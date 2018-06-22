 Электричка сбила мотоцикл на Харьковщине: водитель и его пассажирка погибли. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла .

"Выездом на место происшествия установлено, что на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Светогорск – Купянск – Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява". В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.





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В отделе коммуникаций также уточнили, что в связи с аварией движение поездов на этом участке приостанавливалось на час, поезда пускали в обход.

По факту аварии начато уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины. (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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