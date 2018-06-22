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 С начала июня на водоемах Украины погибли 135 человек, с начала года - 455, - ГСЧС

Только с начала июня на водоемах страны погибли 135 украинцев. Этот показатель значительно превышает прошлогодние июньские показатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами: купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 455 человек, из которых 44 ребенка. При этом спасено 265 человек, в том числе 26 детей", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю на водных объектах погибли 53 человека, на пожарах - 16, - ГСЧС

Также в ведомстве отметили, что специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха.

Источник: https://censor.net.ua/n3072915
 
 
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можливо й є такі, але як кажуть:"Про мертвих або добре або ніяк..." На Дністрі втопився чоловік, що перед цим врятував 3-х дітлахів, а себе не зміг...
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Кажуть зовсім інше- "Про мертвих або добре, або нічого окрім правди».
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ви мене зрозуміли, а оригінальний вислів вже надто давно втратив продовження.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала июня на водоемах Украины погибли 135 человек, с начала года - 455, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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