы физики, с легкостью перепрыгнул пропасть над водопадом в Шахапере.
Спустя два года индийский бизнесмен попытался повторить прыжок киношного героя. Увы, законы физики, в отличии от кино, в реальной жизни никто не отменял. Мужчина погиб, свалившись в пропасть.