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 Электричка сбила мотоцикл на Харьковщине: водитель и его пассажирка погибли. ФОТО

В четверг, 21 июня, около 18:30 возле с.Кругляковка Купянского района Харьковской области на железнодорожном перегоне "18-й километр" электричка столкнулась с мотоциклом, в результате чего погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла .

"Выездом на место происшествия установлено, что на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Светогорск – Купянск – Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява". В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Электричка сбила мотоцикл на Харьковщине: водитель и его пассажирка погибли 01
Электричка сбила мотоцикл на Харьковщине: водитель и его пассажирка погибли 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внедорожник влетел в автобус под Киевом: один человек погиб. ФОТО

В отделе коммуникаций также уточнили, что в связи с аварией движение поездов на этом участке приостанавливалось на час, поезда пускали в обход.

По факту аварии начато уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины. (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Источник: https://censor.net.ua/n3072918
 
 
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Масло маслянное. Премия Дарвина только посмертно и присуждается.
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Ну почему же....иногда ее вручают и особо одаренным выжившим....калекам... Электричка сбила мотоцикл на Харьковщине: водитель и его пассажирка погибли - Цензор.НЕТ 5016
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читал о чудике, который летал в небе на садовой скамейке с ружьем о наличии которого в небе, доложили пилоты пролетающих мимо самолетов)) в итоге, его сняли с этой скамейки вместе с ружьем))
смешная история, в общем
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Условия для премии Дарвина - либо смерть, либо стерилизация. Т.е. должно произойти изъятие генов феерического идиота из генофонда - и соответственно улучшение этого самого генофонда.
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электричка на встречку наверное выехала?
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Не, тот камикадзе надеялся, шо она свернёт. Ан нет, "не захотела"..
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Там был обещанный автоматический шлагбаум ?
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В ПДД четко написано как следует проезжать переезды без шлагбаума....
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Тоесть если нет шлагбаума то можно прыгать под поезд
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Я никогда этого не пойму... это же открытое пространство, слышен грохот ЖД состава... как так можно погибнуть? Даже в машине и то понятнее, но мотоцикл. Это прям перед носом ехать что ли?
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Можно . В Днепре переезжал переезд возле депо . Переезд оснащен автоматическим (или не очень) , но шлагбаумом . Когда проезжал нам на крышу начало опускаться бревно . В открытое окно услышал вопли дебила : "Газуй , блRть !" . Задели антенну . Проехал , остановился . На вопрос : "что это было ?" , получил ответ : " проезжай , бывает " .
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Павила дорожного движения написаны кровью. Но многие считают, что этими правилами можно пренебрегать. Свою ошибку, зачастую, даже не успевают осознать.
Всем. Будьте внимательнее. Соблюдайте пдд и уважительно относитесь к другим участникам дорожного движения. И пусть вам везет в дороге.
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Електричка собі їхала. Мотоцикліст сам потрапив під колеса.
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Бля вообще! Урод, ще й самому було страшно піти на той світ-дівку прихватив, сволота!
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Похоже, что надо не предупрежать и стращать, а уговаривать - "Попробуй проскочить перед поездом, возможно это тебе удасться и ты будешь героем"...
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"А какое селфи получится, 100500 лайков обеспечено!"
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с електричками тяжело спорить.
людей жалко...
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вот и чудненько,жалко будет только в одном случае,если мотоциклист глухой,незрячий и без мозгов
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Ну, информация об отсутствии мозгов подтвеждена.
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"хрустики"! вони такі(((
Шкода - молоді загинули!
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Почему собаки так долго кушали? Что аж на час приостановили движение. Наверное сыты были))) Не, ну а че, дебилы так могли и въехать в толпу, как попали под поезд, так что лучше - и премия Дарвина выдана, и собачки наелись)
Хотя может просто "белка" была у обоих, тогда "царствие небеснотвердое")
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Январь, 2015. Индия



Вот и объявились первые претенденты на Премию Дарвина 2015 года. Четверо студентов из Индии отправились в автомобильное путешествие в Агру, чтобы воочию увидеть знаменитый Тадж-Махал. Они были молоды (самому старшему исполнилось 22 года) и, как им казалось, очень умны.
История умалчивает, кому из четырех друзей пришла в голову идея сделать селфи на железнодорожных путях. Да не просто на путях, а на фоне приближающегося поезда. Увы, следует признать, что мода на экстремальные «самострелы» добралась и до Индии.
Друзья остановились у железной дороги. Трое встали на путях в ожидании поезда. Четвертый остался в сторонке, чтобы запечатлеть процесс на камеру. Поезд не заставил себя долго ждать. Чтобы снимок получился действительно уникальным, дуралеи дали поезду возможность приблизиться максимально ближе…
- Все пошло совсем не так, как мы рассчитывали, - позже расскажет выживший студент в полиции. - Поезд ехал слишком быстро и сбил их. Он убил их прежде, чем они успели отскочить с путей.

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Втрата в Індії 3 чол. то менше ніж капля в морі.
Моду на селфі потрібно розвивати і надалі - Індії тільки польза.
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Ось іще ґепічний довбойоп з Індії - тут жодного співчуття, бо це реально імбецил.
ПРЕМИЯ ДАРВИНА - 2017. ИНДИЙСКИЙ «СУПЕРГЕРОЙ»

Номинация от Дарвиновского комитета

Июль, 2017. Индия
Вы обращали внимание на предупреждение «Не пытайтесь повторить, трюк выполнен профессионалами», которым производители видеоконтента снабжают свои ролики? Это значит, что уже нашелся как минимум один дуралей, который пострадал, попытавшись повторить трюк за каскадером. Бизнесмен из Мумбая пошел еще дальше - он решил повторить трюк, который был полностью нарисован на компьютере.
В 2015 году на экраны кинотеатров вышел фантастический исторический фильм «Бахубали: начало». Главный герой - Шивуду - наделен невероятной силой, которая позволяет ему творить чудеса. Например, в одной из сцен он, игнорируя все законы физики, с легкостью перепрыгнул пропасть над водопадом в Шахапере.
Спустя два года индийский бизнесмен попытался повторить прыжок киношного героя. Увы, законы физики, в отличии от кино, в реальной жизни никто не отменял. Мужчина погиб, свалившись в пропасть.
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В этой истории мне жаль машиниста, который пережил нервный стресс (и не виновен в смерти "самоубийц"), а потом его еще отстранят на некоторый период от работы и заставят писать кучу дурных и никому не нужных по сути "объяснительных", до "разбора дела на комиссии".
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Я когда то интересовался вопросом почему огромное количества транспорта глохнет перезжая пути перед идущим поездом. Так вот Киевский политех провел специально исследования. Этому есть вполне научное объяснение. Перед идущими электропоездами создается дуга электромагнитного поля охватом около 100 м. Именно это поле иногда вызывает блокировку зажигания в двигателях. Водителям просто нужно это объяснять. Это просто рулетка 50 на 50, заглохнет\нет
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Не Светогорск, а Святогорск - Купянск-Узловой. Раньше на стационарных постах выставляли автомобили разбитые в ДТП, так и сейчас нужно на переездах выставлять большие плакаты с "мясом" в результате таких столкновений. А в данном случае жалко только машиниста и помощника
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭлектричка сбила мотоцикл на Харьковщине: водитель и его пассажирка погибли. ФОТО
 
 
 
 
 
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