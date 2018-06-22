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 Политика Украины, Общество
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 В связи с проведением судебной реформы нагрузка на ВККСУ увеличилась в шесть раз, - глава Комиссии Козьяков

В связи с проведением судебной реформы нагрузка на Высшую квалификационную комиссию судей выросла больше, чем в шесть раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Комиссии Сергей Козьяков заявил на встрече с журналистами.

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Сегодня в Комиссии работает 16 человек.

"Мы думали, что самая большая нагрузка у Комиссии была во время конкурса (в Верховный Суд – ред.). Оказалось, что это мечты. 2018 год выводит нас на вовсе другой уровень нагрузки. Главный наш инструмент работы – принятие коллегиальных решений. Предыдущий состав Комиссии работал только так. Все члены собираются, обсуждают и голосуют. 74 заседание за год – это был рекорд в 2013 году. Когда мы увидели наш объем работы в соответствии с новым законодательством, мы выступили с инициативой, чтобы законодатель предоставил нам возможность более гибко проводить свои заседания. Поэтому мы их проводим сейчас пленарно - то есть всем составом, палатами – то есть по 8 членов, либо коллегиями. Сейчас действует пять коллегий по трое. 16-й человек блуждающий, как правило это я. Сегодня работали две коллегии, вчера – три. Таким образом, в прошлом году мы в пять раз увеличили количество заседаний. В этом году мы выйдем на цифру в 500 заседаний в год. Нагрузки в таких масштабах нет сегодня ни в одном аналогичном органе в мире", - уверил Козьяков.

На сегодняшний день ВККСУ одновременно осуществляет четыре кадровые процедуры и гогтовится к пятой.

Первая - начавшееся в 2018 году квалификационное оценивание всего судейского корпуса. В целом ВКСУ необходимо оценить приблизительно 5300 судей. Действующих судей около 5700, но первичное оценивание в 2016 году и первый этап конкурса в Верховный Суд уже охватил часть судей.

Следующая процедура - конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Конкурс начался в конце 2017 года. На 21 место претендуют 230 кандидатов. Осенью должен состояться предпоследний этап - экзамен, а затем - собеседование. ВККСУ намерена завершить этот конкурс до конца года.

Еще один кадровый проект – новый добор судей. Процедура была объявлена в прошлом году. На 600 вакансий заявления подали 4128 кандидатов.

"Это рекорд Гиннеса, по крайней мере, для Украины, - сказал Козьяков. – Никогда не было такого интереса. Во-первых, молодые юристы считают возможным пойти в суды. Во-вторых, доверяют нашим процедурам".

Ситуацию с нехваткой судей глава ВККСУ назвал чрезвычайной: "У нас чрезвычайная ситуация. Одна из главной задач судебной реформы – очищение и обновление. Так вот, очищение привело к тому, что у нас уже больше 30% вакансий в судебной системе. Но ведь эти 30% неравномерно (распределены –ред.) по всей стране. Есть суды, где вовсе ни одного судьи нет. Есть суды, где остался один судья". Он подчеркнул, что это влияет на строки и качество рассмотрения дел.

Кроме того, по словам Козьякова, в ближайшие недели будет объявлен второй конкурс в Верховный Суд. На сегодняшний день есть 83 вакансии судей, на которые может быть объявлен  второй конкурс. Точное количество мест, на которые будут претендовать кандидаты, определит Государственная судебная администрация при согласовании с Высшим Советом правосудия.

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Последний кадровый проект, который ВККСУ готовится реализовать, - конкурс в Высший Антикоррупционный суд. Комиссия ждет имплементационного законодательства, чтобы объявить конкурс.

Источник: https://censor.net.ua/n3072911
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Якщо працювати суддею так тяжко - то чому ніхто з них не хоче працевлаштуватись десь на завод , будівництво або кондуктором в трамваї? Могли б дещо відпочити від таких нелюдських навантажень та умов праці, як зараз..
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А того, що вони там вверху по півлимона можуть отримувати в місяць, а на заводі відсили до 7-8 тис. грн.
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Работа оценивается по результату! КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ВККС=НУЛЕВОЙ! разогнать всех нахер!!
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лучше их бетонной плитой пригрузить. вместе с кизяковым.
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а зарплата на скільки?!
треба людям їм підвищити зарплати!
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ну прям изнемогли все пока в бирюльки играли, силы всех от этого покинули. Теперь вот как собраться и пойти воду в ступе толочь не знают, бедолаги
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Скільки за 4 роки суддів посадили на лаву підсудних та відправили на нари? - нуль або близько до цього!!!!!! Хвала самим чесним суддям, нафіга тоді це окозамилювання з судовою реформую, і нафіга нам такі реформатори?!!!!!!!Й
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ связи с проведением судебной реформы нагрузка на ВККСУ увеличилась в шесть раз, - глава Комиссии Козьяков
 
 
 
 
 
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