 С начала июня на водоемах Украины погибли 135 человек, с начала года - 455, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами: купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

"Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 455 человек, из которых 44 ребенка. При этом спасено 265 человек, в том числе 26 детей", - сказано в сообщении.

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Также в ведомстве отметили, что специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха.